ડોક્ટરના ઘરમાં હાથફેરો, 9 દિવસ પહેલા કામે રાખેલો ઘરઘાટી 6.50 લાખ ચોરીને ફરાર
અમદાવાદના એક ડોક્ટરના ઘરમાં જ ઘરઘાટીએ લાખો રૂપિયાનો હાથફેરો કર્યો, ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ ઘરઘાટીને ડોક્ટરે 9 દિવસ પહેલા જ કામે રાખ્યો હતો.
Published : October 20, 2025 at 3:00 PM IST
અમદાવાદ: સાબરમતી વિસ્તારની માલાબાર એક્ઝોટિકા સોસાયટીમાં રહેતા એક ડૉક્ટરના ઘરમાંથી લાખો રૂપિયાની ચોરી થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ડોક્ટરે નવા રાખેલા ઘરના નોકર ભવરલાલ મીણાએ ઘરમાં હાથફેરો કર્યા હોવાનું ખુલ્યું છે. મહત્વની વાત છે કે, આ ઘરઘાટીને ડોક્ટરે માત્ર નવ જ દિવસ પહેલાં કામે રાખ્યો હતો.
ડૉક્ટર દવાખાને ગયા અને ઘરઘાટી રફુચક્કર
મળતી માહિતી અનુસાર ત્રાગડ ખાતે રહેતા ડૉ. હાર્દિક નરેન્દ્ર મગનલાલ વ્યાસે ગત તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ભવરલાલ ખેતાજી મીણા નામના યુવકને ઘરની સારસંભાળ અને કામકાજ માટે 15000 રૂપિયાના પગારથી નોકરીએ રાખ્યો હતો. ભવરલાલની ભલામણ અન્ય પરિચિતોએ કરી હતી, જેના કારણે ડૉક્ટરે તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો.
શુક્રવાર, તારીખ 17 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સવારે 11 કલાકે ડૉક્ટર વ્યાસ દવાખાને ગયા હતા અને બપોરના 01 વાગ્યે જમવા પાછા ફર્યા હતા. જ્યારે ડૉક્ટર ઘરે પહોંચ્યા તો ઘર બહારથી બંધ હતું. નોકર ભવરલાલનો મોબાઈલ સ્વીચ ઓફ આવતો હતો, જેના કારણે તેમને શંકા ગઈ.
તિજોરીનું ડ્રોઅર તોડી લાખોનો હાથફેરો
ડૉક્ટરે ઘરનો દરવાજો ખોલીને અંદર તપાસ કરી તો તેમના બેડરૂમની તિજોરી અર્ધખુલ્લી હાલતમાં મળી આવી હતી. ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે તિજોરીનું ડ્રોઅરપણ તૂટેલું હતું. ડૉક્ટરે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે ડ્રોઅરમાં રાખવામાં આવેલા પાંચસોના દરની નોટોના બંડલો, જેની કુલ કિંમત 6.50 લાખ થતી હતી, તે રકમ ગાયબ હતી. નોકરે માત્ર બે કલાકના ટૂંકા ગાળામાં જ, ડૉક્ટરના દવાખાને જવાનો સમય જાણીને, ઘરમાં રહેલી રોકડ રકમ પર હાથ સાફ કરી લીધો હતો.
કેમેરામાં ઝડપાયો આરોપી
ઘટના બાદ સોસાયટીના સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ચોર ભવરલાલ ખેતાજી મીણા બપોરના 12.09 કલાકે એક થેલી લઈને સોસાયટીમાંથી બહાર નીકળતો સ્પષ્ટપણે દેખાયો હતો. ડૉક્ટરે તાત્કાલિક સાબરમતી પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. પોલીસે ડૉ. વ્યાસની ફરિયાદના આધારે નોકર ભવરલાલ મીણા વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.) ની કલમ 306 હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસે આરોપીના આધાર કાર્ડ અને મોબાઇલ નંબરના આધારે તેને ઝડપી પાડવા માટે શોધખોળના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.