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ગુજરાતમાં ગણેશજીનું અનોખું મંદિર, પુજારી પોસ્ટમેન બની કરે છે બાપ્પાને અરજ

ટપાલ લખો અને ગણેશજી પુરી કરશે તમારી મનોકામના, 'મૂષક' નહીં પણ 'સિંહ' પર કરે છે સવારી

ગુજરાતમાં ગણેશજીનું અનોખું મંદિર
ગુજરાતમાં ગણેશજીનું અનોખું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 8:10 PM IST

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આશીષ મહેતા: ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વે ભગવાન ગણેશજીના અનોખા દિવ્ય દર્શન ભક્તોના હૃદયમાં અપાર શ્રદ્ધા છે.ગુજરાતના ઉપલેટા તાલુકાના ઢાંક ગામે એવા સિદ્ધિવિનાયક બિરાજે છે જે ભક્તોની મનોકામનાઓ ટપાલથી સાંભળે છે. એવી દૃઢ માન્યતા છે કે ગણેશજી પુજારીના માધ્યમથી આ પત્રો સાંભળીને ભક્તોના દુ:ખ દૂર કરે છે.

ઉપલેટાના ઢાંક ગામમાં આવેલા પૌરાણિક સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં ભક્તો પોતાની મુશ્કેલીઓ કે મનોકામનાઓ એક પત્રમાં લખીને સીધી ભગવાનને મોકલે છે. એવી દ્રઢ માન્યતા છે કે ગણેશજી આ પત્રો સાંભળીને પોતાના ભક્તોના દુઃખડા દૂર કરે છે. ઢાંક ગામે બિરાજતા ગણેશજી પાસે દેશ-વિદેશથી દરરોજ 100થી 150 જેટલી ટપાલ આવે છે.

સિદ્ધિવિનાયક ગણેશ મંદિર

ઉપલેટા તાલુકાનું ઢાંક ગામ એક ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક નગરી તરીકે જાણીતું છે. અહીં આવેલા સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા શ્રી સિદ્ધિવિનાયક ગણેશ મંદિરની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે, અહીં બિરાજમાન દાદાનું વાહન મૂષક (ઉંદર) નહીં, પરંતુ 'સિંહ' છે. સમગ્ર ભારતમાં સિંહ પર બિરાજમાન ગણેશજીના દર્શન ભાગ્યે જ અન્ય કોઈ સ્થળે જોવા મળે છે. જે ભક્તો અહીં રૂબરૂ નથી આવી શકતા, તેઓ માત્ર એક કાગળમાં પોતાની સમસ્યા લખીને ટપાલ મારફતે દાદાના ચરણોમાં મોકલી આપે છે.

ગુજરાતમાં ગણેશજીનું અનોખું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરના પુજારી ભરતગિરી ગોસ્વામી આ તમામ પત્રો ગણપતિ મહારાજ સમક્ષ વાંચીને સંભળાવે છે. સ્થાનિક આગેવાન ચંદુભાઈ વ્યાસ અને દર્શનાર્થી ડૉ. ઋષિકાબેન ગોસ્વામી જણાવે છે કે, આ એકમાત્ર એવું અનોખું મંદિર છે જ્યાં ભક્તોની અરજી ટપાલ મારફતે સીધી ભગવાન સુધી પહોંચે છે. મનોકામના પૂર્ણ થયા બાદ લોકો અહીં આસ્થાભેર રૂબરૂ દર્શનાર્થે આવે છે. લોકવાયકા મુજબ, ઢાંક ગામની ચારેય દિશાઓમાં ગણપતિ દાદા બિરાજે છે, જેના કારણે આ ગામ ક્યારેય કોઈ કુદરતી કે માનવસર્જિત આફતનો ભોગ બનતું નથી. અહીં મંદિરમાં સફેદ આંકડાના ગણપતિ અને શિવ પરિવારના પણ દિવ્ય દર્શન થાય છે.

ઢાંક ગામની ચારેય દિશાઓમાં ગણપતિ દાદા બિરાજે છે, જેના કારણે આ ગામ ક્યારેય કોઈ કુદરતી કે માનવસર્જિત આફતનો ભોગ બનતું નથી. ભક્તો સિદ્ધિવિનાયકને પોતાની મનોકામના ટપાલથી મોકલવા માંગે છે તો સિદ્ઘિવિનાયક મંદિર, મુકામ ઢાંક, લખીને પોસ્ટ કરી દે તો તેમની ટપાલ પોસ્ટમેન આ મંદિરે પહોંચાડી દે છે. ગણપતિ બાપ્પા સૌના જીવનના તમામ વિઘ્નો અને કષ્ટો દૂર કરે અને સુખ,શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના! ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા, મંગલ મૂર્તિ મોરિયા!

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GANESH CHATURTHI UNIQUE TEMPLE

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