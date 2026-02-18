રેલવેમાં નોકરી અપાવાનું કહી સંબંધીએ જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને 47.36 લાખનો ચૂનો લગાવ્યો!
સુરતમાં રેલવેમાં નોકરીના નામે ઠગાઈ આચરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમણે લોકોનું 1 કરોડથી વધુનું ફુલેકું ફેરવ્યું છે
Published : February 18, 2026 at 5:36 PM IST
સુરત: ડાયમંડ સિટીમાં સરકારી નોકરી અપાવવાના બહાને ઠગાઈના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે, ત્યારે અમરોલી વિસ્તારમાં એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ સાથે તેમના જ સંબંધીએ રેલવેમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી રૂ. 47.36 લાખની છેતરપિંડી આચરી હોવાનો સનસનીખેજ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જોકે, અમરોલી પોલીસે સતર્કતા દાખવી ગણતરીની કલાકોમાં જ મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.
અમરોલીના ન્યૂ ક્રોસ રોડ પર રહેતા અને ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર ચલાવતા વિરાજ ચોટલીયાને તેમના સંબંધી વિવેક પ્રફુલભાઈ ચૌહાણે (રહે. શાપર, જૂનાગઢ) પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા હતા. વિવેકે પોતે રેલવેમાં 'સિનિયર લોકો પાયલોટ' હોવાનો ખોટો દેખાવ કરી વિરાજને વિશ્વાસમાં લીધો હતો કે તેની પાસે સ્પેશિયલ ક્વોટાની એક સીટ ખાલી છે. આ લાલચમાં આવી વિરાજે ટુકડે-ટુકડે કુલ રૂ. 47.36 લાખ ઓનલાઈન અને રોકડ સ્વરૂપે ચૂકવ્યા હતા.
ઠગ વિવેકની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી પાકી હતી કે તેણે વિરાજને વિશ્વાસ અપાવવા મુંબઈના ફેરા કરાવ્યા હતા અને સુમુલ ડેરી રોડ પર એક અજાણ્યા શખ્સ સાથે 'રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારી' તરીકે મુલાકાત પણ કરાવી હતી. ઓક્ટોબર 2025માં એક નકલી પીડીએફ એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર વોટ્સએપ પર મોકલ્યો હતો. પરંતુ આ લેટર પર સહી ન હોવાથી વિરાજને શંકા ગઈ અને ગૂગલ પર તપાસ કરતા આખું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું.
અમરોલી પોલીસે બાતમીના આધારે જૂનાગઢ અને જામનગર પંથકમાંથી વિવેક ચૌહાણ અને તેના સાગરીત રવિ ચોટલીયાની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ટોળકીએ અગાઉ પણ વિજય ચાવડા નામના વ્યક્તિ પાસેથી પાસેથી રૂ. 33 લાખ, સોહીલ શર્મા પાસેથી રૂ. 6.75 લાખ, જીલાની કુરેશી નામની મહિલા પાસેથી રૂ. 15 લાખ
પડાવ્યા હતા. આમ, અત્યાર સુધીમાં આ ટોળકીએ અંદાજે રૂ. 1.02 કરોડથી વધુની રકમ હડપ કરી હોવાનું ખુલ્યું છે. હાલ પોલીસે બંને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ સમગ્ર મામલે ડીસીપી લખધીર સિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, મુખ્ય આરોપી વિવેક 2018થી 2022 સુધી રેલ્વેમાં કૉન્ટ્રાક્ટ આધારિત નોકરી કરતો હતો. તે ત્યાં ટેક્નિશિયન હતો. 2022માં તેની નોકરી જતી રહી હતી અને ત્યારબાદ તેની પાસે કોઈ વ્યવસાયિક કામ નહોતું અને તેણે આ ઠગાઈનો સિલસિલો ચાલુ કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: