આજે ભાવનગરથી છપરા સુધી દોડશે સ્પેશિયલ ટ્રેન, તહેવારો બાદ મુસાફરોની ભીડને લઈને રેલવેનો નિર્ણય
દિવાળી અને છઠ જેવા તહેવારોની પૂર્ણાહુતી બાદ મુસાફરોની ભીડને જોતા, રેલવેએ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આજે ભાવનગરથી છપરા સુધીની વિશેષ ટ્રેન દોડશે.
Published : November 18, 2026 at 7:05 AM IST
ભાવનગરઃ દિવાળી અને છઠ પર્વની પૂર્ણાહૂતિ થઈ ચુકી છે, ત્યારે ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા ખાસ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવામાં આવી રહી છે. મુસાફરોની ભીડને ધ્યાનમાં લઈને આ ટ્રેન વનવે દોડાવવામાં આવનાર છે.
તહેવારોની પૂર્ણાહુતિએ રોજ દોડશે ટ્રેન
ભાવનગર પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા દિવાળી અને છઠ પૂજા જેવા તહેવાર પૂર્ણ થતાં સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવાઈ રહી છે. જેનો પ્રારંભ આજે એટલે કે તારીખ 18 નવેમ્બર, બુધવારથી થવા જઈ રહ્યો છે. જો કે આ ટ્રેન વનવે દોડવાની છે. પ્રથમ ટ્રેન ભાવનગરથી 18 તારીખના ઉપડશે ત્યારબાદ વધુ એક ટ્રેન દોડાવવામાં આવનાર છે.
ક્યારે ઉપડશે ટ્રેન અને બુકીંગ
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા 18 તારીખના રોજ ટ્રેન નંબર 09614 ભાવનગર ટર્મિનસથી છપરા વચ્ચે દોડાવવામાં આવશે. જે આજે 18 નવેમ્બરે, બુધવારે સવારે ભાવનગર ટર્મિનસથી સવારે 10.15 કલાકે ઉપડશે જે શુક્રવારે 4.30 કલાકે છપરા પોહચશે. વિશેષ ભાડા સાથે ટ્રેન દોડાવવામાં આવશે. જેનું ઓનલાઈન બુકીંગ પર થઇ શકે છે.
ભાવનગર-છપરા રૂટ પર આવતા સ્ટેશન પર સ્ટોપ
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા જાહેર થયેલી સ્પેશિયલ ટ્રેનના સ્ટોપેજમાં ભાવનગરથી ધોળા, બોટાદ, વિરમગામ, મહેસાણા, પાલનપુર, આબુ રોડ, અજમેર, જયપુર, બાંદીકુઈ, ભરતપુર, ઇદગાહ, આગ્રા, ગોવિંદપુરી, પ્રયાગરાજ, વારાણસી, ઔડીહાર, ગાઝીપુર સીટી અને બલિયા સ્ટેશન પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં સ્લીપર અને જનરલ કોચ મળીને કૂલ 18 કોચ છે.
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