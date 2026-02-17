ETV Bharat / state

નોંધનીય છે કે આ રાષ્ટ્રીય મંથન બેઠકની પ્રથમ આવૃત્તિ નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી.

“સહકારથી સમૃદ્ધિ” તરફ મોટું કદમ, મહાત્મા મંદિર ખાતે રાષ્ટ્રીય સહકાર મંથન બેઠક
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 5:10 PM IST

ગાંધીનગર: ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે ‘સહકારથી સમૃદ્ધિ’ વિઝનને સાકાર કરવા રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સહકાર મંથન બેઠક યોજાઈ રહી છે. દેશના 17 રાજ્યોના સહકાર મંત્રીઓ અને સચિવો આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં ભાગ લઈ સહકારી ક્ષેત્રના ઉત્થાન માટે વ્યૂહરચના ઘડશે. નોંધનીય છે કે આ રાષ્ટ્રીય મંથન બેઠકની પ્રથમ આવૃત્તિ નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી.

પરિષદના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા. સમગ્ર પરિષદ દરમિયાન કેન્દ્રીય સહકાર રાજ્ય મંત્રી કૃષ્ણ પાલ ગુર્જર અને મુરલીધર મોહોલ હાજરી આપી. દેશના વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

“સહકારથી સમૃદ્ધિ” તરફ મોટું કદમ, મહાત્મા મંદિર ખાતે રાષ્ટ્રીય સહકાર મંથન બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

મંથન બેઠકમાં દેશભરમાં 2 લાખ નવી બહુહેતુક પ્રાથમિક કૃષિ સહકારી મંડળીઓ (પેક્સ), ડેરી અને મત્સ્ય સહકારી સમિતિઓની સ્થાપનાની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને વિશ્વની સૌથી મોટી અનાજ સંગ્રહ યોજના અંતર્ગત આધુનિક ગોદામોનું નેટવર્ક ઉભું કરવા અંગે ચર્ચા થશે, જેથી ખેડૂતોને પાકના યોગ્ય ભાવ મળી શકે.

સહકારી ખાંડ મિલોની આર્થિક સક્ષમતા, સહકારી બેંકોના પડકારોનું નિવારણ અને માનવ સંસાધન વિકાસ માટે તાલીમ પર ભાર મુકવામાં આવશે. પેક્સ અને આર.સી.એસ. કચેરીઓનું કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન તેમજ રાષ્ટ્રીય સહકારી ડેટાબેઝનો અસરકારક ઉપયોગ પણ ચર્ચાના મુખ્ય મુદ્દા રહેશે.

નવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ નેશનલ કોઓપરેટિવ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (એનસીઈએલ), નેશનલ કોઓપરેટિવ ઓર્ગેનિક્સ લિમિટેડ (એનસીઓએલ) અને ભારતીય બીજ સહકારી સમિતિ લિમિટેડ (બીબીએસએસએલ) દ્વારા નિકાસ, જૈવિક ખેતી અને ગુણવત્તાયુક્ત બિયારણ ક્ષેત્રે રાજ્યોની ભાગીદારી વધારવા પર વિચારવિમર્શ થશે.

તે ઉપરાંત અમૂલ અને નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (એનડિડિબી) ના સહયોગથી નવી ડેરીઓની સ્થાપના, કઠોળ અને મકાઈના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા પર પણ ભાર મુકવામાં આવશે.

રાજ્યોના સહકારી કાયદાઓમાં સમયોચિત ફેરફાર અને 97મા બંધારણીય સુધારા મુજબ મોડેલ એક્ટ અપનાવવાની બાબત પર ચર્ચા થશે. APMCના રૂ. 250 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ પણ આ અવસરે કરવામાં આવશે.

આ બેઠક કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સંકલન મજબૂત કરીને સહકારી ક્ષેત્ર દ્વારા ગ્રામીણ અર્થતંત્રને શક્તિશાળી બનાવવાનો, રોજગારી વધારવાનો અને આત્મનિર્ભર ભારત તરફ આગળ વધવાનો મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ માનવામાં આવે છે.

