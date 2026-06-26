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વઢવાણની અનોખી પરંપરા: 200 વર્ષથી હિન્દુ પરિવાર બનાવે છે મહોરમના તાજીયા, કોમી એકતાનું જીવંત ઉદાહરણ

છેલ્લા 200 વર્ષથી અહીં એક અનોખી પરંપરા ચાલી આવે છે, જ્યાં મકવાણા પરિવાર દ્વારા મંદિરની અંદર જ મહોરમના તાજીયા અને ઝુલ્ફીકાર તૈયાર કરવામાં આવે છે.

200 વર્ષથી હિન્દુ પરિવાર બનાવે છે મહોરમના તાજીયા
200 વર્ષથી હિન્દુ પરિવાર બનાવે છે મહોરમના તાજીયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 3:57 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરનું વઢવાણ શહેર સમગ્ર ગુજરાતમાં કોમી એકતાની સુવાસ ફેલાવી રહ્યું છે. છેલ્લા 200 વર્ષથી અહીં એક અનોખી પરંપરા ચાલી આવે છે, જ્યાં મકવાણા પરિવાર દ્વારા મંદિરની અંદર જ મહોરમના તાજીયા અને ઝુલ્ફીકાર તૈયાર કરવામાં આવે છે. સાત પેઢીથી ચાલી આવતી આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતિક નથી, પરંતુ ભાઈચારાનું એક એવું પ્રતીક છે જે વર્ષો જૂના મનદુઃખ ભૂલીને સૌને એક કરે છે.

200 વર્ષથી હિન્દુ પરિવાર બનાવે છે તાજીયા

સુરેન્દ્રનગરમાં 66 સ્થળો ઉપર મહોરમના તાજીયા નીકળ્યા છે અને મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે મહોરમનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. વઢવાણમાં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં કોમી એકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડતા મોહરમની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા 200 વર્ષથી વઢવાણમાં હિન્દુ પરિવાર દ્વારા તાજીયા બનાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ મુસ્લિમ સમાજ તાજીયાના પર્વની ઉજવણી કરે છે. મંદિરની અંદર જ તાજીયા બનાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ મોહરમના તાજીયાને બહાર કાઢી નગરમાં ફેરવવામાં આવે છે.

200 વર્ષથી હિન્દુ પરિવાર બનાવે છે મહોરમના તાજીયા (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત

વઢવાણમાં છેલ્લા 30 દિવસથી મકવાણા પરિવાર મહોરમના તાજીયા અને ઝુલ્ફીકાર બનાવવાની કામગીરીમાં વ્યક્ત રહે છે અને મંદિરની અંદર આ તાજીયા અને ઝુલ્ફીકાર બનાવવામાં આવે છે. મહોરમના દિવસે તે બહાર કાઢી અને મુસ્લિમ સમાજના લોકોને આ તાજીયા અને ઝુલ્ફીકાર સોંપવામાં આવે છે. મકવાણા પરિવારની છેલ્લી સાત પેઢીથી આ પરંપરા ચાલી રહી છે અને આજે પણ આ પરંપરા યથાવત છે.

તાજીયા બનાવનાર પ્રતાપદાન ગઢવીએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા 200 વર્ષથી ચાલતી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત છે.

સમાજના અન્ય લોકો પણ મહોરમની ઉજવણી માટે વઢવાણ આવે છે. હિન્દુ પરિવાર દ્વારા મહોરમના દિવસે દૂધ કોલ્ડ્રિંક્સ અને વિવિધ પ્રકારની નિયાઝ (પ્રસાદી)નું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે.

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