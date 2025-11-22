ETV Bharat / state

ખેડાની વડથલ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકે બાળકને લાફા ઝીક્યા, વાલી તેમજ ગ્રામજનોમાં રોષ

શાળાએથી છૂટી ઘરે ગયા બાદ આ બાબતે વાલીએ પૂછતા બાળકે સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. જેને લઈ વાલી તેમજ ગ્રામજનોએ શાળા પર પહોંચી હોબાળો મચાવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 3:22 PM IST

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના મહુધા તાલુકાના વડથલ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં ચોથા ધોરણમાં ભણતા બાળકને શિક્ષક દ્વારા માર મારવામાં આવતા વાલી અને ગ્રામજનોમાં રોષની લાગણી ફેલાઇ હતી. ક્લાસમાં મસ્તી કરવા બાબતે શિક્ષકે બાળકને ગાલ પર લાફા ઝીંકી દીધા હતા તેમજ પીઠ પર ધબ્બા માર્યા હતા. જેના કારણે બાળકના ગાલ પર સોજો આવી ગયો હતો. શાળાએથી છૂટી ઘરે ગયા બાદ આ બાબતે વાલીએ પૂછતા બાળકે સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. જેને લઈ રોષે ભરાયેલા વાલી તેમજ ગ્રામજનોએ શાળા પર પહોંચી હોબાળો મચાવ્યો હતો.

ઘટના મામલે શનિવારના રોજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ શાળાએ પહોંચી નિવેદનો લઈ શિક્ષકને કારણદર્શક નોટીસ આપવા સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ મામલે શિક્ષક સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી વાલી અને ગ્રામજનો માંગ કરી રહ્યા છે.

ઘરે પહોંચતા બાળકને પૂછતા હકીકત જણાવી હતી

વડથલ પ્રાથમિક શાળાના ચોથા ધોરણના વર્ગખંડમાં મસ્તી કરવા મામલે શિક્ષક મોહંમદ હુસેન ખોખરે બાળકને ગાલે લાફા ઝીંકી દીધા હતા તેમજ પીઠ પર પણ ધબ્બા માર્યા હતા. જેને કારણે બાળકનો ગાલ સુઝી ગયો હતો તેમજ પીઠ પર પણ મારના નિશાન પડી ગયા હતા.

રોષે ભરાયેલા વાલી અને ગ્રામજનોએ હોબાળો મચાવ્યો

ઘરે બાળકે હકીકત જણાવતા ઉશ્કેરાયેલા વાલી અને ગ્રામજનોએ શાળાએ પહોંચી હોબાળો મચાવ્યો હતો. શિક્ષક વિરૂદ્ધ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ઉશ્કેરાયેલા કેટલાક લોકોએ શિક્ષકને ટપલી દાવ પણ કર્યો હોવાની અને સામસામે પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કર્યા બાદ પોલીસ અરજી બાબતે સમાધાનની વિગતો પણ સામે આવી રહી છે. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બાળકની તપાસ અને સારવાર કરાવી હતી.

નિવેદનો લઈ કારણદર્શક નોટિસ આપી ઉપલી કચેરીએ જાણ કરી છે: તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી

ઘટનાને લઈ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શાળાએ પહોંચ્યા હતા. આ બાબતે તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી પ્રકાશકુમાર પરમારે જણાવ્યું હતું કે, મહુધા તાલુકાની વડથલ પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ ચારમાં અભ્યાસ કરતા બાળકને શિક્ષક દ્વારા શારિરીક ઈજા પહોંચાડવામાં આવી છે તેવું જાણવા મળેલ છે. તે અંતર્ગત આજરોજ શાળાની મુલાકાત લઈ શિક્ષક અને આચાર્યને કારણદર્શક નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે તેમજ આચાર્ય, શિક્ષક તેમજ શિક્ષકો, એસએમસીના અધ્યક્ષ અને સરપંચ તેમજ ઉપસ્થિત ગ્રામજનોના નિવેદન લીધા છે. આ તમામ નિવેદન સહિત ઉપલી કચેરીએ જાણ કરવામાં આવશે.

