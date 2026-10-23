એક APK ફાઇલ અને બેંક ખાતાં સાફ! ગુજરાતમાં સાયબર ઠગાઈના 5 ચોંકાવનારા કિસ્સા, એક ભૂલ અને લાખો ગુમાવ્યા
ક્યાંક Airbnb બુકિંગ, ક્યાંક ડૉક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ, તો ક્યાંક કુરિયર અને ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ વધારવાના નામે છેતરપિંડી કરાઈ.
Published : October 23, 2026 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ: સાયબર ઠગો હવે લોકોની રોજિંદી જરૂરિયાતોને જ છેતરપિંડીનું હથિયાર બનાવી રહ્યા છે. હોટેલ રૂમ બુક કરાવવો હોય, ડૉક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી હોય, કુરિયરનું પાર્સલ મેળવવું હોય કે ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ વધારવી હોય આવી સામાન્ય સેવાઓના નામે લોકોને વિશ્વાસમાં લઈ વોટ્સએપ પર APK ફાઇલ મોકલવામાં આવે છે. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતાં જ મોબાઇલમાં રહેલી બેંકિંગ એપ્લિકેશન, OTP અને અન્ય સંવેદનશીલ વિગતોનો દુરુપયોગ કરીને ખાતાં ખાલી કરવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે.
અમદાવાદ અન્ય વિસ્તારોમાં નોંધાયેલી સાયબર છેતરપિંડીની ઘટનાઓમાં વૃદ્ધોથી લઈને અન્ય નાગરિકો સુધીના લોકો નિશાન બન્યા છે. આ કેસોમાં ઠગોએ હોટેલ બુકિંગ, ડૉક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ, પેન્શન કાર્ડ, કુરિયર ડિલિવરી અને ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ વધારવા જેવી અલગ-અલગ યુક્તિઓ અપનાવી હોવાનું ફરિયાદોમાં સામે આવ્યું છે.
Airbnb પર રૂમ બુક કરવા જતાં વૃદ્ધને લાખોનો ચૂનો
અમદાવાદના ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં રહેતા 75 વર્ષના નિતિન કાંતિભાઈ હાથી દિવાળી વેકેશનમાં નાગપુર જવાના હોવાથી Airbnb પર રૂમ બુક કરી રહ્યા હતા. બુકિંગ ફોર્મમાં PAN કાર્ડનો ફોટો અપલોડ કરવામાં મુશ્કેલી પડતાં તેમણે ઓનલાઇન સર્ચ કરીને કસ્ટમર કેરના નામે મળેલા મોબાઇલ નંબર પર સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, સામેની વ્યક્તિએ વીડિયો કોલ અને વોટ્સએપ ચેટ કર્યા બાદ Customer_Support_FUD.apk નામની ફાઇલ મોકલી હતી. નિતિન હાથીએ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી અને વોટ્સએપ પર PAN કાર્ડ પણ મોકલ્યું હતું. ત્યારબાદ રૂમ રિઝર્વેશનનો સ્ક્રીનશોટ માગવામાં આવ્યો હતો.
આ દરમિયાન બીજા મોબાઇલ નંબર પરથી Bank of India pension card verification online નામની APK ફાઇલ મોકલવામાં આવી હતી. ફરિયાદીએ ફાઇલ પર ટચ કર્યા બાદ મોબાઇલમાં BOIની બેંકિંગ એપ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ હતી. તેમણે એપ ડિલીટ કરી દીધી હતી, પરંતુ બીજા દિવસે ખાતામાંથી નાણાં ડેબિટ થયાનો મેસેજ આવ્યો હતો.
બેંક ખાતું બ્લોક કરાવ્યા બાદ સ્ટેટમેન્ટ તપાસતાં બે દિવસમાં કુલ 17 ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે ₹9,77,800 ટ્રાન્સફર થયાનું સામે આવ્યું હતું. આ મામલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.ડી. ચાવડા ચલાવી રહ્યા છે.
