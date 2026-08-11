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પાલીતાણામાં શ્વાનનું અનોખું મંદિર: વફાદારીનું પ્રતિક એવી કૂતરા દાદાની સમાધિ અને લાખા વણઝારાની શું છે વાર્તા?

સોનગઢથી પાલીતાણા રોડ ઉપર આવેલા કૂતરા દાદાનું મંદિરની પાછળ લાખા વણજારાની સમગ્ર ઘટના જોડાયેલી છે. ભાવનગરથી ચિરાગ ત્રિવેદીનો અહેવાલ...

પાલીતાણામાં આવેલું શ્વાનનું અનોખું મંદિર
પાલીતાણામાં આવેલું શ્વાનનું અનોખું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 4:46 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 5:00 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાને સંત ભૂમિ કહેવામાં આવે છે. પાલીતાણા પંથકમાં કૂતરા દાદાનું મંદિર આજે પણ આસપાસના લોકો અને પાલીતાણા પંથકના સ્થાનિકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. સોનગઢથી પાલીતાણા રોડ ઉપર આવેલા કૂતરા દાદાનું મંદિરની પાછળ લાખા વણજારાની સમગ્ર ઘટના જોડાયેલી છે. આ કૂતરા દાદા છે. જે લાખા વણઝારાના વફાદાર અનવ પુત્રથી વાહલા હોવાની કથા છે. શું છે કૂતરા દાદાની આખી વાર્તા ચાલો જાણીએ

600 થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન
ભાવનગર જિલ્લાના સોનગઢથી પાલીતાણા રોડ ઉપર 11 કિલોમીટર દૂર જસપરા ગામ નજીકનું હાઇવે ઉપર આવેલા કુતરા દાદાનુ મંદિર આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. ત્યારે બાજુમાં જીવ દયા તીર્થધામના મહંત મુકેશ ગીરી બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, કુતરા દાદાની દેરી છે જે સાયકા જૂની છે. મારા અંદાજ પ્રમાણે 600 થી 700 વર્ષ જૂની છે. અત્યારે સાતમા ધોરણમાં હિન્દીમાં લાખા વણઝારાનો પાઠ પણ આવે છે. લાખા વણઝારાના હાથે અપાયેલી સમાધિ એટલે એક વફાદારીનું પ્રતિક કહેવાય છે.

600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)

કૂતરા દાદાના મંદિરની ઘટના પાછળનું કારણ
જીવદયા સેવા તીર્થધામના મહંત મુકેશ ગીરીબાપુએ જણાવ્યું હતું કે, જે તે સમય પહેલા વણઝારા લોકો સામાનની હેરફેર માટે ગધેડાનો ઉપયોગ કરતા અને તેમના નવા ગધેડા ખરીદવા માટે અથવા અન્ય આર્થિક જરૂરિયાત માટે લાખા વણઝારાએ પોતાનો કૂતરો ગીરવે મૂક્યો અને પૈસા લીધા હતા. નગરશેઠ પાસેથી પૈસા લીધા બાદ શેઠની ચોરી કૂતરાએ પકડાવી દીધેલી તે અનુસંધાને એક ઐતિહાસિક સ્થળ છે.

600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન
600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)

સંપૂર્ણ ઘટના પાછળની પૂરી વાર્તા
મહંત મુકેશ ગીરીબાપુએ જણાવ્યું હતું કે, સમાધિમાં એવું છે કે શેઠની પાસેથી જે પૈસા લીધા હતા તે પૈસા લાખો વણજારો પાછા આપવા માટે જતો હતો. તેના એક દિવસ પહેલા નગરશેઠને ત્યાં ચોરી થાય છે. કૂતરો ભસતો નથી. સવારમાં શેઠને ખબર પડે છે કે બધું લૂંટાઈ ગયું છે ત્યારે શેઠ કહે છે કે, કૂતરો ખૂબ ઉપયોગી થશે લાખો કહેતો હતો કે, મારા દીકરા જેવો વાલો છે તમને ખૂબ ઉપયોગમાં આવશે.

600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન
600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)

શેઠની વાત સાંભળીને કૂતરો તેની ધોતી ખેંચીને એક બાજુ લઈ જાય છે. ત્યારે ત્યાં ઉભેલા લોકો કહે છે કે આ કંઈક કહેવા માંગે છે. કૂતરો શેઠને એક તરફ નદી બાજુ લઈ જાય છે અને ત્યાં ખોદીને નદીમાં ડાટેલું ધન શોધી દે છે. ત્યારે નગરશેઠને થાય છે આટલી વફાદારી, જો ભસ્યો હોત તો હું જાગી જાત અને મને મારત અને કૂતરાને પણ હાની થાત. આથી એક ચિઠ્ઠી લખીને કુતરાના ગળામાં શેઠ મૂકીને તેને કહે છે કે મારે પૈસા જોતા નથી જા તારા માલિક પાસે જતો રહે.

600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન
600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)

આ બાજુ લાખો વણજારો કૂતરાને છોડાવવા આવતો હોય છે અને તેને રસ્તામાં સામે જોઈ જાય છે ત્યારે તેને એમ થાય છે તેને વફાદારીને બદલે દગો કર્યો છે. એક-બે દિવસ માટે ત્યાંથી નીકળી ગયો. આથી તેની પાસે હથિયારનો છૂટો ઘા કરે છે અને કુતરાને વાગી જાય છે અને તેનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. લાખો વણજારો તેની પાસે જઈને ગળામાંથી ચિઠ્ઠી કાઢીને જોવે છે ત્યારે તે કલ્પપાત કરે છે અને તેને અફસોસ થાય છે. ત્યારે તે કૂતરાની સમાધિ ત્યાં બનાવે છે અને કહે છે કે, જા આગામી સમયમાં લોકોમાં તું પૂજાઈશ.

600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન
600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકો ગાંઠિયા ચોખા અર્પણ કરે છે
મહંત મુકેશગીરી બાપુએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા ઘણા લોકો ઉધરસ થાય તો ગાંઠિયા ધરાવવા કુતરા દાદાને આવે છે. તેમજ હાઇવે ઉપર નીકળતા લોકો પણ તેના દર્શન કરીને જાય છે. અહીંયા જસપરાની આજુબાજુના સીમના ખેડૂતો જ્યારે વાવણીઓ જોડે છે ત્યારે ચોખા ધરાવવા આવે છે. આ એક ઐતિહાસિક રીતે જોડાયેલું સ્થળ છે સ્થાનિક લોકો પણ 200 વર્ષથી વાતો કરી રહ્યા છે.

600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન
600થી 700 વર્ષ પૌરાણિક કથાનું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)

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Last Updated : August 11, 2026 at 5:00 PM IST

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KUTRA DADA TEMPLE
PALITANA KUTRA DADA TEMPLE
PALITANA KUTRA DADA TEMPLE

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