અમદાવાદ-બરૌની વચ્ચે 22 નવેમ્બરથી સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે, મુસાફરોની સગવડ માટે રેલવેનો મહત્ત્વનો નિર્ણય
24 નવેમ્બરે અમદાવાદ પહોંચશે સ્પેશિયલ ટ્રેન, બંને દિશામાં 25 સ્ટેશનો પર અપાશે સ્ટોપેજ, જાણો સંપૂર્ણ વિગત
Published : November 22, 2026 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ : તહેવારો અને મુસાફરોની વધારાની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદ અને બરૌની વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ટ્રેન નંબર 05225/05226 બરૌની-અમદાવાદ-બરૌની સ્પેશિયલ ટ્રેનનું બે દિશામાં સંચાલન કરવામાં આવશે. આ ટ્રેનના સંચાલનથી બિહાર અને ગુજરાત વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને વધારાની સુવિધા મળશે.
22 નવેમ્બરે બરૌનીથી ઉપડશે ટ્રેન
ટ્રેન નંબર 05225 બરૌની-અમદાવાદ સ્પેશિયલ 22 નવેમ્બર, રવિવારે રાત્રે 11 વાગ્યે બરૌનીથી ઉપડશે અને 24 નવેમ્બરે મંગળવારે સવારે 10 વાગ્યે અમદાવાદ પહોંચશે. જ્યારે ટ્રેન નંબર 05226 અમદાવાદ-બરૌની સ્પેશિયલ 24 નવેમ્બરે મંગળવારે બપોરે 1 વાગ્યે અમદાવાદથી ઉપડશે અને 26 નવેમ્બરે ગુરુવારે રાત્રે 3 વાગ્યે બરૌની પહોંચશે.
બંને દિશામાં 25 સ્ટેશનો પર સ્ટોપેજ
આ સ્પેશિયલ ટ્રેનને બંને દિશામાં સમસ્તીપુર, મુઝફ્ફરપુર, હાજીપુર, સોનપુર, પાટલિપુત્ર, દાનાપુર, આરા, બક્સર, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય, પ્રયાગરાજ છિવકી, માનિકપુર, સતના, કટની મુડવારા, દમોહ, બીના, વિદિશા, સંત હિરદારામ નગર, ઉજ્જૈન, નાગદા, રતલામ, દાહોદ, ગોધરા, છાયાપુરી અને આણંદ સહિતના સ્ટેશનો પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવશે.
22 નવેમ્બરથી શરૂ થશે રિઝર્વેશન
આ ટ્રેનમાં સ્લીપર અને જનરલ શ્રેણીના કોચ ઉપલબ્ધ રહેશે. ટ્રેન નંબર 05226 માટે 22 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સવારે 8 વાગ્યાથી તમામ પેસેન્જર રિઝર્વેશન સેન્ટર પર બુકિંગ શરૂ થશે. ટ્રેનના સમય, સ્ટોપેજ અને કોચની રચના અંગેની વધુ માહિતી મુસાફરો ભારતીય રેલવેની વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકશે.