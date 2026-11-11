બનાસકાંઠાના મુડેઠા ગામની પરંપરા; 763 વર્ષ પહેલા ધર્મની બહેનને આપેલું વચન આજે પણ પાળે છે રાઠોડ પરિવાર
બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામે આજે પણ પ્રેમ અને શૂરવીરતાનો સંદેશો આપતી 763મી અશ્વદોડ યોજાઈ હતી.
Published : November 11, 2026 at 10:06 PM IST
બનાસકાંઠાઃ ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામે ખાતે ભાઈ-બહેનના પ્રેમને જીવંત રાખતી અશ્વિદોડ યોજાઈ હતી. છેલ્લા સાડા સાતસો વર્ષથી શૂરવીરતાની આ અશ્વદોડ યોજાઈ રહી છે. આજે 763મી અશ્વિદોડમાં મોટી સંખ્યામાં ઘોડેસવારો અને ઊંટ સવારોએ ભાગ લીધો હતો.
ભારતમાં ક્ષત્રિય દરબાર સમાજનો ઈતિહાસ ખૂબ જ ઉજળો રહ્યો છે. દાયકાઓથી પોતાની જીદ અને શૂરવીરતા માટે જાણીતા ક્ષત્રિયો આજે પણ પોતાની પરંપરાઓને નીડરતાની ઓળખને જાળવી રાખવા માટે મશહૂર છે. મુડેઠા ગામે યોજાતી અશ્વ દોડનો ઈતિહાસ કંઈક આવો જ શૂરવીરતા ભર્યો છે.
કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા?
કહેવાય છે કે વર્ષો અગાઉ રાજસ્થાનના ઝાલોરમાં વિરમસિંહ ચૌહાણ નામના રાજા થઈ ગયા. તે સમયે મુઘલોના આક્રમણથી રજવાડાઓમાં ફૂટ પડવા લાગી હતી અને મુઘલો તમામ રજવાડાઓ પર સામ્રાજ્ય જમાવવા માંડ્યા હતા. આવા અરસામાં મુઘલોએ જયારે ઝાલોરના રાજા વિરમસિંહ ચૌહાણ પર ચઢાઈ કરી, તે સમયે શક્તિશાળી મુઘલોથી તેમની પુત્રી ચોથબાને બચાવવા માટે વિરમસિંહે ચોથબાને નાથ બાબજી નામના એક સંતને સોંપી હતી. રાજાની સૂચના બાદ મોગલોની નજરથી ચોથબાને બચાવવા માટે આ સંત ત્યાંથી છુપી રીતે રવાના થઈ ડીસા તાલુકાના પેપળુ ગામે આવી પહોંચ્યા હતા.
વર્ષો પછી જ્યારે ચોથબા ઉંમર લાયક થયા, ત્યારે તેમના લગ્ન પેપળુના રાજવી પરિવારના દેવીસિંહ વાઘેલા સાથે નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. રાજસ્થાનથી લાવેલા ચોથબાને કોઈ ભાઈ ન હોવાથી રાજપૂત કુળની દીકરીનું કન્યાદાન રાજપૂત ભાઈઓ દ્વારા જ કરવામાં આવે તેવી માન્યતા અને પરંપરાને લઈ પેપળુ ગામની નજીકમાં જ આવેલા મુડેઠા ગામના રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ આવા સમયે આગળ આવ્યા હતા અને ચોથબાના ભાઈ બનીને કન્યાદાન કર્યું હતું. એટલું જ નહીં ચોથબાને ધર્મની સાક્ષીએ બહેન માની તેમના લગ્ન કરાવ્યા હતા. ધર્મની બહેન બનાવ્યા બાદ મુડેઠાના રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ દર વર્ષે બેસતા વર્ષના દિવસે ચોથબા માટે મુડેઠાથી ચુંદડી લઇ પેપળુ જતા અને ત્યાં રાત રોકી ભાઈ-બીજના દિવસે પરત ફરતા તે પરંપરા આજેય રાઠોડ પરિવારે જાળવી રાખી છે.
બખ્તર અને હથિયારો ધારણ કરે છે મુડેઠાનો રાઠોડ પરિવાર
મુઘલોથી બચવા માટે તે સમયે મુડેઠાના રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ બખ્તર ધારણ કરીને જતા પેપળુ મુકામે જતા હતા. જે બખ્તર આજેય પણ હયાત છે જે પહેરીને આજે પણ ભાઈ બનેલા રાઠોડ પરિવારના લોકો પેપળુ મુકામે જાય છે. એટલે કે આ પરંપરાને રાઠોડ ભાઈઓએ સાડા સાતસો વર્ષથી જાળવી રાખી છે. પોતાની પરંપરા રીતરીવાજો સાચવવા માટે જાણીતા રાઠોડ પરિવારના સભ્યો આજે પણ મુડેઠા ગામેથી બેસતા વર્ષના દિવસે ચુંદડી લઈ ચોથબાને ઓઢાડવા જાય છે અને ભાઈ બીજના દિવસે પરત મુડેઠા આવીને ઉત્સાહમાં પટ્ટા ખોલે છે અને ત્યારબાદ અશ્વદોડનું આયોજન કરે છે.
લગભગ 400થી વધુ અશ્વો આ અશ્વદોડમાં ભાગ લે છે. સાથે જ અશ્વદોડ જોવા મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડતી હોવા છતાં અહી કોઈપણ જાતના પોલીસ બંદોબસ્તની જરૂર પડતી નથી તમામ ગામના લોકો આગેવાનો વ્યવસ્થા અને સંચાલન કરે છે. રાઠોડ પરિવારના લોકો આખા પ્રસંગની સુરક્ષાની જવાબદારી પોતાના માથે લઇ લે છે.
મહત્વનું છે કે સાડા સાતસો વર્ષના ઇતિહાસમાં આજ સુધી અહી આટલી મોટી સંખ્યામાં જન મેદની ઉમટી પડતી હોવા છતાં કોઈ દિવસ અપ્રિય ઘટના બની નથી. સદીઓથી ચાલી આવતી આ પરંપરાને નિભાવનારા અને નિહાળનારા બદલાતા ગયા પરંતુ આ પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. કેટલીય પેઢીઓથી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં રાઠોડ કૂળના લોકો તલવારબાજી કરી પટ્ટા રમતા હોય છે. પોતાની પેઢી પણ શૂરાતન અને હિંમતની આ યાદ જાળવી રાખે તે માટે આજેય સાડા સાતસો વર્ષથી આવનારી પેઢીઓ માટે આ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે સમગ્ર આયોજન થાય છે. આજેય ભાઈબીજના દિવસે 763મી અશ્વદોડ યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં અશ્વસવારોએ ભાગ લીધો હતો.
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