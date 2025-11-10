ETV Bharat / state

LIVE લાઈનની લડાઈ: સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે લડાઈનો વીડિયો વાયરલ

સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે લડાઈનો એક અદભૂત વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો સાસણગીર જંગલનો હોવાનો મનાઈ રહ્યું છે.

સિંહ પરિવાર બાખડ્યો
November 10, 2025

જુનાગઢ: સિંહ અને સિંહણ વચ્ચેની લડાઈનો એક અદભુત વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો કેટલા સમય પૂર્વેનો છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ આ વીડિયો ગીર સાસણ જંગલ સફારીનો હોવાનું માનવામાં આવે .છે આખો સિંહ પરિવાર લડાઈમાં જોવા મળે છે જેમાં કોઈ કારણસર પરિવાર ની એક સિંહણ અચાનક ઉગ્ર થતા સિંહ સાથે લડાઈ થઈ હતી આ પ્રકારના દ્રશ્યો સિંહ પરિવારોમાં એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે

સિંહ અને સિંહણ વચ્ચેની લડાઈ નો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોમાં આખો સિંહ પરિવાર જોવા મળે છે, જેમાં બે નર સિંહ, ત્રણ માદા સિંહણ અને કેટલાક એકદમ નાના બચ્ચા જોવા મળે છે. એક સાથે જંગલમાં શાંતિથી પસાર થઈ રહેલા આ પરિવાર વચ્ચે અચાનક ઉગ્ર ઝઘડો શરૂ થાય છે. જેમાં એક સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે રીતસરની લડાઈ થતી જોવા મળે છે. આ પ્રકારના ઉગ્ર દ્રશ્યો અને સિંહ અને સિંહણ કે સિંહો વચ્ચેની લડાઈ એકદમ સામાન્ય માનવામાં આવે છે. સિંહ પરિવારની આ કુદરતી લાક્ષણિકતા પણ માનવામાં આવે છે. હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેને લોકો ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.

નર કે માદાને તાબે કરવા આ પ્રકારના થતા હોય છે ઝઘડા

જે રીતે સામાન્ય લોકોમાં ઝઘડા થતા હોય છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે સિંહોમાં પણ આ પ્રકારે પારિવારિક ઝઘડા એકદમ સામાન્ય માનવામાં આવે છે, કેટલાક કિસ્સામાં એકદમ ઉગ્ર બનેલી સિંહણ સિંહ સાથે ઝઘડો કરતી હોય છે, તો કેટલાક કિસ્સામાં ઉગ્ર બનેલો સિંહ સિંહણ પર હુમલો કરી દેતો હોય છે, પરંતુ આ હુમલા સિંહ કે સિંહણને કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા પહોંચાડવા માટે ક્યારેય કરવામાં આવતા નથી. એક જ પરિવારના પ્રાણીઓ આ રીતે પરિવારમાં કોઈ કિસ્સાને લઈને અથવા તો નર કે માદા એકબીજાને તાબે ન થતા હોય આવી સ્થિતિમાં આ પ્રકારે ઉગ્ર ઝઘડાનું વાતાવરણ સર્જાતું હોય છે.

પરંતુ તે થોડો સમય માટે જોવા મળે છે, ત્યારબાદ તમામ પ્રાણીઓ એક પરિવારની માફક રહેતા જોવા મળે છે,પરંતુ જો અન્ય ગ્રુપ કે પરિવારનો સિંહ કે સિંહણ આ પ્રકારે અન્ય પરિવારમાં ઘૂસણખોરી કરે તો આ પ્રકારના ઝગડા એકદમ ખતરનાક બની જતા હોય છે, અને કેટલાક કિસ્સામાં સિંહ કે સિંહણ એકબીજાને ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની ઈજાઓ પણ કરતા હોય છે. જેમાં નર કે માદા પ્રાણીની સાથે સિંહ બાળનું મોત પણ નીપજી શકે છે. આટલી ઉગ્ર લડાઈ પણ જંગલમાં થતી હોય છે.

