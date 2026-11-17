ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓને તેલંગાણાનું આમંત્રણ: હૈદરાબાદમાં યોજાનારી 'ગ્લોબલ સમિટ' માટે અમદાવાદમાં ભવ્ય રોડ શો
આગામી 7, 8 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ હૈદરાબાદ ખાતે યોજાનારી 'ઇન્વેસ્ટ તેલંગાણા ગ્લોબલ સમિટ'ના પ્રચાર-પ્રસાર અમદાવાદમાં ગુજરાત ફિક્કીના સહયોગથી એક રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
Published : November 17, 2026 at 7:59 AM IST
અમદાવાદઃ આગામી 7, 8 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ હૈદરાબાદ ખાતે યોજાનારી 'ઇન્વેસ્ટ તેલંગાણા ગ્લોબલ સમિટ'ના પ્રચાર-પ્રસાર અને ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓને આમંત્રણ આપવાના હેતુથી અમદાવાદમાં ગુજરાત ફિક્કી (FICCI) ના સહયોગથી એક વિશેષ રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં તેલંગાણાના ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, કોમ્યુનિકેશન અને ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી દુદ્દિલ્લા શ્રીધર બાબુ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ગુજરાતના અગ્રણી ઉદ્યોગકારો સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો.
જ્યાં ગુજરાતી મિત્ર જશે ત્યાં બિઝનેસ રહેશે: મંત્રી દુદ્દિલ્લા શ્રીધર બાબુ
તેલંગાણાના આઈટી અને ઉદ્યોગ મંત્રી દુદ્દિલ્લા શ્રીધર બાબુએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો ઈરાદો અને આખા દેશનો ખ્યાલ છે કે જ્યાં ગુજરાતી મિત્ર જશે ત્યાં બિઝનેસ રહેશે, આ તેમની એન્ટરપ્રેન્યોરિયલ સ્પિરિટ છે. અમે ગુજરાતમાંથી ઉદ્યોગો લઈ જવા માટે નહીં, પરંતુ બંને રાજ્યો વચ્ચે મજબૂત પાર્ટનરશિપ સ્થાપીને દેશને આગળ વધારવા આવ્યા છીએ. દક્ષિણ ભારતના બજારમાં પ્રવેશવા માટે તેલંગાણા શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. અમારી પાસે મજબૂત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમ, 'ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ' અને કુશળ યુવા માનવબળ છે. આગામી 7, 8 અને 9 ડિસેમ્બરે હૈદરાબાદમાં યોજાનારી 'ઇન્વેસ્ટ તેલંગાણા ગ્લોબલ સમિટ'માં ગુજરાતના 100 થી વધુ ઉદ્યોગો સામેલ થઈને MoU કરે અને મોટા પાયે રોકાણ આવે તેવી અમને અપેક્ષા છે."
'ભારત ફ્યુચર સિટી' અને 18 મહિનામાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાનો અનુભવ: શ્રીશા ભાર્ગવ (વેલસ્પન ગ્રુપ)
વેલસ્પન ગ્રુપના સાઉથ ઇન્ડિયા હેડ અને સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રીશા ભાર્ગવે જણાવ્યું હતું કે, "વેલસ્પનની મોટાભાગની ફેક્ટરીઓ ગુજરાતમાં છે, પરંતુ 8 વર્ષ પહેલાં અમે તેલંગાણામાં વિસ્તરણ કર્યું અને અત્યાર સુધીમાં ₹2,500 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. સરકારના સહયોગથી માત્ર 18 મહિનામાં જમીન સંપાદનથી લઈને કોમર્શિયલ ઉત્પાદન શરૂ થઈ ગયું હતું. 300 થી 400 કરોડથી વધુના રોકાણ પર સરકાર 'ટેલર-મેડ' (જરૂરિયાત મુજબના) વિશેષ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપે છે. હૈદરાબાદમાં 30,000 એકરમાં બની રહેલી 'ભારત ફ્યુચર સિટી' સંપૂર્ણપણે નેટ-ઝીરો પ્રદૂષણ ધરાવતી હશે, જ્યાં ફાર્મા અને ડેટા સેન્ટર જેવા અલગ-અલગ ઝોન હશે. ગુજરાત પછી રોકાણ માટે તેલંગાણા શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે."
રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે 10 ગીગાવોટનું લક્ષ્ય: ડૉ. આલોક દાસ (મેઘમણિ ગ્રુપ)
મેઘમણિ ગ્રુપ (મેઘમણિ રિન્યુ પાવર) ના ડૉ. આલોક દાસે જણાવ્યું હતું કે, "વડાપ્રધાનશ્રીના 2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જીના વિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને અમારા ગ્રુપે 2032 સુધીમાં 10 ગીગાવોટનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. તેલંગાણા સરકાર રિન્યુએબલ એનર્જી માટે ખૂબ જ સાનુકૂળ પોલિસી લઈને આવી છે. અમે ત્યાં સોલાર, વિન્ડ અને બેટરી સ્ટોરેજ ક્ષેત્રે પ્રોજેક્ટ્સ સ્થાપીને સ્થાનિક કંપનીઓને કેપ્ટિવ પાવર સપ્લાય કરવા અને સરકારને વીજળી વેચવા માંગીએ છીએ. આ સેમિનાર દ્વારા અમે ત્યાંની લેન્ડ કનેક્ટિવિટી અને પાવર ઇવેક્યુએશન સુવિધાઓ વિશે જાણીને એક ડેવલપર કંપની તરીકે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા આશાવાદી છીએ."
તેલંગાણામાં અમારો દેશનો સૌથી મોટો પ્લાન્ટ કાર્યરત: અલ્કેશ પંચાલ (એસ્ટ્રલ પાઇપ્સ)
એસ્ટ્રલ પાઇપ્સના અલ્કેશ પંચાલે પોતાનો અનુભવ શેર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "તેલંગાણામાં અમારી ફેક્ટરી છેલ્લા 5 વર્ષથી કાર્યરત છે, જે ભારતના સૌથી મોટા પ્લાન્ટ્સમાંનો એક છે. અમને ત્યાં તેલંગાણા સરકાર તરફથી ખૂબ જ સારો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે."
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