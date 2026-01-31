ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસીઓનો અનોખો ઉત્સવ ઈન્દ અને પાનગા, આ રીતે કરે છે ઉજવણી

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વસતાં આદિવાસી સમુદાય પોતાની કલા, સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજ અને પરંપરાનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરી રહ્યા છે. જુઓ વિશેષ અહેવાલ..

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસીઓનો અનોખો ઉત્સવ
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસીઓનો અનોખો ઉત્સવ (Etv Bharat Gujarat)
January 31, 2026

છોટાઉદેપુર: આજના આધુનિક યુગમાં એકતા અને સહભાગીદારી સતત ખોરવાઈ જઈ રહી છે, પરંતુ આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વસતાં આદિવાસી સમાજમાં આજે પણ પરંપરાગત ઉત્સવો અને રીતિ રિવાજ ઉજવાતા આવે છે. જિલ્લાના આદિવાસી બહુમતી ધરાવતા ગામોમાં સુખ શાંતિ જળવાઈ રહે, ખેતી સારી થાય પશુ-પંખીઓ અને સંતાનો સ્વસ્થ રહે તે માટે જાત-પાત, પક્ષા-પક્ષી, મતભેદો ભૂલી ગામની એકતા અને સહભાગીદારી, દાખવી ગામનો દરેક નાગરિક ખંત અને ઉત્સાહ પૂર્વક ઈન્દ અને પાનગાના ઉત્સવને ઉજવવાના કામમાં જોતરાયા છે.

સદીઓ જૂની પરંપરા આજે પણ અકબંધ

આદિ અનાદી કાળ થી ચાલતી આવતી પોતાની, કલા, સંસ્કૃતિ, રીત રિવાજ, અને પરંપરા ને આજે સાચવી ને એકતા અને સહભાગીદારી થકી દેવો ની પેઠી બદલવાની પરંપરાને આજે પણ નિભાવી રહ્યા છે.આદિવાસી બહુમત ધરાવતાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નવેમ્બર થી ફેબ્રુઆરી મહિનામની ગાત્રો થીજાવતી ઠંડીમાં ગામસાંઈ ઈંદની ઉજવણીમાં ગામનાં લોકો એકતા અને સહભાગીદારી થકી દેવોની પેઢી બદલવાની પરંપરાને લાખો રૂપિયાને ખર્ચે ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવવાની પરંપરા આજે પણ નિભાવી રહ્યા છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસીઓનો અનોખો ઉત્સવ ઈન્દ અને પાનગા (Etv Bharat Gujarat)

આદિવાસી સમુદાયનો અનોખો ઉત્સવ

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં સદીઓથી પરંપરા રહી છે કે, દર બુધવારને ગુજરી તરીકે ઓળખવામા આવે છે, અને શનિવારને થાવોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજ દિવસે ઇન્દની ઉજવણી સાથે દેવોની પેઢી બદલાવાની પરંપરા હોવાના લઈને ઇન્દનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે બૈડીયા ગામના લોકોની એકતા અને સહભાગીદારી થકી દેવોની પેઢી બદલાવાનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો.

બેડિયા ગામે આદિવાસી પરંપરા અને રીતિ-રિવાજ અનુસાર ઉજવણી
બેડિયા ગામે આદિવાસી પરંપરા અને રીતિ-રિવાજ અનુસાર ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

બૈડિયા ગામના 450 પરિવારોમાં પ્રત્યેક પરિવાર 3500 જેટલો ફંડ ફાળો આપી રૂપિયા 15 લાખના ખર્ચે 90 વર્ષ બાદ દેવી - દેવતાઓના આયખાઓનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું. જે ઉત્સવમાં 50 હાજર જેટલાં આદિવાસીઓ પોતાના વાધ્ય સંગીતના સાધનોનાં સુર સાથે પારંપરિક વસ્ત્રોમાં નાચગાન કરી આદિવાસીઓની કલા સંસ્કૃતિ રીત રિવાજ અને પરંપરાનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરી ગામની એકતા સહભાગીદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ અકબંધ
વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ અકબંધ (Etv Bharat Gujarat)

શહેરમાં વસતાં લોકો પણ નિભાવી રહ્યા છે પોતાની પરંપરા

જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના આદિવાસીઓ કામ ધંધા માટે ભલે શહેરમાં વસતાં હોય પણ પોતાની સંસ્કૃતિને ભૂલતા નથી, પ્રકૃતિ પુજામાં માનનારા આદિવાસી સમાજના લોકો શહેરોમાં નોકરી કરતા હોય તેઓ પણ પોતાની પરંપરાને નિભાવી આદિવાસી પોશાકમાં આખી રાત નાચગાન કરે છે.

ઇન્દના ઉત્સવમાં મહિલાઓનું પણ વિશેષ યોગદાન

આજના યુગમાં ગામની સુખાકારી અને એકતા સહભાગીદારી જળવાય રહે, તેમા મહિલાઓની પણ એટલી જ ભાગીદારી દાખવી છે, કે મહિલાઓ પણ આ ઉત્સવ ઉજવવામાં અગ્રેસર રહી છે. મહિલાઓ ગીતો ગાતી, અડદની દાળને પથ્થર પર લસોટી અડદના ઢેબરા બનાવે છે, તો દેવોના ગીતો ગાઈને ગામની સીમમાં આવેલા દેવી-દેવતાઓને રીઝવે છે.

ઈન્દ અને પાનગા ઉત્સવ
ઈન્દ અને પાનગા ઉત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

પેઢી બદલવી એટલે દેવોના આયખાઓનું નવીનીકરણ

આદિવાસીઓના દેવી દેવતાઓ પ્રાકૃતિક દેવો લાકડાંના ખૂંટડા અને માટીના ઘોડામાં બનેલાં હોય છે, અને ગામની સીમમાં જુદી જુદી જગ્યાએ ખુલ્લાં આકાશમાં બિરાજમાન હોય, તેમના દેવી દેવતાઓ પ્રાકૃતિક દેવો હોય જેણે લઈને છત આપવામાં આવતી નથી, જેણે લઈને વર્ષો બાદ જીર્ણ થઈ જતાં હોય છે, ત્યારે બળવા દ્વારા વિધી કરી નવીનીકરણ કરવામાં આવે છે, તેને દેવોની પેઢી બદલી અથવા તો દેવોના લગ્ન લીધાં તેમ કહેવામાં આવે છે.

