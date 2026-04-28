ગીરસોમનાથના ડમાસા ગામે 4 વર્ષની બાળકીને સિંહે ફાડી ખાધી, પરિવારના આક્રોશ બાદ વનવિભાગે સિંહને પાંજરે પુર્યો
ઘરની ઓસરીમાં અચાનક સિંહ ત્રાટક્યો અને પળવારમાં જ સાડા ત્રણ વર્ષની બાળકી પર હુમલો કરી તેને ખેંચી ગયો અને તેને લોહીલુહાણ કરી નાખી હતી.
Published : April 28, 2026 at 8:15 AM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ડમાસા ગામમાં સોમવારની સાંજે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બની હતી. ગામમાં રહેતા એક શ્રમિક પરિવારની બાળકી પર એક સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આશરે સાડા ત્રણ વર્ષની નિર્દોષ બાળકીનું મોત નિપજતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક સાથે ભયનો માહોલ પણ ફેલાયો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ગામના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા અને મજૂરી કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા જીવાભાઈ પામકની પુત્રી હેમાંશી પોતાની માતા સાથે ઘરની ઓસરીમાં બેઠી હતી. તે દરમિયાન માતા સવિતા બેન પોતાના નાના પુત્રને તાવની દવા આપી રહી હતી. એ જ સમયે ઘરની ઓસરીમાં અચાનક સિંહ ત્રાટક્યો અને પળવારમાં જ સાડા ત્રણ વર્ષની બાળકી પર હુમલો કરી તેને ખેંચી લઈ ગયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામજનોએ દેકારો મચાવી શોધખોળ હાથ ધરી હતી. લોકોના અવાજથી સિંહ બાજુના ખેતરમાંથી દૂર ભાગી ગયો અને બાળકીનો મૃતદેહ ત્યાં જ 400 મીટર દૂર ઘરની સામેના ભાગે મળી આવ્યો હતો, જેને જોઈ ગામમાં શોક સાથે ભયની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી.
ગામમાં સિંહે બાળકી પર હુમલો કરી મોત નિપજાવ્યાની ઘટનાની જાણ કર્યા બાદ પણ વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે મોડેથી પહોંચી હતી, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં નારાજગી વધુ વધી હતી.
વન વિભાગને ઘટના સ્થળ સુધી પહોંચવામાં મોડું આવ્યું હતું અને ગામમાં પહોંચતા રોડ પર વાહનો ઉભા હોવાને કારણે તાત્કાલિક વાહન પહોંચી શક્યું નહોતું. પરિણામે, વન વિભાગના સ્ટાફ અને સ્થાનિકોએ મળીને બાળકીના મૃતદેહને ઝોળીમાં મૂકી દૂર સુધી પગપાળા વાહન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટ મોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન વન વિભાગ દ્વારા યોગ્ય વ્યવસ્થા ન કરવામાં આવી હોવાને કારણે ગ્રામજનોમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો અને વન વિભાગ બાળકીના મૃતદેહને ઝોળીમાં લઈ જતો હતો તે સમયે પરિવારજનોએ રોકાવ્યા હતા અને પોતાની વેદના વર્ણવી હતી
સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે વિસ્તારમાં સિંહોની વધતી અવર જવર હોવા છતાં પૂરતી પેટ્રોલિંગ કે સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવતા નથી.
સિંહના હુમલામાં માસુમનું મોત થતાં પરિવાર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે, બાળકીના પિતા પોતાની દીકરીના મૃતદેહ પાસે જ બેસી ભાંગી પડ્યા હતા અને રડી રહ્યા હતા, જે દ્રશ્ય જોઈ ત્યાં એકઠા થયાં લોકોની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ હતી. પિતાએ વન વિભાગ સમક્ષ ગામ નજીક ફરતા સિંહો અને દીપડાને તાત્કાલિક દૂર કરવાની વિનંતી કરી છે. વન વિભાગે આગામી સમયમાં જરૂરી પગલાં લેવાની ખાતરી આપી છે, છતાં હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને અસુરક્ષાનો માહોલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે.
બાળકી પર હુમલો કરી મોત નિપજાવનાર સિંહણ 4 કલાક બાદ પાંજરે પુરાઈ છે. નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવ અને મદદનીશ વન સંરક્ષક કપિલ ભાટિયાના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ જસાઘાર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર કે.સી.ચૌહાણ તાત્કાલિક અલગ અલગ 5 ટીમ બનાવી ને સંપૂર્ણ વિસ્તારમા સર્ચ ઓપરેશન કરીને વેટરનરી ડોકટર પિયુષ માળવીને સાથે રાખીને 4 કલાકમા સિંહને પીંજરામાં પુરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ સિંહ ને જસાઘાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે લઇ જવામાં આવેલ.