પાનનો ગલ્લો ન ચાલ્યો, પછી શરૂ કર્યુ ફરસાણ, આજે આ દુકાનની ફુલવડી ખાવા માટે ગ્રાહકો કરે છે પડાપડી
અમદાવાદમાં છેલ્લાં 50 વર્ષથી ધમધમતી એક નાની ફરસાણની દુકાન આજે હજારો ગ્રાહકોના સ્વાદનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે, અહીં ફુલવડી ખાવા માટે ગ્રાહકોનો ધસારો રહે છે.
Published : August 4, 2026 at 5:44 PM IST
અમદાવાદ: પાંચકુવા વિસ્તારમાં આવેલી વર્ષો જૂની એક ફરસાણની દુકાન તેની ફુલવડી માટે ફેમસ બની ગઈ છે. માત્ર ત્રણ ફૂટ પહોળી આ દુકાનમાં બનેલી ફુલવડીનો સ્વાદ લગભગ અમદાવાદીઓની દાઢે વળગ્યો છે. પાંચકુવા સાયકલ માર્કેટની એક સાંકડી ગલીમાં આવેલી નાની એવી ધરમદાસ લાલવાણીની ફરસાણની દુકાનમાં તેઓ છેલ્લા 51 વર્ષથી ફુલવડી બનાવી રહ્યા છે. લોકો અહીં ફુલવડી ખાવા માટે લાઇનમાં ઉભા રહે છે અને વરસાદી માહોલમાં તો લોકો ખૂબ મજાથી ફૂલવડીની લિજ્જત માણે છે.
દુકાનદાર રાજુભાઈ લાલવાણી જણાવે છે કે, છેલ્લાં 50 વર્ષથી અમદાવાદના પાંચકુવા વિસ્તારમાં ઇંગલિશ ટોકીઝની પાછળ તેમની દુકાન કાર્યરત છે. તેમની ફુલવડીની ખાસીયત વિશે જણાવતા તેઓ કહે છે કે તેઓ ફૂલવડી માટે ઘરની ચક્કીના લોટનો જ ઉપયોગ કરે છે, જે ખૂબ જ પોચી હોય છે અને સ્વાદ પણ એટલો મજાનો હોય છે કે, ખૂબ દૂરદૂરથી તેમની દુકાનનું નામ પૂછીને અહીંયા ફૂલવડી ખાવા માટે આવે છે. આગળ તેઓ ઉમેરે છે કે, મોંઘવારીને લીધે તેઓ હવે 500 રૂપિયા પ્રતિકિલો ફૂલવડીએ વેંચી રહ્યાં છે. ફૂલવડી સિવાય તેઓ મેથીના ગોટા, પાપડી, ફરસી પુરી પણ બનાવીએ છીએ.
રાજુભાઈ જણાવે છે કે, ફૂલવડીની શરૂઆત કરતા પહેલા તેઓ પાનનો ગલ્લો ચલાવતા હતાં જે ત્યારે ઇંગલિશ ટોકીઝ પણ અહીંયા ચાલતી હતી. પરંતુ એ ટોકીઝ બંધ થઈ જતાં તેમના ધંધાને પણ અસર થઈ એટલે તેઓ નાસ્તો બનાવવા તરફ વળ્યા અને કચોરી બનાવવાની શરૂઆત કરી જોકે,તેમાં તેમને ધારી સફળતા ન મળી અને પછી ફૂલવડી બનાવવાની શરૂઆત કરી. ફુલવડી એટલી પ્રખ્યાત થઈ ગઈ અમદાવાદીઓની સાથે સાથે NRI લોકો પણ ફૂલવડીની લિજ્જત માણવા માટે દોડી આવતા હતાં. ગ્રાહકોને અહીં ફૂલવડીને સાથે તળેલા મરચા, કઢી, પપૈયાનો સંભારો અને કચુંબર આપવામાં આવે છે. વર્ષોથી એક જ ગુણવત્તામાં બનાવાતી ફૂલવડીનો સ્વાદ આજે અસંખ્ય અમદાવાદીઓની દાઢે વળગ્યો છે, અહીં રોજ 15 થી 20 કિલો ફૂલવડી બને છે અને દરોજ્જ 150 થી 200 જેટલા ગ્રાહકો ફુલવડી સહિતના નાસ્તાની જીયાફત માણવા માટે આવે છે.
