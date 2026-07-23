જૂનાગઢમાં ચાલતી બાઈકમાં ઘૂસ્યો સાપ, એક કલાકની જહેમત બાદ સાપને પકડવામાં મળી સફળતા
આશરે એક કલાકની ભારે જહેમત બાદ બાઈકમાંથી સાપને રેસ્ક્યુ કરીને તેને સુરક્ષિત સ્થળ પર છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો.
Published : July 23, 2026 at 1:51 PM IST
જુનાગઢ: શહેરના મોતીબાગ વિસ્તારમાં ગઈકાલે સાંજના પાંચથી છ વાગ્યાના સમયમાં એક બાઈકમાં સાપ ઘૂસી જતા ભારે અફરા તફરી મચી હતી. બાઇકમાં સાપ ઘૂસી ગયો છે, તેની જાણ બાઈકના ચાલક રમેશભાઈને થતા તેમણે તુરંત જૂનાગઢમાં રહેતા અને સાપનું રેસ્ક્યુ કરતા અજીતભાઈને ફોન કરતા એક કલાકની ભારે જહેમત બાદ બાઈકમાંથી સાપને રેસ્ક્યુ કરીને તેને તેના સુરક્ષિત સ્થળ પર છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ચોમાસા દરમિયાન સાપ નીકળવાના અને સાપ દ્વારા લોકોને કરડવાના બનાવો પણ ખૂબ વધતા હોય છે, ત્યારે લોકોએ ચોમાસાના દિવસોમાં સાવચેતી અને સાવધાની રાખવી જોઈએ, તેવી અપીલ સાપને રેસ્ક્યુ કરનાર અજીતભાઈ એ કરી હતી.
બાઈકમાં ઘૂસ્યો સાપ
બુઘવારની સાંજે પાંચ થી છ વાગ્યાની આસપાસ મોતીબાગ વિસ્તારમાં એક બાઈકમાં અચાનક સાપ ઘુસી જતા બાઈક ચાલક રમેશભાઈને થતા તેમણે તુરંત બાઇક થોભાવી દઈને સાપનું રેસ્ક્યુ કરનાર અજીતભાઈને ફોન કરીને ઘટના સ્થળ પર બોલાવ્યા હતા. બાઈકમાં સાપ ઘૂસ્યા બાદ સાપ હેડલાઇટની પાછળ એવી જગ્યા પર સંતાઈને બેસી ગયો હતો કે તેને બહાર કાઢવા માટે એક કલાક જેટલો સમય લાગ્યો હતો.
સાપને પકડવા માટે બાઈકની સીટ, પેટ્રોલ ટેંક અને હેડલાઇટનો પ્લાસ્ટિકનો ભાગ પણ તોડવો પડ્યો હતો. ત્યારે એક કલાકની ભારે જેહમત બાદ સાપને બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. સદનસીબે પકડાયેલો સાપ મીઠા પાણીનો ડેંડુ એટલે કે બિનજરી પ્રકારનો હતો. જેને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને તેમના કુદરતી આવાસમાં છોડવામાં આવ્યો હતો.
બાઈક ચાલક રમેશભાઈએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ તેમના ઘરેથી બાઈક લઈને મોતીબાગ તરફ આવી રહ્યા હતા. આવા સમયે હેડલાઈટની પાછળ છુપાઈને બેઠેલો સાપ અચાનક મોતીબાગ વિસ્તારમાં બહાર આવતા તેઓ થોડા સમય માટે ડરી ગયા હતા, અને બાઈકને ત્યાં જ છોડીને તેમના મિત્ર સાપને પકડનાર અજીતભાઈને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતાં. તેમણે સફળતાપૂર્વક બાઈકમાંથી સાપનું રેસ્ક્યુ કરાવ્યું હતું.
ચોમાસામાં સાપ નીકળવાના કિસ્સા
અજીતભાઈ એ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસા દરમિયાન સાપ નીકળવાના કિસ્સાઓ ખૂબ વધતા હોય છે. કોઈ પણ સાપ ઝેરી હોઈ શકે છે, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિએ સાપ નીકળવાની સ્થિતિમાં તેને કોઈ પણ પ્રકારે છંછેડવો નહીં.
ચોમાસાના દિવસોમાં જમીનમાં વરસાદી પાણી હોવાને કારણે સાપો મોટેભાગે જમીન વિસ્તારમાં જોવા મળતા હોય છે, ત્યારે આ દિવસો દરમિયાન બાઈક અને વાહનને એવી જગ્યા પર પાર્ક કરવા કે જ્યાં સાપ નીકળવાની અથવા તો નીકળ્યા પછી વાહન સુધી પહોંચી શકે તેવી જગ્યા સાપને ન મળે.
વધુમાં ચોમાસાના દિવસોમાં ઘરની બહાર રાખવામાં આવેલા બુટ ચપ્પલમાં પણ સાપ ખૂબ જ સફળતાથી છુપાઈને બેસી જતા હોય છે. જે કોઈ અનિચ્છીય ઘટનાને જન્મ આપી શકે છે. જેથી ચોમાસાના આ દિવસોમાં બુટ ચપ્પલને પણ એકદમ સુરક્ષિત અને ઘરની અંદર અથવા તો જમીનથી ઉપર રાખવા જોઈએ.