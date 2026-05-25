ઉનાના સોનારી નજીક શ્વાનને બચાવવા જતા છકડો રિક્ષા પલટી, 3 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત
Published : May 25, 2026 at 10:08 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના ઉના તાલુકાના સોનારી ગામ નજીક આજે ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાતા વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી હતી. કેસરિયા ગામથી સોનારી તરફ જઈ રહેલી છકડો રિક્ષા અચાનક અકસ્માતનો ભોગ બનતા ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ કેસરિયા ગામથી સોનારી તરફ જઈ રહેલી છકડો રિક્ષા રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક એક શ્વાન રિક્ષા વચ્ચે આડે આવ્યું હતું. શ્વાનને બચાવવાના પ્રયાસમાં રિક્ષા ચાલક રમેશભાઈએ સ્ટેરીંગ ફેરવતા વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. જેના કારણે છકડો રિક્ષા અનિયંત્રિત બની રોડ પરથી પલટી મારી ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે રિક્ષામાં સવાર મુસાફરો ફંગોળાઈ ગયા હતા.
આ અકસ્માતમાં રાણીબેન તેમજ રમેશ અરજણભાઈ સહિત ત્રણ લોકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ઇજાગ્રસ્તોને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ગંભીર ઈજા થતા સ્થાનિક લોકો તરત જ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને પ્રાથમિક સારવાર આપી ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ડોક્ટરો દ્વારા ઇજાગ્રસ્તોની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાતા કેટલાકને વધુ સારવાર અર્થે રિફર કરવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. અકસ્માત બાદ થોડા સમય માટે માર્ગ પર ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
અકસ્માત બાબતે હેડ કોન્સ્ટેબલ પ્રતાપ ગોહિલે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત બપોરના સમયે સર્જાયો હતો. જેમાં ચાલકે કાબુ ગુમાવતા છકડો રિક્ષા પલટી મારી ગઈ હતી અને બે લોકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે અને એકને સામાન્ય ઇજા છે. હાલ આ બાબતે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કેસરિયાથી તડ તરફ જતો રોડ અકસ્માત ઝોન બન્યો હોય તેમ અહીં અવાર નવાર નાના-મોટા અકસ્માતો સર્જાતા રહે છે. અગાઉ પણ આ માર્ગ પર અનેક ગંભીર અકસ્માતો સર્જાઈ ચૂક્યા છે, જેમાં અનેક લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. સ્થાનિક લોકો દ્વારા અનેક વખત રસ્તાની સ્થિતિ સુધારવા તેમજ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
