માનવતાનું અનોખું ઉદાહરણ: સુરતના ઉદ્યોગપતિએ 290 ખેડૂતોને રૂ. 90 લાખનું દાન આપી 'દેવામુક્ત' કર્યા
પોતાની દિવંગત માતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રૂ. 89,89,209નું દાન આપીને અમરેલી જિલ્લાના જીરા ગામના 290 ખેડૂતોને છેલ્લા 100 વર્ષથી ચાલી આવતા બોગસ ધિરાણના બોજમાંથી મુક્ત કર્યા.
Published : November 3, 2025 at 2:56 PM IST
સુરત: શું પૈસાથી લાગણી ખરીદી શકાય? કદાચ નહીં, પરંતુ પૈસાનો સદુપયોગ કરીને દુઃખી લોકોના જીવનમાં આનંદ ભરી શકાય છે. માનવતાનું આવું જ એક અનોખું ઉદાહરણ સુરતના ઉદ્યોગપતિ બાબુભાઈ જીરાવાલા (ચોડવડિયા) એ પૂરું પાડ્યું છે. તેમણે પોતાની દિવંગત માતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રૂ. 89,89,209નું દાન આપીને અમરેલી જિલ્લાના જીરા ગામના 290 ખેડૂતોને છેલ્લા 100 વર્ષથી ચાલી આવતા બોગસ ધિરાણના બોજમાંથી મુક્ત કર્યા છે.
290 પરિવારોની ઊંઘ હરામ કરનારો 'બોગસ ધિરાણ' વિવાદ
જીરા ગામમાં વર્ષ 1995થી ચાલી આવતા જીરા સેવા સહકારી મંડળીના બોગસ ધિરાણના વિવાદે 290 ખેડૂત પરિવારોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી હતી.
ખેડૂતોનું દુઃખ: આ બોજાને કારણે ખેડૂતોની જમીન (સાત-બાર) પર દેવાનો ડાઘ લાગી ગયો હતો. પરિણામે, તેમને સરકાર તરફથી મળતી કોઈ સહાય, લોન કે અન્ય સુવિધાઓ મળતી નહોતી. વળી, ભાઈ-ભાગમાં જમીનનું વિભાજન કરવામાં પણ આ બોજો મોટું નડતરરૂપ બનતો હતો.
નિરાશા: ખેડૂતોએ આંદોલનો કર્યા, અનેક રજૂઆતો કરી અને સરકારે તપાસ પંચ પણ નીમ્યું, પણ વહીવટકર્તાઓએ રકમ ન ભરતા ખેડૂતો નિરાશ હતા.
માતાની પ્રેરણાથી પુણ્યતિથિ બની 'નવા જીવનનો પ્રારંભ'
ઉદ્યોગપતિ બાબુભાઈ અને તેમના મોટાભાઈ ઘનશ્યામભાઈએ પોતાની માતાની પુણ્યતિથિને યાદગાર બનાવવાનું નક્કી કર્યું. બાબુભાઈએ ખૂબ જ લાગણી સાથે જણાવ્યું કે, તેમના આ ઉમદા કાર્ય પાછળની પ્રેરણા તેમની માતા હતી.
મોટો નિર્ણય: તેમણે નક્કી કર્યું કે આ વખતે એવું કાર્ય કરવું છે કે જેથી માતાનું નામ ભલે તકતીમાં ન લખાય, પણ ખેડૂતોના દિલમાં ચોક્કસ લખાય.
લાભ પાંચમે પુણ્ય કાર્ય: આ નિર્ણય કરીને, તેમણે લાભ પાંચમના દિવસે કુલ રૂ. 89,89,209 એકસાથે બેંકમાં ભરી દીધા અને 290 ખેડૂતોનું ધિરાણ ચૂકતે કરી દીધું.
ખેડૂતોના આંસુ લૂછાયા, ગામમાં ફેલાયો આનંદનો ઉજાસ
જીરા ગામમાં જ્યારે તમામ 290 ખેડૂતોને તેમના 'નો ડ્યૂ સર્ટિફિકેટ' આપવામાં આવ્યા, ત્યારે વાતાવરણ અત્યંત ભાવનાત્મક બની ગયું હતું.
આનંદના આંસુ: ખેડૂતોની આંખોમાં વર્ષો જૂના બોજમાંથી મુક્ત થવાના આનંદના આંસુ હતા. તેમણે ઉદ્યોગપતિને નતમસ્તક થઈને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપ્યા.
ઉદ્યોગપતિનો સંતોષ: બાબુભાઈએ જણાવ્યું કે, "આ પુણ્ય કાર્ય કરીને અમને ખૂબ જ આનંદ છે, કારણ કે વર્તમાન સંજોગોમાં ખેડૂતોના આશીર્વાદ અમને ખૂબ મળ્યા છે અને એ આશીર્વાદને કારણે હું અને મારો પરિવાર ખૂબ આનંદમાં છીએ."
આ દ્રશ્યે સાબિત કરી દીધું કે, જ્યારે પૈસાનો ઉપયોગ માનવતાના કાર્ય માટે થાય છે, ત્યારે તેનું મૂલ્ય અબજો રૂપિયા કરતાં પણ અનેક ગણું વધી જાય છે. બાબુભાઈએ પોતાની માતાની પુણ્યતિથિને જીરા ગામના 290 પરિવારો માટે નવા જીવનના પ્રારંભનો દિવસ બનાવી દીધો છે.
