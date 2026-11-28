વડોદરામાં 270 મેટ્રિક ટન સ્ટીલથી બનશે અનોખો ક્રોકોડાઇલ બ્રિજ, એકસાથે 200 લોકો ઊભા રહી શકશે, મગર દર્શન માટે ખાસ વ્યુઇંગ ઝોન
સયાજીબાગમાં જૂના ફૂટ ઓવરબ્રિજની જગ્યાએ તૈયાર થનારા આ નવા આધુનિક બ્રિજની કુલ લંબાઈ 57 મીટર અને પહોળાઈ 7.80 મીટર રાખવામાં આવશે.
Published : November 28, 2026 at 6:27 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની ઓળખ સમાન મગરોને સમર્પિત એક અનોખો આઇકોનિક બ્રિજ સયાજીબાગમાં બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અંદાજે ₹12.70 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનારા આ ક્રોકોડાઇલ બ્રિજમાં 270 મેટ્રિક ટન સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે કે, બ્રિજ પર એકસાથે 200 લોકો ઊભા રહી શકશે. મગરના માથા અને પૂંછડીની આકૃતિ ધરાવતી ડિઝાઇન, મગરની ચામડી જેવી ભાતવાળી રેલિંગ અને ખાસ વ્યુઇંગ ઝોન આ પ્રોજેક્ટને અલગ ઓળખ આપશે. વિશ્વામિત્રી નદીમાં વસતા મગરોને સુરક્ષિત અંતરેથી નિહાળવા માટે પણ અહીં વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
57 મીટર લાંબો અને 7.80 મીટર પહોળો હશે બ્રિજ
સયાજીબાગમાં જૂના ફૂટ ઓવરબ્રિજની જગ્યાએ તૈયાર થનારા આ નવા આધુનિક બ્રિજની કુલ લંબાઈ 57 મીટર અને પહોળાઈ 7.80 મીટર રાખવામાં આવશે. બ્રિજના મધ્યભાગમાં ત્રણ મીટરનો સાયકલ ટ્રેક બનાવવામાં આવશે, જ્યારે બંને બાજુ બે-બે મીટરના વૉક-વેની વ્યવસ્થા રહેશે. આ રીતે રાહદારીઓ અને સાયકલ ચાલકો માટે કુલ સાત મીટરની ક્લિયર સ્પેસ ઉપલબ્ધ થશે. બ્રિજની સાથે સાયકલ ટ્રેકની બંને બાજુ આર.સી.સી. રેલિંગ પણ બનાવવામાં આવશે.
આ બ્રિજ સિંગલ સ્પાન પ્રકારનો હશે. તેની ડિઝાઇન એકસાથે ઓછામાં ઓછા 200 લોકોની અવરજવર અને હાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. માત્ર નદી પાર કરવા માટે જ નહીં, પરંતુ લોકો અહીં ઊભા રહીને વિશ્વામિત્રી નદીનું સૌંદર્ય નિહાળી શકે તેવું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે.
મજબૂતાઈ માટે 270 મેટ્રિક ટન સ્ટીલનો ઉપયોગ
બ્રિજની મજબૂતાઈ અને સ્થિરતા માટે કુલ 270 મેટ્રિક ટન સ્ટીલ વાપરવાનું આયોજન છે. તેમાંથી 110 મેટ્રિક ટન સ્ટીલનો ઉપયોગ મગરના આકારની વિશિષ્ટ ડિઝાઇન તૈયાર કરવા માટે કરવામાં આવશે. મુખ્ય માળખામાં 57 મીટર લાંબો સ્ટીલ બોક્સ અને E-350 ગ્રેડના સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલથી તૈયાર થનારી સ્ટીલ આર્ચનો સમાવેશ થશે.
નદીના ભાગમાં 1200 મિમી વ્યાસના પાઇલ ફાઉન્ડેશન બનાવવામાં આવશે, જેમાં M-35 ગ્રેડના કોન્ક્રીટનો ઉપયોગ થશે. જ્યારે સબ-સ્ટ્રક્ચરમાં 1.4 મીટર જાડાઈના આર.સી.સી. એબ્યુટમેન્ટ તૈયાર કરાશે, જેના માટે M-40 ગ્રેડનું કોન્ક્રીટ વાપરવાનું આયોજન છે. આ રીતે બ્રિજની ડિઝાઇનમાં દેખાવની સાથે માળખાકીય મજબૂતાઈ અને સ્થિરતાને પણ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે.
મગરના માથા અને પૂંછડીની આકૃતિ બનશે આકર્ષણ
ઝૂ ક્યુરેટર પ્રત્યુષ પાટણકરના જણાવ્યા અનુસાર, બ્રિજની આર્કિટેક્ચરલ ડિઝાઇનમાં મગરના માથા અને પૂંછડીની વિશિષ્ટ આકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવશે. મગરની ચામડીની ડિઝાઇન ધરાવતી રેલિંગ, થીમ આધારિત ફ્લોરિંગ અને ડેકોરેટિવ લાઇટિંગ પણ આ પ્રોજેક્ટનો ભાગ રહેશે. આ ડિઝાઇનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વડોદરાના ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને પ્રાકૃતિક વારસા સાથે જોડાયેલું એક આઇકોનિક સ્થળ ઊભું કરવાનો છે.
મગર દર્શન માટે બનશે ખાસ વ્યુઇંગ ઝોન
VMC કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુના જણાવ્યા અનુસાર, આ બ્રિજ વડોદરાની ઓળખ સમાન મગરોને સન્માન આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વિશ્વામિત્રી નદીમાં વસતા મગરોના અસ્તિત્વને ધ્યાનમાં રાખીને તેની વિશેષ ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે. કમિશનરે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આ પ્રોજેક્ટ માત્ર જૂના બ્રિજને રિપ્લેસ કરવા પૂરતો નથી, પરંતુ શહેર માટે એક નવું આકર્ષણ ઊભું કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.
બ્રિજ સાથે ક્રોકોડાઇલ વ્યુઇંગ ઝોન પણ વિકસાવવામાં આવશે, જ્યાંથી નાગરિકો અને પ્રવાસીઓ વિશ્વામિત્રી નદીમાં વસતા મગરોને નિહાળી શકશે. સિમેન્ટ-કોન્ક્રીટ અને સ્ટીલના મજબૂત માળખા સાથે સુરક્ષાની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવશે. પર્યાવરણ સાથે સુમેળ જળવાય અને નદીના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનો અનુભવ પણ થઈ શકે તે દિશામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
₹12.70 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનારો આ ક્રોકોડાઇલ બ્રિજ વડોદરાના પ્રવાસન નકશામાં નવું આકર્ષણ ઉમેરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 270 મેટ્રિક ટન સ્ટીલ, મગરની વિશિષ્ટ આકૃતિ, સાયકલ ટ્રેક, વૉક-વે અને મગર દર્શન માટેના વ્યુઇંગ ઝોન સાથે આ પ્રોજેક્ટ માત્ર બ્રિજ નહીં, પરંતુ શહેરની આગવી ઓળખનું પ્રતીક બનવાનું આયોજન ધરાવે છે. હવે આ ડિઝાઇન ક્યારે જમીન પર સાકાર થાય છે અને વડોદરાવાસીઓને મગર દર્શનનો નવો અનુભવ ક્યારે મળે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
કમાટીબાગમાં 57 મીટર લાંબો ક્રોકોડાઇલ થીમ આધારિત આઇકોનિક બ્રિજ બનશે: VMC કમિશનર
કમાટીબાગમાં મગરની થીમ આધારિત 57 મીટર લાંબો અને 7.80 મીટર પહોળો આઇકોનિક ફૂટ ઓવરબ્રિજ બનાવવાનું આયોજન છે. અંદાજે 445 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં બનનારા આ બ્રિજમાં મગરના માથા અને પૂંછડીની વિશેષ ડિઝાઇન, મગરની ચામડી જેવી પેટર્ન ધરાવતી રેલિંગ, થીમેટિક ફ્લોરિંગ અને ડેકોરેટિવ લાઇટિંગ હશે.
બ્રિજના નિર્માણમાં કુલ 270 મેટ્રિક ટન સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલનો ઉપયોગ થશે, જેમાં 110 મેટ્રિક ટન સ્ટીલ મગરના આકાર માટે વપરાશે. બ્રિજ પર એકસાથે 200 લોકો ઊભા રહી શકશે. મધ્યમાં 3 મીટરનો સાયકલ ટ્રેક કમ વોકવે અને બંને બાજુ 2 મીટરના વોકવેનું આયોજન છે.
VMC કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુના જણાવ્યા મુજબ, આ બ્રિજ વડોદરાની ઓળખ સમાન મગરોને સન્માન આપવા સાથે શહેરમાં નવું આકર્ષણ ઊભું કરશે. અહીંથી લોકો વિશ્વામિત્રી નદીમાં વસતા મગરોને પણ નિહાળી શકશે.
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