વડોદરાનું એવું શિવધામ, જ્યાં આજે પણ જીવંત છે ગાયકવાડ રાજપરિવારની આસ્થાની ગાથા !
શહેરની ભીડભાડથી થોડું દૂર અને શાંત વાતાવરણમાં આવેલું આ મંદિર શિવભક્તો માટે આધ્યાત્મિક શાંતિનો અનુભવ કરાવતું સ્થળ છે.
Published : August 26, 2026 at 7:11 AM IST
વડોદરા: વડોદરા એટલે સંસ્કારી નગરી, આ સંસ્કારી નગરીની ઓળખ માત્ર આધુનિક વિકાસ કે ઐતિહાસિક ઈમારતો પૂરતી સીમિત નથી. શહેરના ખૂણે-ખૂણે આજે પણ અનેક એવા ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળો આવેલા છે, જ્યાં વર્ષો જૂની આસ્થા અને વારસો જીવંત છે. આવું જ એક પવિત્ર ધામ છે રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ અને વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલું નિળનાથ મહાદેવ મંદિર.
શ્રાવણ માસ દરમિયાન આ મંદિરનું મહત્વ વધુ વધી જાય છે. ખાસ કરીને શ્રાવણના સોમવારે ભક્તો અહીં પહોંચીને દેવાધિદેવ મહાદેવના દર્શન કરે છે અને પૂજન-અર્ચન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. શહેરની ભીડથી થોડું દૂર અને શાંત વાતાવરણમાં આવેલું આ મંદિર શિવભક્તો માટે આધ્યાત્મિક શાંતિનો અનુભવ કરાવતું સ્થળ છે.
નિળનાથ મહાદેવ મંદિરના સ્થાપત્યમાં મરાઠા અને ગાયકવાડી શૈલીની છાપ જોવા મળે છે. મંદિરનું શિખર અને ગર્ભગૃહ પરંપરાગત ભારતીય મંદિર સ્થાપત્યને અનુરૂપ બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું વર્ણન મળે છે. લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ અને તેના બગીચાઓના સંકુલ નજીક આવેલું હોવાથી આ સમગ્ર વિસ્તાર ગાયકવાડ શાસનકાળની ઐતિહાસિક યાદો સાથે જોડાયેલો છે.
આ મંદિર સાથે ગાયકવાડ રાજપરિવારની આસ્થા પણ જોડાયેલી હોવાનું કહેવાય છે. રાજપરિવારના મોટા ઉત્સવો, લગ્નપ્રસંગો કે અન્ય શુભ કાર્યો પહેલાં અહીં નદી કિનારે આવેલા શિવધામના આશીર્વાદ લેવાની પરંપરા હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે.
મંદિર વિશ્વામિત્રી નદીના તટે આવેલું હોવાથી અહીં નદી અને શિવભક્તિનો અનોખો સંબંધ પણ જોવા મળે છે. પ્રાચીન સમયમાં નદીમાં સતત શુદ્ધ પાણીનો પ્રવાહ રહેતો ત્યારે વિશ્વામિત્રીના જળથી શિવલિંગ પર જલાભિષેક અને નદીપૂજનનો વિશેષ મહિમા હોવાનું માનવામાં આવે છે.
પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે વિશ્વામિત્રી નદીનો તટ મહર્ષિ વિશ્વામિત્રની તપોભૂમિ સાથે જોડાયેલો છે. તેથી નદીકાંઠે આવેલા આ પ્રકારના પ્રાચીન શિવસ્થાનોને ઋષિ-મુનિઓની શિવઉપાસનાની પરંપરાના પ્રતીક તરીકે પણ જોવામાં આવે છે.મંદિર પરિસરમાં મુખ્ય નિળનાથ મહાદેવ ઉપરાંત કાલભૈરવ દાદાનું મંદિર અને અન્ય શિવલિંગો પણ હોવાનું જણાવાય છે. પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં આવેલું આ સ્થળ એકાંતમાં શિવભક્તિ કરવા માંગતા લોકો માટે વિશેષ આકર્ષણ ધરાવે છે.
મંદિરની આસપાસ પ્રાચીન અને ઘટાદાર વૃક્ષો પણ જોવા મળે છે. અહીં કૈલાશ ફૂલનું દુર્લભ વૃક્ષ હોવાનું પણ જણાવાય છે, જેને શિવભક્તિ સાથે વિશેષ રીતે જોડવામાં આવે છે. નદીનો શાંત કિનારો, જૂનાં વૃક્ષો, મંદિરનું પ્રાચીન સ્થાપત્ય અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ મળીને આ સ્થળને વડોદરાના એક અનોખા વારસામાં ફેરવે છે.
શહેરની ધમાલથી દૂર હોવાના કારણે આ મંદિર અન્ય પ્રસિદ્ધ શિવાલયોની સરખામણીએ ઓછું જાણીતું છે. અહીં પહોંચવાનો માર્ગ સાંકડો અને સુવિધાઓ મર્યાદિત હોવાના કારણે પણ ભીડ ઓછી રહે છે. પરંતુ જે ભક્ત અહીં પહોંચે છે, તેના માટે શાંતિ અને આધ્યાત્મિક અનુભવ આ સ્થળની સૌથી મોટી વિશેષતા બની જાય છે.
વિશ્વામિત્રીના કિનારે વસેલું નિળનાથ મહાદેવ માત્ર એક મંદિર નથી, પરંતુ વડોદરાની આસ્થા, પ્રકૃતિ અને ગાયકવાડી વારસાનો સુંદર સંગમ છે. શ્રાવણના પવિત્ર મહિનામાં જો તમે શહેરના કોલાહલથી દૂર શિવભક્તિનો અનુભવ કરવા માંગતા હો, તો વડોદરાનું આ ઐતિહાસિક શિવધામ ખરેખર એક અનોખું સ્થળ બની શકે છે.
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