ETV Bharat / state

શાળામાં બાળકોની બેંક, તાપીની આ શાળામાં બાળકોને શિક્ષણ સાથે ભણાવાઈ છે બચતના પાઠ

આ બચત બેંકમાં પૈસા જમા કરવાથી લઈને પૈસા ઉપાડવા સુધીની તમામ કામગીરી આશ્રમ શાળાના બાળકો દ્વારા કરવામાં આવે છે.

શાળામાં ચાલતી બાળકોની બેંક
શાળામાં ચાલતી બાળકોની બેંક (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: ડોલવણ તાલુકાના ગડત ગામે આવેલી વિનોબા આશ્રમ શાળાના બાળકો દ્વારા એક અનોખી બચત બેંકની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર બેંકમાં પૈસા જમા કરવાથી લઈને પૈસા ઉપાડવા સુધીની તમામ કામગીરી આશ્રમ શાળાના બાળકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. બાળકો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ બેંક અનેક આશ્રમ શાળાઓ માટે પ્રેરણા રૂપ બની રહી છે.

આ બચત બેંકમાં વાલીઓ દ્વારા બાળકોને ખર્ચ માટે આપવામાં આવતા પૈસા બાળકો જાતે જ પોતાની સ્લીપ ભરીને શાળામાં જમા કરાવે છે, અને શનિવાર તેમજ રવિવારના દિવસે તેમને જરૂરિયાત મુજબના પૈસાનો ઉપાડ કરે છે. આ સમગ્ર બચત બેંકની પ્રક્રિયા શાળાના બાળકો દ્વારા જાતે જ કરવામાં આવી રહી છે.

તાપીની વિનોબાભાવે આશ્રમ શાળામાં ચાલતી બાળકોની બચત બેંક (Etv Bharat Gujarat)

આ બેંકની શરૂઆત કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બાળકોને વાલીઓ દ્વારા આપવામાં આવતા પૈસા ઘણી વખત ચોરી થઈ જવાનો તેમજ ખોવાઈ જતા હતા, પરંતુ જ્યારથી આ બચત બેંકની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, ત્યારથી બાળકોના પૈસા સલામત રહે છે, સાથે બાળકોની બચત પણ થાય છે અને બેંકનો વ્યવહાર કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેનું પૂરતું જ્ઞાન મળી રહે છે.

ગડત ગામની વિનોબા આશ્રમ શાળામાં ચાલતી બેંક ઓફ વિનોબા
ગડત ગામની વિનોબા આશ્રમ શાળામાં ચાલતી બેંક ઓફ વિનોબા (Etv Bharat Gujarat)

આશ્રમશાળાના આચાર્ય તેમજ શિક્ષકો દ્વારા આ એક નવતર પ્રયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અગાઉ આશ્રમ શાળામાં બાળકોને વાલીઓ દ્વારા આપવામાં આવતા પૈસા ક્યારેક ખોવાઈ જતા હતા તો, ક્યારેક ચોરાઈ જતા હતા, આવી અનેક ફરિયાદો શાળાના આચાર્ય તેમજ શિક્ષક સ્ટાફના ધ્યાને આવી હતી.

બેંકમાં પૈસા જમા કરવાથી લઈને પૈસા ઉપાડવા સુધીની તમામ કામગીરી કરે છે આશ્રમ શાળાના બાળકો
બેંકમાં પૈસા જમા કરવાથી લઈને પૈસા ઉપાડવા સુધીની તમામ કામગીરી કરે છે આશ્રમ શાળાના બાળકો (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે આશ્રમ શાળામાં સ્ટાફ દ્વારા એક બચત બેંક ચાલુ કરવાનું વિચાર આવ્યો અને જેમાં વાલીઓ દ્વારા બાળકોને આપવામાં આવતા પૈસા પણ સલામત રહે, સાથે બાળકોની બચત પણ થાય તદુપરાંત બાળકોને બેંકોમાં થતા વ્યવહાર બાબતે જાણકારી મળે તે હેતુને લઈને આ બેંક શરૂ કરવામાં આવી છે.

બાળકો દ્વારા જ કરવામાં આવે છે બેંકનું સંચાલન
બાળકો દ્વારા જ કરવામાં આવે છે બેંકનું સંચાલન (Etv Bharat Gujarat)

આશ્રમ શાળાના સ્ટાફ અને બાળકો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ અનોખી બચત બેંક હવે ધીરે ધીરે તાપી જિલ્લામાં અન્ય આશ્રમ શાળાઓ તેમજ બાળકોમાં પણ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ રૂપ સાબિત થઈ રહી છે, ત્યારે વિનોબા આશ્રમશાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણની સાથે બાહ્ય જીવનમાં થતી પ્રવૃત્તિઓનું પણ પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન શાળામાં જ મળી રહે તે પહેલ કરવામાં આવી છે, તે ખરેખર પ્રસંશનીય બાબત કહી શકાય.

  1. સંત સુરદાસ યોજના: દિવ્યાંગજનોને દર મહિને મળશે 1000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય
  2. 1 લાખ રૂપિયાની FD પર તમને કેટલું વ્યાજ મળશે? જાણો જાહેર અને ખાનગી બેંકોના નવા વ્યાજ દરો

TAGGED:

VINOBA ASHRAM SCHOOL IN GADAT
TAPI NEWS
STUDENT OPERATE SAVING BANK
GADAT VILLAGE OF DOLVAN
CHILDREN BANK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.