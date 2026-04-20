સુરેન્દ્રનગરમાં બ્રાન્ડેડ ઘીના નામે ડુપ્લિકેટ ઘીનું વેચાણ; રાજ્યવ્યાપી કૌભાંડ હોવાનો ખુલાસો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 8:30 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં મહેતા માર્કેટ અને ટાંકી ચોક વિસ્તારમાંથી સુરેન્દ્રનગર SOG પોલીસ દ્વારા શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખી આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં અમુલ ઘીના નામે ડુપ્લિકેટ પેકિંગ કરી ત્યારબાદ વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરી ડુપ્લિકેટ ઘીનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આ મામલે દરોડા પાડી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં તપાસ દરમિયાન અનેક મોટા ખુલાસા થયા છે. અમદાવાદ ખાતે આવેલ નારાયણ એન્ટરપ્રાઇઝ ખાતેથી આ ઘી સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું અને ઘીની ઉપર જે અમુલ કંપનીના લેબલ લગાવવામાં આવતા હતા તે પણ ડુપ્લિકેટ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ નારાયણ એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં આ પ્રકારનું ઘી સપ્લાય કરવામાં આવતું હોય અને સૌથી મોટું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હોવાની ગંધ પોલીસને આવતા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ઘીને તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યું

હાલના તબક્કામાં જેસી એન્ડ કંપની નામની દુકાનમાંથી જે ઘી જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે તેને લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત હેતવી સેલ્સ નામની દુકાનમાંથી પણ ઝડપાયેલું શંકાસ્પદ ઘી લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યું છે. ઘીના નમુના ફેલ થયા બાદ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના અધિકારીઓ ફરિયાદી બનશે અને ત્યારબાદ વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરતા અને ડુપ્લિકેટ ઘીનું વેચાણ કરતા તત્ત્વો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને 2.35 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યા બાદ અલગ અલગ ટીમો બનાવી ખોટી કંપનીના લેબલ લગાવી ડુપ્લિકેટ ઘીનું વેચાણ કરતા લોકો સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

તમારી આજુબાજુ જો કોઈ અખાદ્ય વસ્તુ ઉત્પાદિત અથવા તો વેચાણ થતી હોય તો તાત્કાલિક સંપર્ક કરવામાં આવે જેથી મનુષ્યના આરોગ્ય સાથે થતા ચેડા અટકાવી શકાય - પાર્થ પરમાર DYSP સુરેન્દ્રનગર

સુરેન્દ્રનગરમાં અખાદ્ય ડુપ્લીકેટ ઘી ઝડપાયા બાદ હવે સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા શહેરીજનોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે સુરેન્દ્રનગર શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અથવા તો GIDC વિસ્તારોમાં અખાદ્ય વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હોય તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવે જેથી જે માનવ અને લોકોની આરોગ્ય સાથે જોખમ ઊભું કરતા તત્વો છે તેમના વિરુદ્ધમાં પગલાં ભરી શકાય. સાથે જ કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે અને જે કોઈ આ પ્રકારની માહિતી આપશે તો તેનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ડુપ્લિકેટ ઘીના 22 ડબ્બા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
બ્રાન્ડેડ ઘીના 22 ડબ્બા જપ્ત કરાયા

સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રાથમિક તબક્કામાં મહેતા માર્કેટ અને ટાંકી ચોક વિસ્તારમાં આવેલી દુકાનમાંથી 22 જેટલા ઘીના ડબ્બા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને નમૂના લઇ અને લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. અમુલ કંપનીના નામનો ઉપયોગ કરી અને ડુપ્લીકેટ સ્ટીકર છપાવી અને ડબ્બા ઉપર લગાવવામાં આવતા હોય તેવી પ્રાથમિક શંકા વ્યક્ત કરાઈ છે ત્યારે આ સ્ટીકરો ક્યાં છપાવવામાં આવતા હતા, ઘી કોને વેચવામાં આવતું હતું. આ અંગે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે અને સુરેન્દ્રનગર SOG પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

