ગુજરાતની આ આદિવાસી મહિલાને દિલ્હીનું તેડું, રાષ્ટ્રપતિએ સ્વાતંત્ર્ય પર્વે યોજાનાર કાર્યક્રમ માટે મોકલ્યું આમંત્રણ
નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ પ્રતાપનગર ગામની એક સામાન્ય આદિવાસી મહિલાને સ્વાતંત્ર્ય પર્વ પર રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજીત કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે.
Published : August 5, 2026 at 4:36 PM IST
નવસારી: વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ પ્રતાપનગર ગામની એક સામાન્ય આદિવાસી મહિલા હવે રાષ્ટ્રપતિ ભવન સુધી પહોંચવા જઈ રહ્યા છે. ખેત મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા સરોજબેન પટેલને આગામી 15 ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે નવી દિલ્હીના રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે યોજાનારા વિશેષ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિ તરફથી આમંત્રણ મળ્યું છે.
નવસારી પોસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા સરોજબેન પટેલને રાષ્ટ્રપતિ ભવનનું સત્તાવાર આમંત્રણ પત્ર પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. આમંત્રણ મળતા જ સરોજબેન અને તેમના પરિવારજનોમાં આનંદ અને ગૌરવની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.
અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારની એક મહિલાને દેશના સર્વોચ્ચ સંસ્થાન રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોજાનારા સમારોહમાં આમંત્રણ મળવું સમગ્ર વાંસદા તાલુકા અને નવસારી જિલ્લા માટે ગૌરવની ક્ષણ બની છે.
સરોજબેન પટેલ નવમા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કરેલા છે. તેઓ તેમના પતિ અને ત્રણ દીકરીઓ સાથે રહે છે અને ખેતી મજૂરી કરીને પરિવારનું ભરણપોષણ કરે છે. સરોજબેનનું કહેવું છે કે, ગરીબ આદિવાસી પરિવારમાંથી આવતી એક સામાન્ય મહિલાને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા વિશેષ આમંત્રણ મળવું તેમના માટે જીવનની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે. તેઓ આ આમંત્રણને સમગ્ર આદિવાસી સમાજનું સન્માન ગણાવે છે અને 13 ઓગસ્ટે દિલ્હી જવા માટે રવાના થશે.
ગામના સરપંચ પી.કે.પટેલના જણાવ્યા મુજબ સરોજબેન પટેલને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ લાભાર્થી તરીકે મંજૂર થયેલા આવાસના સંદર્ભમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોજાનારા કાર્યક્રમ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.
લીપણવાળા એક સામાન્ય આદિવાસી ઘરથી દેશના રાષ્ટ્રપતિ ભવન સુધીની સરોજબેન પટેલની આ સફર અનેક મહિલાઓ અને આદિવાસી સમાજ માટે પ્રેરણાદાયી બની છે. તેમની આ ઉપલબ્ધિ સમગ્ર નવસારી જિલ્લા માટે ગૌરવની વાત બની છે.
આ પણ વાંચો