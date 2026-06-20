અમરેલી: પુલ ઉપરથી ટ્ર્ક ખાબકતા જ સળગી ઉઠ્યો, ટ્રક ચાલક જીવતો ભડથું
ખાંભા-વાવેરા રોડ ઉપરથી પસાર થઈ રહેલો એક ટ્રક અચાનક કાબૂ ગુમાવતા પુલ પરથી નીચે ખાબક્યો અને તેમાં ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી.
Published : June 20, 2026 at 12:58 PM IST
અમરેલી: રાજુલા તાલુકા નજીક આવેલા ભાક્ષી ધાતરવડી પુલ ઉપર વહેલી સવારે ગંભીર દુર્ઘટના સામે આવી છે. ખાંભા-વાવેરા રોડ ઉપરથી પસાર થઈ રહેલો એક ટ્રક અચાનક કાબૂ ગુમાવતા પુલ પરથી નીચે ખાબક્યો હતો. ટ્રક નીચે પડતાની સાથે જ તેમાં ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી, દુર્ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
દુર્ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા, અને પોલીસ તેમજ ઇમરજન્સી સેવાઓને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ, ફાયર વિભાગ, 112 ઇમરજન્સી સેવા સહિતનો સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો અને બચાવ તેમજ આગ બુઝાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ટ્રકમાં લાગેલી આગ એટલી ભયંકર હતી કે ટ્રકમાં સવાર એક વ્યક્તિ બહાર નીકળી શક્યો ન હતો અને આગની ઝપેટમાં આવી જતા તેનું ઘટનાસ્થળે જ સળગી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. આગની તીવ્રતા એટલી વધુ હતી કે ફાયર વિભાગની ટીમને આગ કાબૂમાં લેવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી.
લગભગ બે કલાકની સતત કામગીરી બાદ ફાયર વિભાગની ટીમ આગ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવી શકી હતી. આગ ઓલવાયા બાદ પોલીસ દ્વારા ટ્રકમાંથી મૃતકના અવશેષો બહાર કાઢી વધુ તપાસ માટે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો, ટ્રકનું સંતુલન કેમ બગડ્યું અને ઘટનાના સાચા કારણો શું છે તે અંગે હાલ પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાએ વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે. આ અંગે રાજુલા પીઆઇ વિજય કોલાદરાએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ તુરંત ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ફાયર વિભાગની ટીમને બોલાવી આગ ઓલવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. હાલ સમગ્ર ઘટના અંગે તપાસ ચાલુ છે.