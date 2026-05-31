આણંદ: નિર્માણાધીન રેલવે બ્રિજનો ભાગ ધરાશાયી, આશરે 50 ફૂટથી વધુ લાંબા ત્રણ હેવી ગડરો તૂટી પડ્યા
Published : May 31, 2026 at 7:25 AM IST
આણંદ: જિલ્લાના અડાસ ગામ ખાતે રેલવે વિભાગ દ્વારા નિર્માણાધીન રેલવે બ્રિજનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થતાં વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનામાં બ્રિજ પર મૂકવામાં આવેલા ભારે ગડરો નીચે ખાબક્યા હતા. જોકે સદનસીબે ઘટનાસમયે સ્થળ પર કોઈ મજૂર કે અન્ય વ્યક્તિ હાજર ન હોવાથી કોઈ જાનહાનિ કે ઇજાગ્રસ્ત થયાની ઘટના સામે આવી નથી. ઘટનાની જાણ થતાં જ વહીવટી અને પોલીસ તંત્ર સહિત રેલવે વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ અડાસ ગામ નજીક રેલવે વિભાગ દ્વારા નવા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય છેલ્લા અંદાજે 15 મહિનાથી ચાલી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન આજે અચાનક બ્રિજનો એક ભાગ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો. બ્રિજનો ભાગ તૂટી પડતાં તેના ઉપર મૂકવામાં આવેલા ભારે ગડરો પણ નીચે ખાબક્યા હતા. ઘટનાના અવાજથી આસપાસના વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઘટનાસ્થળે એકત્રિત થઈ ગયા હતા.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, બ્રિજના આશરે 50 ફૂટથી વધુ લાંબા ત્રણ હેવી ગડરો તૂટી પડ્યા હતા. ગડરોના ધરાશાયી થવાથી નિર્માણાધીન માળખાને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે ઘટનાના ચોક્કસ કારણો અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ઘટનાની જાણ થતા પ્રાંત અધિકારી, DYSP સહિત સ્થાનિક પોલીસ તંત્ર અને રેલવે વિભાગના જવાબદાર અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. અધિકારીઓએ સમગ્ર વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરી સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. સાથે જ બ્રિજનો ભાગ કયા કારણોસર ધરાશાયી થયો તે જાણવા તકનિકી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર બ્રિજનું કામ લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યું છે અને રોજિંદા ધોરણે ભારે મશીનરી તેમજ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ઘટનાના કારણે કેટલાક સમય માટે વિસ્તારમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે અધિકારીઓએ સ્થળને સુરક્ષિત બનાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ઘટનાસમયે બ્રિજની આસપાસ કોઈ મજૂર અથવા કામદારો હાજર ન હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ હતી. જો સ્થળ પર કામદારો હાજર હોત તો જાનહાનિની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નહોતી. આ કારણે સ્થાનિક લોકો અને અધિકારીઓએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
હાલ રેલવે વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તકનિકી નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા બ્રિજના માળખાકીય પાસાઓની ચકાસણી કરવામાં આવશે તેમજ ગડરો તૂટી પડવાના કારણો શોધવામાં આવશે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ ઘટનાના વાસ્તવિક કારણો અંગે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર નિર્માણાધીન પ્રોજેક્ટ્સમાં સલામતીના ધોરણો અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ અંગે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. જોકે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ આ પ્રકારની ઘટનાઓ ભવિષ્યમાં ન બને તે માટે જવાબદાર વિભાગો દ્વારા કડક તપાસ અને જરૂરી પગલાં લેવાય તેવી સ્થાનિક લોકોમાં માંગ ઉઠી છે.