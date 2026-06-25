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શાળા પ્રવેશોત્વસ: બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં નોંધણી કરાવી

બીજા દિવસે 8 હજારથી વધુ ગામો અને 11 હજારથી વધુ શાળાઓ બન્યાં શિક્ષણ ઉત્સવના સાક્ષી

બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં કરાવ્યું નામાંકન
બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં કરાવ્યું નામાંકન (Gujarat Information)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 7:06 AM IST

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ગાંધીનગર: ‘કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ – 2026’ના બીજા દિવસે રાજ્યભરમાં કુલ 8173 ગામો અને 11,987 શાળાઓમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત બાળકોના સ્વાગત માટે મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, મંત્રીઓ, પદાધિકારીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત કુલ 29,682 મહાનુભાવો વિવિધ શાળાઓની મુલાકાત લઈને વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. આમ, છેલ્લા બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 17,338 ગામો, 60,184 મહાનુભાવો અને 24,716 શાળાઓ આવરી લઈને કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું નામાંકન કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતમાં સાક્ષરતાનો દર વધારવા અને રાજ્યના દરેક બાળકનું 100 ટકા નામાંકન સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ‘કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ – 2026’ની 24મી કડીનો ગત રોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વડનગરની ઐતિહાસિક બી.એન. હાઈસ્કૂલથી રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં કરાવ્યું નામાંકન
બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં કરાવ્યું નામાંકન (Gujarat Information)

શિક્ષણના આ મહાપર્વ દરમિયાન નવી પેઢીના લાખો બાળકોએ શાળામાં પ્રવેશ મેળવી રેકોર્ડબ્રેક નામાંકન નોંધાવ્યું છે. પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન આંગણવાડી અને બાલમંદિરમાં 62 હજારથી વધુ બાળકોએ અક્ષરજ્ઞાનનો શ્રીગણેશ કર્યો હતો. બાલવાટિકામાં કુલ 1,39,925 પ્રવેશપાત્ર બાળકો સામે કુલ 1.40 લાખ કરતાં વધુ નવા નામાંકન નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત ધોરણ-1માં 34 હજારથી વધુ, ધોરણ-9માં 1,96,755, ધોરણ-11માં 1,01,759 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ‘Back to School Survey’ મુજબ 21,892 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર પ્રવેશ મેળવી શાળા પ્રવેશોત્સવને ખરા અર્થમાં સફળ બનાવ્યો હતો.

તદુપરાંત આજે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 847 જેટલી શાળાઓમાં નવીન પરિવહન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કન્યા કેળવણીને વધુ વેગ આપવા માટે પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન રાજ્યની 5664 જેટલી પ્રતિભાશાળી કન્યાઓને ‘વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ’ અર્પણ કરીને તેમને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી હતી.

બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં કરાવ્યું નામાંકન
બે દિવસમાં રાજ્યભરમાં કુલ 11.20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં કરાવ્યું નામાંકન (Gujarat Information)

આ અભિયાન દરમિયાન લોકભાગીદારી સ્વરૂપે કુલ રૂ. 9.19 કરોડ કરતાં વધુની માતબર સહાય પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેમાં રૂ. 1.25 કરોડ કરતાં વધુ રોકડ સ્વરૂપે તેમજ રૂ. 7.95 કરોડ કરતાં વધુના મૂલ્યના વિવિધ શૈક્ષણિક સાધનો શાળાઓને ભેટરૂપે અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

‘કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ – 2026’ માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ શિક્ષણ પ્રત્યેની રાજ્ય સરકારની પ્રતિબદ્ધતા, સમાજની સહભાગિતા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ ગુજરાતના મજબૂત સંકલ્પનું જીવંત પ્રતિક બની રહ્યું છે.

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SHALA PRAVETSHOTSAV
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