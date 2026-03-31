ભાવનગરનાં વરતેજમાં ધીંગાણું, બંને પક્ષોએ સામ-સામે નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ

ભાવનગરના વરતેજ ગામમાં 30 માર્ચના રોજ થયેલી બે જૂથ વચ્ચેની બબાલને લઈને બંને પક્ષોએ સામ-સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

Published : March 31, 2026 at 12:53 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેર નજીક આવેલા વરતેજ ગામમાં ગત 30 માર્ચના રોજ બપોરના સમયે બે જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો થયો હોવાની ઘટના બન્યા બાદ પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો.

જો કે સમગ્ર ઘટનામાં મોબાઇલમાં ફોટો પાડવાના બનાવને લઈને આ બબાલ સર્જાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. બંને પક્ષ દ્વારા સામસામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે.

ભાવનગર વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં વરતેજના કે.જી.એન સોસાયટીમાં રહેતા ફરિયાદી અલ્તાફ રજાકભાઈ સૈયદે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં તેમણે નોંધાવ્યું હતું કે,'હું બપોરે 12 કલાકની આસપાસ મારી દુકાને હતો. ત્યારે એક બહેન ત્યાંથી નીકળ્યા હતા, ત્યારે મારા હાથમાં ફોન હોય ત્યારે એ બહેને મને કહેલું કે મારા ફોટા કેમ પાડે છે ?

ત્યારે મેં બહેનને મારો ફોન ચેક કરવા આપેલો ત્યારબાદ તેઓ ચેક કરીને જતા રહ્યા હતા. ત્યારબાદ થોડીવાર પછી ત્રણ માણસો આવેલા જેમાં ગોપાલ મનુભાઈ મોરી અને અજાણ્યા બે શખ્સોએ આવીને મને કહેવા લાગેલા કે કેમ અમારા ભાભીના ફોટા પાડે છે ? કહીને ઢીકા પાટુનો માર મારવા લાગેલા. માણસો ભેગા થઈ જતા ત્રણેય શખ્સો જતા રહ્યા હતા'

સામા પક્ષે વરતેજના બસ સ્ટેન્ડ પાસે રહેતા ઋતુરાજ ગોવિંદભાઈ મોરીએ પોલીસમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, તેમણે નોંધાવ્યું હતું કે, તે મિત્રનું મોટરસાયકલ લઈને ઘાંચીવાડ ચોકથી માર્કેટ તરફ જતા હોય ત્યારે ઘાંચીવાડ માર્કેટ ચોકમાં અમારા ગામના અબ્દુલ સતારભાઈ બીલખિયા સહિત કુલ 10 લોકો ઉભા હોય જેને મને ઉભો રાખીને ગાળો દેવા લાગેલા. તેમાં અબ્દુલ સતારભાઈએ જમણી બાજુ પેડુમાં પાટુ મારતા હું મોટરસાઇકલ સાથે પડી ગયો હતો. ત્યારબાદ ત્યાંથી હું ભાગી છૂટ્યો હતો અને તેમણે પથ્થરોના છૂટા ઘા કર્યા હતા. અમારી મોટરસાયકલને પણ નુકસાન થવા પામ્યું છે.

ઘટના બાદ કારણ આવ્યું સામે

ફરીયાદી ઋતુરાજ ગોવિંદભાઈ મોરીના ફરીયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ત્યારબાદ તેઓ પોતાના મોટા બાપુના દીકરાને જાણ કરી હતી. ત્યારે જાણવા મળ્યું હતું કે, થોડા સમય પહેલા તેમના કૌટુંબિક ભાભી ત્યાંથી નીકળ્યા હોય ત્યારે અમારા ગામના અલતાફ રજાકભાઈ સૈયદ ફોટા પાડતો હોય તેને સમજાવવા જતા તેને માથાકૂટ કરી હોય, જેની દાજ રાખીને આ તમામ લોકોએ ઢીકા પાટુનો માર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરીયાદ અબ્દુલ સતાર બિલખીયા, ઈરફાન કાળુ ગોગદા, અચૂ ભોમાભાઈ કળદોરીયા, સલીમ છકડાવાળાનો ભાઈ ઇફો અને 10 અજાણ્યા શખ્સો સામે નોંધાવી છે.

