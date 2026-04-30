રાજકોટમાં ગરમીથી બચવા ગરબા ક્લાસીસનો અનોખો પ્રયોગ, ખેલૈયાઓને બફારાથી રાહત આપવા ફુવારા લગાવ્યા
રાજકોટમાં અસહ્ય તાપમાનમાં બફારાથી બચવા માટે ગરબા ક્લાસીસ દ્વારા અનોખો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે
Published : April 30, 2026 at 6:30 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં અસહ્ય તાપમાનમાં બફારાથી બચવા માટે ગરબા ક્લાસીસ દ્વારા અનોખો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. દેવ ગ્રુપ ગરબા ક્લાસમાં ખેલૈયાઓને ગરમીમાંથી રાહત અપાવવા માટે ફુવારા લગાવવામાં આવ્યા છે. આ ફુવારા પદ્ધતિ દ્વારા ખેલૈયાઓને ગરબા રમતા બફારાથી રાહત મળી છે.
રાજકોટમાં ગરમીથી બચવા અનોખો પ્રયોગ
રાજકોટમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે અને દિવસ દરમિયાન તાપમાન 43 ડિગ્રીની આસપાસ રહે છે. રાજકોટમાં લોકોને ગરમીમાં બફારાથી રાહત આપવા માટે ગરબા ક્લાસીસ દ્વારા અનોખો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ગરબા રમતી વખતે ખેલૈયાઓ પર ફુવારા દ્વારા સતત પાણી પડતું રહે તેવી પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી છે જેને કારણે ગરબા રમતી વખતે ખેલૈયાઓને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે.
અસહ્ય ગરમીને કારણે લોકો બહાર નીકળવાનું ટાળતા હોય છે ત્યારે પોતાની ફિટનેસ જાળવી રાખવા લોકો મોંઘા દાટ જીમમાં જઇ શકતા નથી તેવા લોકો દાંડિયા ક્લાસીસ જોઇન કરી પોતાની ફિટનેસ જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. દાંડિયા ક્લાસીસમાં ગરબા રમતી વખતે લોકોને ગરમીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે ત્યારે લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખતા દાંડિયા ક્લાસીસ દ્વારા ફુવારા પદ્ધતિ ગોઠવવામાં આવી છે. ખેલૈયાઓનું ગરબા રમતી વખતે શરીરનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન રાખવાના આ પ્રયોગની ખેલૈયાઓમાં પણ ભારે ચર્ચા થઇ રહી છે.
ખેલૈયા જલ્પાબેને જણાવ્યું કે, ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રી થઇ ગયો છે ત્યારે ગરબા ક્લાસીસ દ્વારા ફુવારા સિસ્ટમથી રાહત મળી છે. બફારામાં આંશિક રાહત મળી છે. અન્ય એક ખેલૈયા હેમાંગી બેને જણાવ્યું કે, 43 ડિગ્રી ગરમીમાં માણસ દિવસે બહાર નીકળતા નથી.હવે ફુવારા પદ્ધતિ ગોઠવવામાં આવતા AC જેવી ફિલિંગ આવી રહી છે અને ગરમી લાગતી નથી.
આ પણ વાંચો: