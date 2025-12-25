નવસારીમાંથી અનોખો ચોર ઝડપાયો, મહિલાઓના બ્રાન્ડેન્ડ જીન્સની કરતો ચોરી; ₹14,520નો મુદ્દામાલ જપ્ત
નવસારીની રિચ ગર્લ વેસ્ટર્ન કપડાંની દુકાનમાંથી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, 21 નંગ બ્રાન્ડેન્ડ પેન્ટ કબ્જે
Published : December 25, 2025 at 9:01 PM IST
નવસારી: નવસારીમાંથી અનોખો ચોર ઝડપાયો છે. બ્રાન્ડેન્ડ કપડાંની ચોરીનો ભેદ નવસારી LCBએ ઉકેલી કાઢ્યો છે. નવસારી પોલીસે બ્રાન્ડેન્ડ જીન્સ સાથે શખ્સને ઝડપીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મહિલાઓના બ્રાન્ડેન્ડ જીન્સની ચોરી કરતો શખ્સ ઝડપાયો
મળતી માહિતી અનુસાર, નવસારીની 'રિચ ગર્લ વેસ્ટર્ન' નામની કપડાની દુકાનમાંથી અલગ અલગ કંપનીના બ્રાન્ડેડ લેડીઝ જીન્સ તથા ટ્રાઉઝર પેન્ટના પાર્સલની ચોરી થઇ હતી. આ ઘટનાને લઇને નવસારી ટાઉન પોલીસ મથકે બી.એન.એસની કલમ 303 (2) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનો શરૂઆતમાં અનડિટેક્ટ રહેતા તેને ઉકેલવા માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
સુરત રેન્જના આઈજી પ્રેમ વીર સિંહ અને નવસારી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચને આ તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. LCB પી.આઈ. વી.જે. જાડેજાના નેતૃત્ત્વમાં એસ.વી. આહીર, વાય.જી. ગઢવી અને એમ.બી. ગામીત સહિતની ટીમે સઘન તપાસ શરૂ કરી હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અર્જુન પ્રભાકર, નિલેશ રતીલાલ અને વિજય મોહનભાઇને મળેલી ખાનગી બાતમી તથા CCTV ફૂટેજના આધારે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ કરતા આરોપીનું નામ અમિત તિવારી અને તે હાલ નવસારીના કાલિયાવાડી વિસ્તારમાં ખુલ્લી જગ્યામાં રહેતો હોવાનું અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજના થાણા નૈનીમાંડાનો રહેવાસી હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પોલીસે આરોપી પાસેથી 21 નંગ બ્રાન્ડેન્ડ પેન્ટ કબ્જે કરી
પોલીસે આરોપી પાસેથી ચોરી કરેલા કુલ 21 નંગ બ્રાન્ડેડ પેન્ટ કબજે કર્યા છે, જેની બજાર કિંમત રૂપિયા 14,520 આંકવામાં આવી છે. LCBની ટીમે આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે પકડી આગળની તપાસ માટે નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
"નવસારીમાં આવેલી 'રિચ ગર્લ વેસ્ટર્ન' નામની કપડાંની દુકાનમાંથી અલગ અલગ કંપનીના બ્રાન્ડેન્ડ લેડીઝ જીન્સ તથા ટ્રાઉઝર પેન્ટના પાર્સલની ચોરી કરવામાં આવી હતી. આ સંદર્ભે ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં 24 ડિસેમ્બરના રોજ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. ખાનગી બાતમી અને CCTV ફૂટેજના આધારે શંકાસ્પદ શખ્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો અને તપાસ કરતા તેની પાસેથી 21 નંગ બ્રાન્ડેન્ડ જીન્સ મળી આવી હતી.પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીનો કોઇ ગુનાહિત ઇતિહાસ સામે આવ્યો નથી અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે." એ.એસ.સરવૈયા, PI, નવસારી ટાઉન પોલીસ મથક
