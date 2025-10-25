રાજકોટમાં દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન હત્યાનો સિલસિલો: ઘંટેશ્વરમાં યુવકની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા
રાજકોટમાં એક અઠવાડિયામાં હત્યાના કુલ છ કિસ્સા નોંધાયા છે.
Published : October 25, 2025 at 8:39 PM IST
રાજકોટ: શહેરમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં હત્યાની ઘટનાઓનો સિલસિલો ચાલુ છે. આવી જ એક ઘટના શનિવારે ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં બની, જ્યાં 25 વર્ષીય યુવક વિજય ચુનીલાલભાઈ સોલંકી પર છરી વડે હુમલો કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો. આ સાથે રાજકોટમાં એક અઠવાડિયામાં હત્યાના કુલ છ કિસ્સા નોંધાયા છે.
આ ઘટનાની વિગતો અનુસાર, મનહરપુર વિસ્તારમાં રહેતા વિજય સોલંકી પર ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં છરી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે તે લોહીલુહાણ થઈ ગયો અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મૃત્યુ થયું. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક પોલીસ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને તપાસ શરૂ કરી.
સૂત્રો અનુસાર, ગાળાગાળીના મુદ્દે થયેલા ઝઘડામાં આ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો. પોલીસે મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો છે. આ ઘટનામાં ધર્મેશ નામના શખ્સની સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું છે, અને પોલીસે તેની અટકાયત કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે. હાલ ફરિયાદ નોંધવા સહિતની આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
