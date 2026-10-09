અમદાવાદમાં ડૉક્ટર અને દર્દીઓનો અનોખો ગરબા મહોત્સવ, સફેદ કોટ છોડી ટ્રેડિશનલ લુકમાં એકસાથે ગરબે ઘૂમ્યા
જ્યારે 'સ્ટેથોસ્કોપ' છોડી ડૉક્ટર્સે ઉપાડ્યા દાંડિયા, અમદાવાદમાં દર્દીઓ અને ડૉક્ટર્સ વચ્ચે બંધાયો પરિવાર જેવો સંબંધ
Published : October 9, 2026 at 10:00 PM IST
અમદાવાદ: આસો નવરાત્રિના પાવન અવસરે અમદાવાદના એક ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં એક અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલના રૂમ કે ક્લિનિકમાં જ જોવા મળતા ડૉક્ટર્સ અને દર્દીઓ અહીં તમામ વ્યાધિઓ અને પ્રોફેશનલ સીમાઓ ભૂલીને એકસાથે ગરબે ઘૂમતા નજરે પડ્યા હતા. ખાનગી હોસ્પિટલના આયોજન હેઠળ યોજાયેલા આ પ્રોગ્રામમાં કેન્સર, હાર્ટ અને ક્રિટિકલ કેરના દર્દીઓએ પોતાના ડૉક્ટર્સ સાથે ગરબા રમીને જીવનનો સાચો આનંદ માણ્યો હતો. આ અનન્ય આયોજનનો મુખ્ય હેતુ દર્દીઓ અને ડૉક્ટર વચ્ચેના વ્યાવસાયિક સંબંધને એક કૌટુંબિક અને મૈત્રીપૂર્ણ સ્તરે લઈ જવાનો હતો.
સફેદ કોટ અને સ્ટેથોસ્કોપ છોડીને ટ્રેડિશનલ લુકમાં દેખાયા ડૉક્ટર્સ
તમે હોસ્પિટલમાં હંમેશાં ડૉક્ટરોને સ્ટેથોસ્કોપ, વ્હાઇટ કોટ કે ગ્રીન કલરના કપડામાં જ જોયા હશે, પરંતુ અમદાવાદના આ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં માહોલ સાવ અલગ જ હતો. હોસ્પિટલના તમામ સ્ટાફ, ડૉક્ટર્સ અને દર્દીઓ પોતાના પરિવારજનો સાથે પરંપરાગત ચણિયાચોળી અને કેડિયામાં સજ્જ થઈને ગ્રાઉન્ડમાં ઉતર્યા હતા.
દર્દી અમિતા મોદીએ પોતાનો અનુભવ શેર કરતાં જણાવ્યું કે, "અમે હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર્સને હંમેશાં વ્હાઇટ કોટ અને હેરકેપમાં જ જોઈએ છીએ, પણ અહીં તેમને ટ્રેડિશનલ લુકમાં જોઈને ખૂબ સારું ફીલ થાય છે. તેમની સાથે ગરબા રમતી વખતે એવું જરાય નથી લાગતું કે આ અમારી સારવાર કરનારા ડૉક્ટર છે, પણ એવું લાગે છે કે તેઓ આપણા જ કોઈ ફેમિલી ફ્રેન્ડ છે"
અન્ય એક દર્દીએ પણ પોતાના દિલની વાત કહેતા ઉમેર્યું કે, "અહીં ડૉક્ટર અને દર્દી જેવો કોઈ માહોલ જ નથી. બધા ડૉક્ટર જાણે અમારા મિત્રો હોય તેવું જ લાગે છે. અમે તેમની સાથે એક પરિવાર જેવું જ ફીલ કરીએ છીએ."
દર્દીઓમાં પોઝિટિવિટી લાવવાનો અનોખો પ્રયાસ
ગંભીર બીમારીઓ સામે લડી રહેલા દર્દીઓ માટે માનસિક સકારાત્મકતા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. આ અંગે HCG હોસ્પિટલના રીજીનલ ડાયરેક્ટર ડૉ. ભરત ગઢવીએ જણાવ્યું કે, "અહીં કેન્સરના દર્દીઓ છે અને તેમની સારવાર કરનારા ડૉક્ટર્સ પણ છે. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં આવું આનંદનું વાતાવરણ ઊભું થવાથી કેન્સર, ક્રિટીકલ કેર કે હાર્ટના દર્દીઓમાં એક નવી પોઝીટીવીટી આવે છે."
ડૉક્ટર, દર્દી અને હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ એક જ ગ્રાઉન્ડ પર સાથે મળીને ગરબા ગાઈને એ સાબિત કરી દીધું કે સાચી સારવાર માત્ર દવાઓથી નથી થતી, પરંતુ પ્રેમ અને પોઝિટિવ વાતાવરણથી પણ થાય છે. અમદાવાદના આ ગરબા મહોત્સવે દર્દીઓના ચહેરા પર સ્મિત લાવીને સંબંધોની એક નવી વ્યાખ્યા રચી છે.
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