લુપ્ત થતા પરંપરાગત ઘેરૈયા નૃત્યને બચાવવાનો પ્રયાસઃ નવસારીના બીલીમોરામાં યોજાઈ હરીફાઈ
નવસારીના બીલીમોરામાં સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટ છેલ્લા 31 વર્ષથી આ પ્રકારના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.
Published : November 15, 2026 at 6:41 PM IST
નવસારી: આદિવાસી સમાજની પૌરાણિક ધાર્મિક માન્યતાઓ અને સાંસ્કૃતિક ધરોહર સાથે જોડાયેલું પરંપરાગત ઘેરૈયા નૃત્ય આજના આધુનિક યુગમાં ધીમે ધીમે વિસરાતું જઈ રહ્યું છે. એક સમયે નવરાત્રી દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ગામેગામ ગૂંજતું ઘેરૈયા નૃત્ય હવે મર્યાદિત મંડળીઓ સુધી સીમિત થઈ રહ્યું છે. જોકે, આ પરંપરાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા માટે બીલીમોરાના સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 31 વર્ષથી અનોખો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં લોકગીતો, લોકકથાઓ અને પરંપરાગત નૃત્યોનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેમાં ઘેરૈયા નૃત્ય માત્ર મનોરંજનનું સાધન નથી, પરંતુ ધાર્મિક આસ્થા અને સામાજિક જીવન સાથે જોડાયેલી એક આગવી પરંપરા છે. નવરાત્રીના પ્રારંભે કંસરી માતાજીની આરાધના સાથે ઘેરૈયા નૃત્યની શરૂઆત થાય છે. પરંપરા મુજબ પુરુષો અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપ ધારણ કરી માતાજીના ગરબા અને લોકગીતોના તાલે નૃત્ય કરે છે.
ઘેરૈયા ધારણ કરે છે અર્ધનારેશ્વરનું સ્વરૂપ
ઘેરૈયા બનવા માટે પુરુષો સાડીનો કાછડો બાંધી, ચોળી પહેરી, ચહેરા પર મેકઅપ કરી, માથે પાઘડી અને ગળામાં ગલગોટાના હાર ધારણ કરે છે. હાથમાં મોરપંખની ઝૂડી અને પરંપરાગત વાદ્યોના તાલે તેઓ જોડીમાં ઘેર રમે છે. આ નૃત્યમાં માત્ર માતાજીની આરાધના જ નહીં, પરંતુ આદિવાસી સમાજના જન્મથી લઈને લગ્ન અને મૃત્યુ સુધીના પ્રસંગો સાથે જોડાયેલા લોકગીતો પણ ગવાય છે.
સમયની સાથે શિક્ષણ અને આધુનિક જીવનશૈલીના પ્રભાવને કારણે નવી પેઢી આ પરંપરાથી દૂર થતી હોવાની ચિંતા વચ્ચે સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર વર્ષે લાભ પાંચમના દિવસે ઘેરૈયા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ગામોમાંથી ઘેરૈયા મંડળીઓને આમંત્રિત કરી તેમની કલાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.
10 ઘેરૈયા મંડળીઓએ લીધો ભાગ
આ વર્ષે પણ યોજાયેલી સ્પર્ધામાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી 10 ઘેરૈયા મંડળીઓએ ભાગ લીધો હતો. એક સમયે આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારી મંડળીઓની સંખ્યા વધીને 20 સુધી પહોંચી હતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમાં ફરી ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, આ વખતે 10થી 15 વર્ષની વયના કિશોરોએ પણ પરંપરાગત વેશભૂષા ધારણ કરી ઘેરૈયા નૃત્યમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. નવી પેઢી આ પરંપરા તરફ વળી રહી હોવાનો આ નજારો આયોજકો માટે આનંદ અને આશાનું કારણ બન્યો હતો.
ઘેરૈયા નૃત્યમાં લોકજીવનની ઝલક
ઘેરૈયા નૃત્યમાં ગીતોનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. ઘેરૈયા મંડળીના મુખ્ય ગાયકને 'કવિયો' કહેવામાં આવે છે. કવિયો પરંપરાગત લોકગીતો ગાય છે અને મંડળીના અન્ય સભ્યો તેને ઝીલીને નૃત્ય કરે છે. આ ગીતોમાં બાળકના જન્મથી લઈને તેના ઉછેર, લગ્નજીવન અને મૃત્યુ સુધીના સામાજિક પ્રસંગોનું વર્ણન જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત માતાજીની આરાધના અને પૂર્વજોની સ્મૃતિ સાથે જોડાયેલી માન્યતાઓ પણ આ નૃત્યનો ભાગ છે.
પરંપરાગત માન્યતા મુજબ ઘેરૈયા મંડળીઓ નવરાત્રીથી લઈને દિવાળી બાદ સુધી ગામેગામ ફરીને લોકોના ઘરે જાય છે અને માતાજીના ગરબા ગાઈ પરિવારની સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે આશીર્વાદ માગે છે. લોકવાયકા મુજબ ઘેરૈયા જે ઘરમાં જાય ત્યાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે અને પરિવારની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય તેવી શ્રદ્ધા પણ આ પરંપરા સાથે જોડાયેલી છે.
આદિવાસી સમાજની આ અનોખી લોકકલા માત્ર એક નૃત્ય નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી આગળ વધતી સાંસ્કૃતિક ઓળખ છે. આધુનિકતાની વચ્ચે આ પરંપરા નામશેષ ન થાય અને આવનારી પેઢી પણ ઘેરૈયા બનીને પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી રહે તે માટે બીલીમોરાના સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટનો 31 વર્ષથી ચાલી રહેલો પ્રયાસ પ્રશંસનીય બની રહ્યો છે.
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