ડૉક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સર્ચ કરતાં નિવૃત્ત શિક્ષિકા બની શિકાર
અમદાવાદના સરદારનગર વિસ્તારમાં રહેતાં નિવૃત્ત શિક્ષિકા મંજુશ્રી દુર્ગાચરણસિંહ રાજપૂતના પુત્રની તબિયત ખરાબ થતાં તેમણે ડૉક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ માટે ઓનલાઇન સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવવામાં મદદ કરવાના બહાને તેમને વોટ્સએપ પર appartment_booking_FUD.apk નામની APK ફાઇલ મોકલવામાં આવી હતી. ફાઇલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તેમને પ્રોસેસિંગ ફી ભરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. તેમણે Google Pay મારફતે ચુકવણી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ટ્રાન્ઝેક્શન નિષ્ફળ જતાં શંકા થતાં ચુકવણી અટકાવી દીધી હતી.
જોકે, ત્યારબાદ તેમના મોબાઇલમાંથી મેસેજ અન્ય નંબર પર ફોરવર્ડ થતા હોવાની શંકા ઊભી થઈ હતી. બીજા દિવસે સવારે તેમના Axis Bank ખાતામાંથી ₹75 હજાર ડેબિટ થયાનો મેસેજ આવ્યો હતો. તેમણે તાત્કાલિક બેંકમાં જઈ ખાતું ફ્રીઝ કરાવ્યું હતું. ફરિયાદ મુજબ, બેંક સ્ટેટમેન્ટમાં અનેક ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા અંદાજે ₹4.32 લાખ ગુમાવ્યાની વિગતો સામે આવી હતી. તેમણે નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ અને 1930 હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કર્યા બાદ સરદારનગર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ મામલે અજાણ્યા આરોપીઓ સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
પેન્શન કાર્ડની ચકાસણીના નામે વૃદ્ધને નિશાન બનાવ્યા
અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં રહેતા એક વૃદ્ધને બેંક ઓફ બરોડાના પ્રતિનિધિ હોવાનો દાવો કરીને અજાણ્યા વ્યક્તિએ ફોન કર્યો હતો. ફરિયાદની વિગતો મુજબ, ફોન કરનારે સિનિયર સિટિઝન માટે પેન્શન કાર્ડ બનાવવામાં મદદ કરવાની વાત કરી હતી.
ત્યારબાદ વોટ્સએપ પર BoB Bank senior citizen verification.apk નામની APK ફાઇલ મોકલી હતી. પેન્શન કાર્ડની ચકાસણી માટેની ફાઇલ હોવાનું કહી તેને ઇન્સ્ટોલ કરાવવામાં આવી હતી. એપમાં નામ, મોબાઇલ નંબર, MPIN અને TPIN સહિતની માહિતી માગવામાં આવી હતી, જે ફરિયાદીએ આપી હતી. આ પછી તેમના બેંક ખાતામાંથી ₹2.40 લાખ ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ઘટનામાં પણ બેંકિંગ માહિતી અને APK ફાઇલના ઉપયોગથી સાયબર ઠગાઈ આચરવામાં આવી હોવાની શંકા છે.
કુરિયર કંપનીનો કસ્ટમર કેર શોધતાં વલસાડના વ્યક્તિને નુકસાન
વલસાડમાં રામકૃષ્ણ ટંડેલ સાથે કુરિયર ડિલિવરીના નામે ₹4,54,694ની છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ સામે આવી છે. તેમના કઝિન ભાઈ પરિષિતે DELHIVERY કુરિયર મારફતે સાયકલ મંગાવી હતી, પરંતુ ડિલિવરી ન મળતાં રામકૃષ્ણે ગૂગલ પર કસ્ટમર કેરનો નંબર શોધ્યો હતો.
ફરિયાદ મુજબ, ઠગે વોટ્સએપ પર Customer Support V1.apk નામની ફાઇલ મોકલી હતી. સૂચના પ્રમાણે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી વિગતો ભર્યા બાદ સાયબર ઠગોએ તેમના મોબાઇલમાં રહેલી PhonePe એપ્લિકેશનનો દુરુપયોગ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે.
રામકૃષ્ણના IDBI બેંક ખાતામાંથી ₹2,92,446 અને SBI ખાતામાંથી ₹1,62,248 ટ્રાન્સફર થયા હતા. બંને રકમ મળીને ₹4,54,694 થાય છે. પૈસા કપાતાં તેમણે 1930 હેલ્પલાઇન પર ફરિયાદ કરી હતી. વલસાડ સિટી પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ વધારવાની લાલચમાં પણ છેતરપિંડી
વડોદરાના અલકાપુરી વિસ્તારમાં શ્રી કુંજ ફ્લેટ્સમાં રહેતા નરેન્દ્રભાઈ શેઠ સાથે પણ APK ફાઇલ મારફતે છેતરપિંડી થયાની ઘટના સામે આવી છે. ફરિયાદની વિગતો મુજબ, તેમને RBL Credit Card Limit Increase-1.apk નામની ફાઇલ મળી હતી. ફાઇલ પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમના મોબાઇલનો દુરુપયોગ કરીને OTP અને મેસેજ અન્ય નંબર પર ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યારબાદ RBL બેંકના ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી ₹29,802, ₹16,012 અને ₹29,805 એમ કુલ ₹75,619 ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા.
