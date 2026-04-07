કડીમાં વીજ કંપનીનો મોટો છબરડો: પાન પાર્લર ચલાવતા ભાઇને 6.82 લાખ રૂપિયાનું બિલ આવ્યું, દુકાનદાર હેરાન!

કડીમાં માત્ર બે ફ્રિજ, બે લાઈટ અને એક પંખો ચલાવતા વેપારીને લાખોનું બિલ અપાતા હોશ ઉડ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 1:05 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી શહેરમાં વીજ કંપની UGVCLની મોટી અને ગંભીર બેદરકારીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કડીમાં એક સામાન્ય પાન પાર્લર ચલાવતા વેપારીને વીજ કંપની દ્વારા 6,82,930 રૂપિયાનું બિલ પકડાવી દેવામાં આવતા વેપારીના હોશ ઉડી ગયા હતા. આટલી મોટી રકમનું બિલ જોઇને સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા અને નાનો વ્યવસાય કરતા આ દુકાનદાર હેરાન થઇ ગયો હતો. જોકે, બાદમાં મીટર રીડિંગમાં ભૂલ થઇ હોવાનું વીજ કંપનીએ સ્વીકારતા વેપારીના જીવમાં જીવ આવ્યો હતો.

મળતી માહિતી અનુસાર, કડી શહેરના થોળ રોડ સ્થિત અંડરબ્રિજ પાસે સીટી પાર્ક શોપિંગ સેન્ટરમાં હિતેશ પટેલની એક દુકાન આવેલી છે. આ દુકાન ભાડે રાખીને દિલીપસિંહ જાદવ નામની વ્યક્તિ પાન-મસાલાનો પાર્લર ચલાવે છે. દિલીપભાઇ આ નાના પાર્લરમાં વીજ વપરાશ માટે માત્ર બે ફ્રીજ, બે લાઇટ અને એક પંખો જ ચલાવે છે. તેઓ જણાવે છે કે સામાન્ય રીતે દર મહિને તેમના પાર્લરનું વીજ બિલ માત્ર 1500થી 2000ની આસપાસ જ આવતું હોય છે.

પરંતુ, તાજેતરમાં કડી UGVCLની સિટી ઓફિસમાં ફરજ બજાવતાં કર્મચારીએ શહેરના થોળ રોડ ઉપર મીટર રીડિંગ કરીને બિલ બનાવવાની કામગીરી કરી હતી. આ મીટર રીડિંગ દરમિયાન થયેલી કોઈ ગંભીર માનવીય ભૂલના કારણે દિલીપભાઈના પાન પાર્લરનું બિલ સીધું રૂ. 6,82,930 છપાઈને આવી ગયું હતું. જ્યારે આ બિલ દિલીપભાઈના હાથમાં આવ્યું ત્યારે તેઓ આટલી મોટી રકમ જોઈને ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને ગભરાઈ ગયા હતા.

પોતાની વ્યથા ઠાલવતા દિલીપસિંહ જાદવે જણાવ્યું હતું કે, "મારું મહિનાનું બિલ માંડ 1500-2000 રૂપિયા આવે છે, તેના બદલે 6 લાખ 82 હજારનું બિલ જોઈને હું ગભરાઈ ગયો છું". વધુમાં તેમણે પોતાની હૈયાવરાળ કાઢતા કહ્યું હતું કે, "આવું બિલ જોઈને મને હાર્ટ એટેકનો દોરો પડી શકે છે. મારો આખો પરિવાર આ જ દુકાનની આવક પર નભે છે. હું આટલું મોટું બિલ કઈ રીતે ભરી શકું? મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી સદ્ધર નથી કે હું લાખો રૂપિયાનું બિલ ચૂકવી શકું".

તેઓએ સીધી રીતે વીજ કંપની પાસે ન્યાયની માંગણી કરતા સવાલ કર્યો હતો કે જો આ આઘાતમાં તેમને શારીરિક રીતે કંઈ નુકસાન થઈ જાય કે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડે તો તેનો જવાબદાર કોણ?. પરિવારના એકમાત્ર કમાઉ સભ્ય સાથે આવું થાય તો તેમનો પરિવાર નોંધારો બની જાય તેવી ચિંતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.

આ ઘટનાને પગલે ગભરાયેલા અને ચિંતિત પાર્લર સંચાલક દિલીપભાઈએ તાત્કાલિક વીજ કંપનીના કર્મચારીઓનો સંપર્ક કર્યો હતો અને આટલા મોટા બિલ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મળતાની સાથે જ વીજ વિભાગના કર્મચારીઓએ પોતાના ડેટાની તપાસ કરી હતી અને પ્રાથમિક તબક્કે જ સ્વીકાર્યું હતું કે મીટર રીડિંગમાં મોટી ભૂલ થઈ છે.

વીજ કર્મીઓએ મીટર રીડિંગની આ ભૂલ સ્વીકારી લીધી હતી અને દિલીપભાઈને બિલ સુધારી આપવાની ખાતરી આપી હતી. વીજ કંપનીના આ આશ્વાસન બાદ આખરે દિલીપભાઈનો શ્વાસ હેઠો બેઠો હતો અને તેઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ ઘટના દર્શાવે છે કે તંત્રની નાની ટેકનિકલ કે માનવીય ભૂલો ક્યારેક સામાન્ય માણસ માટે કેટલી મોટી માનસિક પીડાનું કારણ બની શકે છે.

સંપાદકની પસંદ

