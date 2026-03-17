એક પ્રશ્ને ઉભા કર્યા પ્રશ્નચિહ્ન : ગુજરાત હાઇકોર્ટનો GPSCને નિર્દેશ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
Published : March 17, 2026 at 5:28 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે GPSC ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યું છે. કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રને લગતા પ્રશ્નને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં થયેલી સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે GPSC પર કડક શબ્દોમાં ટિપ્પણી કરી તેને “જિદ્દી અને અહંકારી” ગણાવ્યું છે.
આ સમગ્ર વિવાદ વર્ષ 2025ની GPSC પરીક્ષાના એક પ્રશ્નથી શરૂ થયો હતો. જેમાં ઉમેદવારોને કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર અંગે બે નિવેદનોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પૂછવામાં આવ્યું હતું. એક ઉમેદવાર માત્ર એક ગુણના અંતરથી આગળના રાઉન્ડ માટે લાયકાત મેળવી શકી નહોતી, જેથી તેણે GPSCની આન્સર-કીને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.
ઉમેદવાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે GCERT અને NCERTના પાઠ્યપુસ્તકો મુજબ તેનો જવાબ સાચો હતો. પરંતુ GPSCએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે પ્રશ્ન 1915માં પ્રકાશિત થયેલા કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રના પ્રથમ અંગ્રેજી અનુવાદ પરથી બનાવવામાં આવ્યો હતો.
આ દલીલોને ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત હાઇકોર્ટે GPSCને તે મૂળ પુસ્તક રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સાથે જ પેપર સેટરની ઓળખ જાહેર કરવા પણ કહ્યું હતું, કારણ કે આન્સર-કી શાળાના પાઠ્યપુસ્તકો સાથે મેળ ખાતી ન હતી, જેને GPSC પોતે અભ્યાસ માટે સૂચવે છે.
જો કે, GPSC કોર્ટમાં મૂળ પુસ્તક રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું અને માત્ર એક PDF કોપી રજૂ કરી. વધુમાં, તે PDF કયા સ્ત્રોતમાંથી લેવામાં આવી હતી તેની માહિતી પણ આપી શક્યું નહોતું. આ બાબતે કોર્ટ નારાજ થયું અને GPSCની કાર્યપદ્ધતિ પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા.
કોર્ટે કડક ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે, GPSC પોતાની ભૂલ સ્વીકારવા તૈયાર નથી અને તેનો અભિગમ જિદ્દી અને અહંકારી છે. કોર્ટે એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે ઉમેદવારો પાસેથી સદીઓ જૂના મૂળ પુસ્તકોનો સંદર્ભ લેવાની અપેક્ષા કેવી રીતે રાખી શકાય, જ્યારે તેઓ મુખ્યત્વે NCERT અને GCERTના પુસ્તકો પર આધાર રાખે છે.
આ સાથે જ હાઇકોર્ટે GPSCના સચિવને એફિડેવિટ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટ કરવાનું રહેશે કે મૂળ સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે તેવા પુસ્તકો પરથી પ્રશ્નો બનાવવાનું યોગ્ય છે કે નહીં અને આવી સામગ્રીની અધિકૃતતા કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે.
કોર્ટે GPSC પાસે 20 માર્ચ સુધીમાં જવાબ માંગ્યો છે કે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર સામાન્ય લોકો માટે કેટલું ઉપલબ્ધ છે અને પ્રશ્ન તૈયાર કરવા માટે કઈ ચોક્કસ આવૃત્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે અરજદાર પક્ષના વકીલ મેઘા જાની એ જણાવ્યું હતું કે, “ઉમેદવારો સામાન્ય રીતે NCERT અને GCERTના પાઠ્યપુસ્તકોના આધારે તૈયારી કરે છે. આવા સંજોગોમાં સદીઓ જૂના અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ ન હોય એવા મૂળ ગ્રંથો પરથી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તો તે વિદ્યાર્થીઓ માટે અન્યાય સમાન છે. પરીક્ષા પ્રણાલી પારદર્શક અને વ્યવહારૂ હોવી જોઈએ.” વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
