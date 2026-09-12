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કાગળની નોટબુક નહીં, વૃક્ષનું પાન બન્યું બાળકોની વિજ્ઞાનની નોટબુક ! ઉનાઈની શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ

નવસારી જિલ્લાના ઉનાઈની પ્રાથમિક શાળાના એક શિક્ષિકાની એક અનોખી અને સર્જનાત્મક શિક્ષણ પદ્ધતિની ચોમેર પ્રશંસા થઈ રહી છે. જુઓ વિસ્તારથી...

ઉનાઈની શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ
ઉનાઈની શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 3:08 PM IST

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નવસારીઃ કહેવાય છે કે, “શિક્ષક માત્ર ભણાવતા નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરે છે.” તેમજ “પુસ્તકો જ્ઞાન આપે છે, પરંતુ તે જ્ઞાનનો સાચો અર્થ સમજાવવાનું કામ શિક્ષક કરે છે.” પરંતુ પુસ્તકોથી હટીને જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ અને માર્ગદર્શન આપવાનું થાય ત્યારે કોઈપણ શિક્ષક માટે થોડું અસહજ લાગે પરંતુ નવસારી જિલ્લાની એક શિક્ષિકાએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક અનોખ પ્રયોગ કર્યો છે, જેની વિદ્યાર્થીઓ સહિત સૌ કોઈ સરાહના કરી રહ્યા છે.

આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા વાંસદા તાલુકાના ઉનાઈ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણની એક અનોખી અને સર્જનાત્મક પદ્ધતિ જોવા મળી રહી છે. અહીં વિજ્ઞાન હવે માત્ર પાઠ્યપુસ્તકના પાનાં સુધી સીમિત નથી, પરંતુ શાળાની આસપાસની કુદરત જ બાળકો માટે જીવંત પ્રયોગશાળા બની ગઈ છે.

કાગળની નોટબુક નહીં, વૃક્ષનું પાન બન્યું બાળકોની વિજ્ઞાનની નોટબુક ! (Etv Bharat Gujarat)

ઉનાઈ ગામની ઉનાઈ પ્રાથમિક શાળાના ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયના શિક્ષિકા હિના મકવાણાએ વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનના અઘરા પાઠ સરળતાથી સમજાવવા માટે એક અનોખો પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે. જે વિદ્યાર્થીઓને ખુબ જ અસરકારક બની રહ્યો છે.

નાઈ પ્રાથમિક શાળાના ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયના શિક્ષિકા હિના મકવાણા
નાઈ પ્રાથમિક શાળાના ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયના શિક્ષિકા હિના મકવાણા (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓ આસપાસના વૃક્ષોમાંથી વિવિધ આકાર અને કદનાં પાંદડાં એકત્ર કરે છે અને આ પાંદડાંને જ પોતાની સર્જનાત્મક વિજ્ઞાન નોટબુક બનાવી દે છે.વનસ્પતિની રચના હોય કે વૈજ્ઞાનિક આકૃતિ... બાળકો પાંદડાં પર જાતે આકૃતિ દોરે છે અને ત્યારબાદ તેની રચના, કાર્ય અને ઉપયોગિતાને સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે.

પાંદડા પર શિક્ષણના પાઠ
પાંદડા પર શિક્ષણના પાઠ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રયોગમાં બાળકો માત્ર પુસ્તક વાંચતા કે શિક્ષકનું સમજાવેલું સાંભળતા નથી. તેઓ પોતાના હાથથી દોરે છે, નજીકથી નિરીક્ષણ કરે છે, પ્રશ્નો પૂછે છે અને જવાબ શોધે છે. પરિણામે વિજ્ઞાનનો પાઠ વર્ગખંડની ચાર દિવાલોમાંથી બહાર આવીને કુદરતની વચ્ચે પહોંચ્યો છે.

પાંદડા પર કોતરણી કરી વિદ્યાર્થિનીએ બનાવી શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગોની આકૃતિ
પાંદડા પર કોતરણી કરી વિદ્યાર્થિનીએ બનાવી શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગોની આકૃતિ (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષિકાના જણાવ્યા મુજબ, આ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો રસ વધ્યો છે અને તેમની સમજણમાં પણ સુધારો જોવા મળ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક પરિણામમાં પણ નોંધપાત્ર બદલાવ જોવા મળ્યો છે.સાધનોની મર્યાદા વચ્ચે આસપાસ સરળતાથી ઉપલબ્ધ પાંદડાંને શૈક્ષણિક સાધનમાં ફેરવવાનો આ પ્રયાસ બાળકોમાં સર્જનાત્મકતા, અવલોકન શક્તિ અને પ્રયોગાત્મક રીતે શીખવાની ક્ષમતા વિકસાવી રહ્યો છે.

વિદ્યાર્થિનીઓને પાંદડા પર કોતરણી કરીને શિક્ષણ આપતા શિક્ષિરા હિના મકવાણા
વિદ્યાર્થિનીઓને પાંદડા પર કોતરણી કરીને શિક્ષણ આપતા શિક્ષિરા હિના મકવાણા (Etv Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં જ્યાં શૈક્ષણિક સાધનોની અછત હોય છે, ત્યાં ઉનાઈની શિક્ષિકાનો આ પ્રયોગ એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવા માટે હંમેશા મોંઘા સાધનોની જરૂર નથી, જરૂર છે તો માત્ર શિક્ષકની કલ્પનાશક્તિ અને બાળકોની શીખવાની ઉત્સુકતાની.

બાળકો પાંદડાં પર જાતે આકૃતિ દોરે છે અને ત્યારબાદ તેની રચના, કાર્ય અને ઉપયોગિતાને સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે
બાળકો પાંદડાં પર જાતે આકૃતિ દોરે છે અને ત્યારબાદ તેની રચના, કાર્ય અને ઉપયોગિતાને સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે (Etv Bharat Gujarat)

વાલીઓ પણ શિક્ષિકાના આ અનોખા પ્રયાસને આવકારી રહ્યા છે. તેમનું માનવું છે કે વિજ્ઞાન જેવા અઘરા વિષયને જો આવી સરળ અને સર્જનાત્મક પદ્ધતિથી સમજાવવામાં આવે તો બાળકોમાં વિષય પ્રત્યે રસ વધે છે અને શીખવાની પ્રક્રિયા વધુ અસરકારક બને છે.ઉનાઈની આ શાળા જાણે એક સુંદર સંદેશ આપી રહી છે, “કુદરતને જોવાની નજર હોય તો... એક પાન પણ આખી વિજ્ઞાનની નોટબુક બની શકે છે!”

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