આ ફૂલવડીની શરૂઆત કરનાર અને દુકાનના માલિક ધરમદાસ લાલવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પાંચકુવા વિસ્તારમાં ઈંગ્લીશ ટોકીઝ ચાલુ હતી ત્યારે આ દુકામાં અમે પાનનો ગલ્લો ચલાવતા હતા.આ ટોકીઝ 1984માં બંધ થઈ જતાં ધંધાને અસર થઈ અને અહીં અમે 1986માં નાસ્તાની શરૂઆત કરી. સૌથી પહેલા કચોરી અને બફોડા બનાવ્યા પરંતુ એ ચાલ્યા નહીં અને પછી ફૂલવડી બનાવવાની શરૂઆત કરી અને ફૂલવડીમાં ખુબજ સફળતા મળી. અમારી દુકાન ખૂબ જ તેજીથી ચાલવા લાગી. અમે જેવી રીતે ફૂલવડી બનાવીએ છીએ એવા અમદાવાદમાં બીજા કોઈ બનાવતા નથી. એટલે તહેવારના સમયે કે રથયાત્રા હોય ત્યારે ગ્રાહોકની અહીંયા લાંબી લાઈન લાગે છે. અમે આટલી નાની દુકાનમાં જ કામ કરીએ છીએ અને મોટી દુકાન લેવાની જરૂર જણાતી નથી. લોકો આટલી નાની ગલીમાં ઘૂસીને પણ અમારે ત્યાં પહોંચી જાય છે.
આ ફૂલવડીની દુકાન વર્ષો જૂની છે અને વર્ષોથી હું અહીંયા જ ફૂલવડી ખાવા માટે આવું છું, તેમજ મારા ઘરના લોકો માટે પણ લઈ જઉં છું. અને સપ્તાહમાં ત્રણ થી ચાર વખત હું અહીંયા આવું છું ફુલવડીની લીજ્જત માણું છું. - મનોજભાઈ, ગ્રાહક
હું છેલ્લા દસ વર્ષથી હું અહીંયા ફૂલવડી ખાવા માટે આવું છું અને અહીંનો સ્વાદ મને ખુબ જ ગમે છે, ખાસ તો ફુલવડીની સાથે મરચા, કઢી, પપૈયાનો સંભારો પણ આપવામાં આવે છે. જ્યારથી આ દુકાન બને ત્યારથી એક જ ટેસ્ટ છે અને ગરમા ગરમ તાજા બનાવીને આપે છે. - રમેશભાઈ, ગ્રાહક
હું નારણપુરાથી અહીંયા ફૂલવડી ખાવા માટે આવું છું. ઘણા વર્ષોથી હું અહીંયા જ આવું છું. અહીંની ફુલવડી મને ખુબ હાઈજનીક લાગે છે અને ખૂબ જ સારી ક્વોલિટી હોય છે. આ એક ઐતિહાસિક અને આઇકોનિક પ્લેસ બની ગયું છે ઘણા એનઆરઆઈ લોકો પણ અહીંયા આવીને ફૂલવડી મજાથી ખાય છે. અમે આવીએ અને આ ફૂલવડી ના ખાઈએ તો અફસોસ થાય એટલે હું જ્યારે પણ આ વિસ્તારમાં આવું છું તો પોતે ફુલવળી ખાઉં છું, અને મારા ઘર માટે પણ લઈ જાઉં છું. - પ્રણવ શાહ, ગ્રાહક
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