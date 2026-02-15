ETV Bharat / state

નવસારીના સદલાવના અનોખા શિવભક્ત, દર વર્ષે એક ટન ઘીમાં ભગવાન શિવની પ્રતિમા- શિવલિંગ કરે છે તૈયાર

નવસારીના સદલાવના અનોખા શિવભક્ત દર વર્ષે એક ટન ઘીમાં ભગવાન શિવની મનોહર પ્રતિમાઓ, ઘીના કમળ, શિવલિંગ અને શિવમુખ તૈયાર કરે છે.

નવસારી: નવસારીના સદલાવ ગામમાં શિવની ભક્તિનો એક અદભૂત નજારો જોવા મળે છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત અને અખંડ શિવભક્ત હેમંત પટેલ છેલ્લા 41 વર્ષથી અનોખી સેવા કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે એક ટન ઘીમાં ભગવાન શિવની મનોહર પ્રતિમાઓ, ઘીના કમળ, શિવલિંગ અને શિવમુખ તૈયાર કરે છે. આ વર્ષે તેમણે એક ટન વનસ્પતિ ઘી મસળી 27 શિવ પ્રતિમાઓ, 25 કમળ, 17 નાના શિવલિંગ અને 17 શિવમુખ રચ્યા છે.

ઘીના શિવરૂપે ઝળહળતી ભક્તિ — સદલાવનો અનોખો મહિમા

શિવમય થવાનો પવિત્ર મહાપર્વ એટલે મહાશિવરાત્રી. શિવ પ્રત્યેની ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને સમર્પણનો આ અનોખો દિવસ માનવામાં આવે છે. પુરાણોમાં વર્ણન મળે છે કે સમુદ્રમંથન દરમિયાન હળાહળ નામનું ઘાતક વિષ બહાર આવ્યું હતું. સમગ્ર સૃષ્ટિને વિનાશથી બચાવવા ભોળાનાથે એ વિષ પી લીધું અને તેને પોતાના કંઠમાં ધારણ કર્યું. તેથી જ તેઓ નીલકંઠ તરીકે ઓળખાયા. કહેવામાં આવે છે કે વિષની જ્વાળાને શાંત કરવા ભક્તો મહાશિવરાત્રીના દિવસે ઘીના કમળ અર્પણ કરે છે.

મહાશિવરાત્રીને લઈને અનેક પૌરાણિક કથાઓ પ્રચલિત છે.

એક માન્યતા મુજબ આ દિવસે ભગવાન શિવનું પ્રાગટ્ય થયું હતું, તેથી ભક્તો ઉપવાસ, જાગરણ અને પૂજા દ્વારા આ તહેવાર ઉજવે છે. બીજી કથા સમુદ્રમંથન સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં અમૃત મેળવતા પહેલાં ભયાનક હળાહળ વિષ નીકળ્યું. દેવ-દૈત્ય બંને ચિંતામાં મુકાયા, ત્યારે મહાદેવએ દુનિયાને બચાવવા એ વિષ પાન કર્યું. તેમની આ મહાન ત્યાગભાવનાને યાદ કરી આજે પણ ભક્તો વિવિધ રીતે આરાધના કરે છે.

આ ભક્તિનો એક અનોખો નજારો નવસારી જિલ્લાના સદલાવ ગામમાં જોવા મળે છે. અહીં પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત અને શિવભક્ત હેમંત પટેલ છેલ્લા 41 વર્ષથી વિશેષ સેવા કરે છે. તેઓ દર વર્ષે એક ટન ઘીમાંથી શિવજીની આકર્ષક પ્રતિમાઓ, ઘીના કમળ, શિવલિંગ અને શિવમુખ તૈયાર કરે છે. આ વર્ષે તેમણે એક ટન વનસ્પતિ ઘીને મસળી 27 સુંદર શિવ પ્રતિમાઓ, 25 ઘીના કમળ, 17 નાના શિવલિંગ અને 17 શિવમુખ બનાવ્યા છે.

તેમની બનાવેલી આ કૃતિઓ દક્ષિણ ગુજરાત ઉપરાંત ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના અનેક શિવ મંદિરોમાં મહાશિવરાત્રીના દિવસે અર્પણ કરવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે કે હેમંત પટેલ આ સેવા માટે કોઈ મજૂરી લેતા નથી; ફક્ત જેટલું ઘી વપરાય છે એટલાં જ રૂપિયા સ્વીકાર કરે છે. સદલાવ ગામના ચંદ્રકેશ્વર મહાદેવ માટે પણ તેઓ વિશેષ પ્રતિમા બનાવે છે.

વર્ષોથી ચાલતી આ અનોખી આરાધનાએ હેમંત પટેલને ગુજરાતભરમાં ઓળખ અપાવી છે. ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને સર્જનાત્મકતાનો સંગમ એટલે તેમની આ સેવા સાચે જ મહાશિવરાત્રીની ભાવનાને જીવંત કરતી એક પ્રેરણાદાયી કથા.

