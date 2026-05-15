20 લાખના દાગીના ભરેલો પર્સ ઓટો રીક્ષામાં ભુલાયું, કાગડાપીઠ પોલીસે કલાકોમાં શોધી પરત આપ્યું

રાજસ્થાનની રહેવાસી મંજુબેન ચૌધરી પોતાના પરિવાર સાથે પુણે જવા માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 1:53 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર પોલીસ ફરી એકવાર પોતાની ઝડપી કામગીરી અને સતર્કતાને લઈને ચર્ચામાં આવી છે. પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે આ સૂત્રને સાચું સાબિત કરતી ઘટના કાગડાપીઠ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં સામે આવી છે, જ્યાં આશરે 20 લાખ રૂપિયાના દાગીના ભરેલો લેડીઝ પર્સ મહિલાને કલાકોમાં પરત આપ્યું હતું.

રાજસ્થાનની રહેવાસી મંજુબેન ચૌધરી પોતાના પરિવાર સાથે પુણે જવા માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા. તેઓ મેમ્કોથી કાલુપુર અને ત્યારબાદ ગીતામંદિર એસટી બસ સ્ટેન્ડ સુધી ઓટોરિક્ષામાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. મુસાફરી દરમિયાન ઉતાવળમાં તેઓ પોતાનો લેડીઝ પર્સ ઓટોમાં જ ભૂલી ગયા હતા.

મહિલાને થોડા સમય બાદ પર્સ ગુમ થયાની જાણ થતાં જ તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. કારણ કે પર્સમાં આશરે 13 તોલા સોનાના દાગીના, 1 કિલો ચાંદીના દાગીના અને 5 હજાર રૂપિયાની રોકડ રકમ હતી. કુલ મળીને અંદાજે 20 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પર્સમાં હતો.

સમગ્ર મામલે મહિલાએ કાગડાપીઠ પોલીસનો સંપર્ક કરતા જ પોલીસે તરત જ તપાસ શરૂ કરી હતી. કાગડાપીઠ પોલીસ મથકની ટીમ અને સર્વેલન્સ સ્કોડે વિસ્તારના CCTV ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા. સાથે સાથે હ્યુમન સોર્સ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સની મદદથી ઓટોરિક્ષાનો નંબર શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું.

પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઓટોરિક્ષા ચાલક સુધી પહોંચી પર્સ શોધી કાઢ્યું હતું. સૌથી મહત્વની વાત એ રહી કે પર્સમાં રહેલા તમામ સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રકમ સુરક્ષિત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પોલીસે સમગ્ર મુદ્દામાલ મહિલાને પરત આપ્યું હતું.

કાગડાપીઠ પોલીસ મથકના પી.આઈ એસ.એ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે મહિલાની અરજી મળતા જ પોલીસે ગંભીરતાથી તપાસ હાથ ધરી હતી. CCTV ફૂટેજ, સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી ઓટોરિક્ષાની ઓળખ કરી ઝડપથી પર્સ શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતો. શહેર પોલીસ નાગરિકોની સુરક્ષા અને વિશ્વાસ જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

પર્સ અને દાગીના પરત મળતા મહિલાએ અમદાવાદ શહેર પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

