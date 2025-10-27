પાલનપુરમાં જાહેરમાં તલવાર કાઢી હોબાળો મચાવનાર અસામાજિક તત્વોનું નીકળ્યું સરઘસ
Published : October 27, 2025 at 7:04 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઘણીવાર નજીવી બાબતમાં જાહેરમાં હથિયારો ખેંચી બબાલ કરતાં અસામાજિક તત્વોના વિડીયો સામે આવતા હોય છે. જે બાદ આવા લોકો સામે પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરી કાયદાનું ભાન પણ કરાવતી હોય છે. ત્યારે વધુ એકવાર પાલનપુરમાં પણ આ જ પ્રકારનો એક વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી અને પોલીસે જાહેરમાં ધમાલ મચાવનારા ચાર શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં દેખાતા ચારેય શખ્સો સામે પહેલા પૂર્વ પોલીસે ગુનો નોંધ્યો હતો જે બાદ આ ચારેય શખ્સોની ધરપકડ પૂર્વ પોલીસે કરી હતી.
તલવાર-ધોકાથી હોબાળો મચાવનાર શખ્સોને પોલીસે ઝડપ્યા
પાલનપુરમાં બારડપુરા પોલીસ ચોકી નજીક જ કોઈક કારણોસર જાહેરમાં તલવારો અને ધોકાઓ વડે હુમલો કરી હોબાળો મચાવનારા ચાર શખ્સોને પૂર્વ પોલીસે ઝડપી લીધા હતા. જોકે જાહેરમાં તલવારો ખેંચીને ખોફ ઊભો કરનારા અસામાજિક તત્વો ફરી કાયદો હાથમાં ના લે અને શાંતિ ડોળવાનો પ્રયાસ ફરી ના કરે તે માટે કરીને પોલીસે તેમની શાન ઠેકાણે લાવી જાહેર બજારમાં રીકન્સ્ટ્રક્શન માટે તેમનું સરઘસ કાઢ્યું હતું.
આરોપીઓનું પોલીસે કાઢ્યું સરઘસ
બે દિવસ પહેલા પાલનપુરના બારડપુરા વિસ્તારમાં યુવકો વચ્ચે કોઈ કારણોસર બબાલ થઈ હતી. જેમાં સામસામે તલવારો ખેંચી ધોકાઓ વડે હુમલો કરાયો હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા પોલીસ એકશનમાં આવી હતી પૂર્વ પોલીસ મથકે ચાર લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ આ ચારેય શખ્સોને ઝડપીને ઘટના સ્થળે લઈ જઈને રીકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસી પાલનપુરના હજર સલાટ, શાહરૂખ સલાટ, સલમાન સલાટ અને ઈમરાન નામના શખસોને ઝડપીને સરઘસ કાઢી ઘટના સ્થળે લાવીવી રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પાલનપુર શહેરમાં અસમાજિક તત્વોને કાયદાનું ભાન થાય તેમ જ જાહેરમાં હથિયારો વડે શાંતિ ડોળવાનો પ્રયાસ ન કરે તે માટે પોલીસે એક્શનમાં આવીને તાત્કાલિક ચાર શખ્સોને ઝડપીને કાર્યવાહી કરી તેમની સાન ઠેકાણે લાવી છે. સૂત્રો તરફથી મળતી જાણકારી મુજબ નજીવી બાબતમાં બોલાચાલી બાદ મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો જેમાં સામસામે યુવોકોએ તલવારો ખેંચી હતી અને ધોકા વડે હુમલો કર્યો હતો.
નોંધનીય છે કે જ્યાં તલવારો વડે આ યુવકોએ હોબાળો બચાવ્યો હતો ત્યાં નજીકમાં જ બારડપુરા પોલીસ ચોકી આવેલી છે એટલે કે ક્યાંકને ક્યાંક પોલીસનો ખોફ આ શખ્સોમાં ન હોવાનું જણાઈ આવતા પોલીસે તેમને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે. જે ઘટના સ્થળે તેમને જાહેરમાં હથિયાર ખેંચીને હોબાળો મચાવ્યો હતો એ જ ઘટના સ્થળે પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું એટલું જ નહીં તેમને માફી પણ મંગાવી હતી. ત્યારે જાહેરમાં 4 અસામાજિક તત્વોનું સરઘસ નીકળતા શહેરના અન્ય અસામાજિક તત્વોમાં પણ કાયદાનો ડર અને પોલીસનો ડર ઘુસ્યો છે.