નરેન્દ્રભાઈએ બેંકના કસ્ટમર કેરનો સંપર્ક કરીને કાર્ડ બ્લોક કરાવ્યું હતું અને મોબાઇલ રીસેટ કર્યો હતો. આ અંગે અકોટા પોલીસ સ્ટેશનના PI ડી.વી. બલદાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ વિગતો અને કોલ ડિટેઇલના આધારે તપાસ કરી રહી છે.
CP હાર્દિક માકડિયાની અપીલ: ફ્રોડ થાય તો તરત 1930 પર જાણ કરો
સાયબર છેતરપિંડીના કિસ્સામાં ફરિયાદ કરવામાં થતો વિલંબ નાણાં પરત મેળવવાના પ્રયાસોને અસર કરી શકે છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમના CP હાર્દિક માકડિયાએ નાણાકીય છેતરપિંડી થાય ત્યારે તાત્કાલિક ફરિયાદ કરવાના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, નાણાકીય છેતરપિંડી થયા બાદ જેટલી ઝડપથી 1930 હેલ્પલાઇન પર જાણ કરવામાં આવે, તેટલી ઝડપથી સંબંધિત ટ્રાન્ઝેક્શન અંગે કાર્યવાહી કરવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. નાણાં કપાયા બાદ કલાકો કે દિવસો સુધી રાહ જોવાને બદલે તરત ફરિયાદ કરવી જરૂરી છે.
સાયબર ફ્રોડના કિસ્સામાં શરૂઆતનો સમયગાળો એટલે કે ‘ગોલ્ડન અવર’ મહત્ત્વનો બની શકે છે. જોકે, તાત્કાલિક ફરિયાદ કરવાથી નાણાં પરત મળવાની ખાતરી નથી, પરંતુ સમયસર જાણ કરવાથી નાણાં રોકવા કે ટ્રેસ કરવાના પ્રયાસમાં મદદ મળી શકે છે.
APK ફ્રોડથી બચવા શું ધ્યાન રાખવું?
- વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ કે SMS પર અજાણ્યા નંબરથી આવેલી APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કે ઇન્સ્ટોલ ન કરો.
- કુરિયર, હોટેલ બુકિંગ, બેંક KYC, પેન્શન કાર્ડ કે ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ વધારવા માટે મળેલી લિંક અથવા ફાઇલની સત્તાવાર ચકાસણી કરો.
- કસ્ટમર કેરનો નંબર અજાણ્યા ઓનલાઇન પરિણામ પરથી લેવાને બદલે સંબંધિત કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ કે એપ પરથી મેળવો.
- OTP, UPI PIN, CVV, MPIN કે નેટબેંકિંગ પાસવર્ડ કોઈની સાથે શેર ન કરો.
- એપ્લિકેશન SMS, નોટિફિકેશન અથવા અન્ય સંવેદનશીલ પરવાનગીઓ માગે તો સાવચેત રહો.
- શંકાસ્પદ ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ હોય તો બેંકનો સત્તાવાર સંપર્ક કરીને ખાતાં કે કાર્ડની સુરક્ષા માટે તાત્કાલિક પગલાં લો.
- નાણાકીય છેતરપિંડી થાય તો તરત 1930 પર ફોન કરો અને સત્તાવાર નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવો.
આ તમામ ઘટનાઓમાં છેતરપિંડીની રીત અલગ દેખાય છે, પરંતુ એક બાબત સામાન્ય છે—સામાન્ય સેવા આપવાના બહાને વિશ્વાસ કેળવીને APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરાવવામાં આવી હતી. અજાણી ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ કરતાં પહેલાં તેની સત્તાવારતા ચકાસવી અને નાણાકીય છેતરપિંડીની શંકા થતાં જ ફરિયાદ કરવી અત્યંત જરૂરી છે.
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