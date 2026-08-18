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સગીરાને લગ્નની લાલચે ભગાડીને દુષ્કર્મ આચરનારા આરોપીને 10 વર્ષની સખત કેદ, ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટનો ચુકાદો

ગાંધીનગરની એક સગીરાને લગ્નની લાલચ આપીને ભગાડીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના મામલે આરોપી યુવકને સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.

ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટનો ચુકાદો
ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટનો ચુકાદો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 1:27 PM IST

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ગાંધીનગર: સગીરાને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી ભગાડી લઈ જઈ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના ગંભીર ગુનામાં ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને સખત સજા ફટકારી છે. સેક્ટર-20માં રહેતી 17 વર્ષ 6 માસની સગીરાને યોગેશ દિલીપભાઈ દંતાણી નામનો યુવક લગ્ન કરવાની લાલચ આપી 19 ડિસેમ્બર 2023ની રાત્રે ભગાડી ગયો હતો.

આરોપી યોગેશ દંતાણી યુવતીને રાજસ્થાનના ઉદયપુર તરફ લઈ ગયો હતો. ઉદયપુર શહેરમાં સુરજપોલ તરફ જતા હાઇવે રોડ ઉપર કુંભારોકા ભટ્ટા વિસ્તારમાં આવેલા બ્રિજ નીચે રાત્રિ રોકાણ દરમિયાન આરોપી યોગેશે લગ્નની લાલચ આપી સગીરાનો વિશ્વાસ કેળવી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો.

સગીરાને લગ્નની લાલચે ભગાડીને દુષ્કર્મ આચરનારા આરોપીને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી
સગીરાને લગ્નની લાલચે ભગાડીને દુષ્કર્મ આચરનારા આરોપીને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે સગીરાની માતાએ ગત 21 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ સેક્ટર-21 પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી અને પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત જ આ કેસ ચાલી રહ્યો હતો.

કોર્ટમાં ભોગ બનનાર સગીરા સહિત અન્ય સાક્ષીઓની જુબાનીઓ લેવામાં આવી હતી. સરકાર તરફે સરકારી વકીલ સુનિલ એસ.પંડ્યાએ ધારદાર દલીલો રજૂ કરી હતી.

સગીરાની ઉંમર બનાવ સમયે માત્ર 17 વર્ષ 6 માસ હોવા છતાં આરોપીએ તેની સાથે ગંભીર ગુનો આચર્યો હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આવા ગુનાઓને અટકાવવા અને સમાજમાં દાખલો બેસે તે માટે આરોપીને વધુમાં વધુ સજા કરવાની માંગ સરકારી વકીલ તરફથી કરવામાં આવી હતી.

સરકારી પક્ષની દલીલો અને કેસના પુરાવાઓને ધ્યાને લઈ નામદાર સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે 17 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ આરોપી યોગેશ દિલીપભાઈ દંતાણીને 10 વર્ષની સખત કેદ સહિત અલગ-અલગ કલમો હેઠળ સજા ફટકારી છે.

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TAGGED:

POKSO
RAPE CASE WITH MINOR GIRL
POCSO ACT
સગીરા સાથે દુષ્કર્મ
RAPE CASE

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