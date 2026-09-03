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જામનગર: રમતા-રમતા બાથરૂમમાં પૂરાઈ ગઈ બે વર્ષની માસૂમ બાળકી, ફાયર બ્રિગેડે દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું

રમતી વખતે બાળકી બાથરૂમમાં ગઈ અને દરવાજો અંદરથી લૉક થઈ ગયો!

રમતી વખતે બાળકી બાથરૂમમાં ગઈ અને દરવાજો અંદરથી લૉક થઈ ગયો!
રમતી વખતે બાળકી બાથરૂમમાં ગઈ અને દરવાજો અંદરથી લૉક થઈ ગયો! (Canva)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 5:36 PM IST

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જામનગર: શહેરમાં નાના બાળકોની સુરક્ષાને લઈને વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન અને આંખ ઉઘાડતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જામનગરના સત્યમ કૉલોની વિસ્તારમાં આવેલા અવધ એપાર્ટમેન્ટના પ્રથમ માળે એક ફ્લેટમાં રમતા રમતા માત્ર બે વર્ષની બાળકી બાથરૂમમાં પૂરાઈ જતાં પરિવારજનોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. જોકે, ઘટનાની જાણ થતાં જ તાબડતોબ પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સમયસૂચકતા વાપરી બાળકીનું સફળ અને દિલધડક રેસ્ક્યુ કરી તેને હેમખેમ બહાર કાઢી હતી.

બનાવની વિગત મુજબ, સત્યમ કોલોની સ્થિત અવધ એપાર્ટમેન્ટના પહેલા માળે રહેતા પરિવારની બે વર્ષની બાળકી ઘરમાં રમી રહી હતી. આ દરમિયાન અચાનક તે બાથરૂમમાં પ્રવેશી હતી અને અંદરથી દરવાજો આપોઆપ લૉક થઈ ગયો હતો. બાળકી અંદર ફસાઈ જતાં ગભરાઈને રડવા લાગી હતી. પરિવારે દરવાજો ખોલવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી, પરંતુ અંદરથી લેચ પેક થઈ ગયું હોવાથી દરવાજો ખૂલ્યો નહોતો. બાળકીની રડવાની ચીસો સાંભળી આસપાસના લોકો પણ દોડી આવ્યા હતા અને વાતાવરણ ચિંતાજનક બની ગયું હતું.

ફાયર બ્રિગેડની ત્વરિત કામગીરી

પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતાં બાળકીની માતાએ જરાય સમય ગુમાવ્યા વિના તાત્કાલિક જામનગર મહાનગરપાલિકાના ફાયર કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી. કૉલ મળતાની સાથે જ ફાયર વિભાગની રેસ્ક્યુ ટીમ ગણતરીની મિનિટોમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયરના જવાનોએ બાળકીને કોઈ ઈજા ન પહોંચે તેની ખાસ તકેદારી રાખી, વિશેષ સાધનોની મદદથી બાથરૂમનો દરવાજો તોડીને માસૂમને સહીસલામત બહાર કાઢી હતી. બાળકી હેમખેમ બહાર આવતાં પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

માતાએ માન્યો આભાર

બાળકીની માતા પ્રિયા મિત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "બાળકી રમતા રમતા અચાનક અંદર પુરાઈ ગઈ હતી અને દરવાજો ખૂલતો નહોતો. અમે ખૂબ ગભરાઈ ગયા હતા, પરંતુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે તાત્કાલિક આવીને મારી દીકરીને સહી-સલામત બહાર કાઢી આપી છે. તેમની ત્વરિત અને માનવીય કામગીરી માટે હું ફાયર વિભાગની ટીમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું."

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