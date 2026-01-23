ETV Bharat / state

દાહોદના લીમખેડામાં SIRની કામગીરી વચ્ચે BLOએ જીવન ટુંકાવ્યું, પરિવારજનોએ કહ્યું- કામનું ભારણ હતું

રાજ્યમાં SIRની કામગીરી અંતિમ તબક્કામાં છે ત્યારે વધુ એક શિક્ષકનું નિધન થયું છે

દાહોદના લીમખેડામાં SIRની કામગીરી વચ્ચે BLOએ જીવન ટુંકાવ્યું
દાહોદના લીમખેડામાં SIRની કામગીરી વચ્ચે BLOએ જીવન ટુંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 10:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ: રાજ્યમાં SIRની કામગીરી અંતિમ તબક્કામાં છે ત્યારે BLOની કામગીરી કરતા વધુ એક શિક્ષકનું નિધન થયું છે. દાહોદના લીમખેડાના દુધિયાધરામાં શિક્ષકે પોતાના ઘરમાં જીવન ટુંકાવ્યું છે. SIRની કામગીરીને કારણે વધુ પડતું દબાણ અને માનસિક તણાવને કારણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે.

લીમખેડામાં શિક્ષકે જીવન ટુંકાવ્યું

દાહોદના લીમખેડા તાલુકાના દુધિયાધરા ગામના BLOએ પોતાના ઘરમાં બાથરૂમમાં જઇને જીવન ટુંકાવ્યું છે. દુધિયાધરાના 56 વર્ષીય ફુલાભાઇ ડામોર પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરતા હતા અને BLOની કામગીરીની જવાબદારી તેમણે સોપવામાં આવી હતી. BLOની કામગીરીને કારણે તેઓ માનસિક દબાણમાં રહેતા હોવાનું અને માનસિક સંતુલન પણ જળવાતું ના હોવાનું પરિવારજનોએ જણાવ્યું છે. BLOની કામગીરીને કારણે ફુલાભાઇ ડામોર સતત કામના ભારણ અને તણાવમાં રહેતા હતા.

દાહોદના લીમખેડામાં SIRની કામગીરી વચ્ચે BLOએ જીવન ટુંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

SIRની કામગીરીના ભારણનો પરિવારજનોનો આક્ષેપ

પરીવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે BLOની કામગીરીના ભારણ વચ્ચે ખૂબ માનસિક દબાણમાં રહેતા હતા અને તેના કારણે તેમનું માનસિક સંતુલન પણ જળવાતું નહોતું. કામગીરીના ભારણને કારણે તેઓએ જીવન ટુંકાવ્યું છે. દુધીયાધરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, BLOની કામગીરી તેમના શિરે હતી અને તેમને ઓનલાઇન કામગીરીની ઓછી ફાવટ હતી જેના કારણે તેઓ પ્રેશરમાં હતા. તે અવાર નવાર કહેતા હતા કે BLOની કામગીરી પૂર્ણ થાય તો હું મુક્ત થાઉં.

લીમખેડા પોલીસે અકસ્માત અન્વયે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે
લીમખેડા પોલીસે અકસ્માત અન્વયે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યમાં ચૂંટણીલક્ષી કામગીરીના ભારણને કારણે વધુ એક BLOએ જીવ ગુમાવતા ચકચાર મચી ગઇ છે. આ બનાવને પગલે લીમખેડા પોલીસે અકસ્માત અન્વયે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BLO LIFE TO DEATH
GUJARAT BLO DEATH
TEACHER SIR PROCESS
DAHOD TEACHER DEATH
GUJARAT BLO DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.