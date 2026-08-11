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અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ વિવાદમાં: વિદ્યાર્થીને અપાયેલા નાસ્તામાં કાચનો ટુકડો નીકળ્યો, વાલીઓ-VHPનો હોબાળો

શીલજની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે એક વિદ્યાર્થીને અપાયેલા નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો હતો.

અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ વિવાદમાં
અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ વિવાદમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 10:36 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના શીલજ વિસ્તારમાં આવેલી આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને અપાયેલા નાસ્તામાં કાચનો ટુકડો નીકળવાની ઘટના બની હતી. જેના કારણે વાલીઓ દ્વારા શાળાઓ પહોંચીને ભારે હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ VHPને સાથે રાખીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આટલું જ નહીં વાલીઓના હોબાળા બાદ પોલીસ પણ શાળાએ પહોંચી હતી.

વિગતો મુજબ, શીલજની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે એક વિદ્યાર્થીને અપાયેલા નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો હતો. આથી વિદ્યાર્થીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવો પડ્યો હતો. જોકે બાદમાં ઘટનાની જાણ થતા વાલી શાળાએ પહોંચ્યા હતા અને કાચને ટુકડો માંગ્યો હતો. આરોપ છે કે આ દરમિયાન શાળા પ્રશાસને કાચને ટુકડો આપવાનો ઈનકાર કરીને વાલીઓ સાથે ઉદ્ધતાઈ ભર્યું વર્તન કર્યું. આથી મોટી સંખ્યામાં આજે વાલીઓ રજૂઆત કરવા માટે શાળાએ પહોંચ્યા હતા અને VHPના કાર્યકરોને સાથે રાખીને હોબાળો કર્યો હતો. VHPના કાર્યકરના આક્ષેપો છે કે, શાળામાં હિન્દુ વિરોધી કામગીરી ચાલી રહી છે અને રાષ્ટ્રીય ગીત પણ વગાડવામાં આવતું નથી.

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ શાળાને મોકલી નોટિસ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ શાળાને મોકલી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલો સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ શાળાને પ્રિન્સિપાલને કારણ દર્શન નોટિસ ફટકારી હતી. જેમાં કહેવાયું હતું કે શાળાના બાળકોને અમુક પુસ્તક વાંચવા દબાણ કરવામાં આવી છે તે અંગેની ફરિયાદ મળી છે. તો RTE એક્ટ 2009ની કલમ-19 મુજબ વિદ્યાર્થી દીઠ 10,000નો દંડ કેમ ન કરવો તે અંગે ખુલાસો માગવામાં આવ્યો છે અને 12 ઓગસ્ટે પ્રિન્સિપાલને ખુલાસા સાથે હાજર રહેવા કહેવાયું છે.

આ સાથે જ શાળા કેમ્પસમાં તપાસ માટે શિક્ષણ નિરીક્ષકને પણ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. જેમાં આનંદ નિકેતન સ્કૂલ, શિલજ કેમ્પસ ખાતે વિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા આપવામાં આવતા નાસ્તામાં કાચનો તૂકડો મળી આવ્યાની ઘટના બાદ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા ખાદ્યપદાર્થની ગુણવત્તા તથા સલામતી તપાસી સત્ય હકીકત આ કચેરી સમક્ષ રજૂ કરવી સૂચના અપાઈ છે.

શાળામાં તપાસ કરવા નિરીક્ષકને કરી જાણ
શાળામાં તપાસ કરવા નિરીક્ષકને કરી જાણ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન ખાસ કરીને નીચેની બાબતો ચકાસવાની રહેશે:

1. ઘટનાની વાસ્તવિક હકીકત તથા વિદ્યાર્થીઓ/વાલીઓ પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી.

2. કાચનો તૂકડો મળ્યાની ઘટનાની સ્થળ પર ચકાસણી તથા ઉપલબ્ધ પુરાવાઓની તપાસ.

3. સંબંધિત નાસ્તો શાળામાં કેવી રીતે તૈયાર/પુરવઠો/સંગ્રહ અને વિતરણ કરવામાં આવે છે તેની તપાસ.

4. નાસ્તો પૂરો પાડતી એજન્સી/કેટરર/સંસ્થાની વિગતો તથા તેની જવાબદારી.

5. શાળા દ્વારા ખાદ્યપદાર્થની ગુણવત્તા અને સલામતી અંગે કરવામાં આવતી ચકાસણીની પ્રક્રિયા.

6. ઘટનાના સંદર્ભમાં શાળા પ્રશાસન દ્વારા લેવામાં આવેલ તાત્કાલિક પગલાં.

7. વાલીઓની રજૂઆત તથા શાળા પ્રશાસનનો પક્ષ.

8. CCTV, ફોટોગ્રાફ્સ, નમૂના અથવા અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવાઓની ચકાસણી.

9. જો કોઈ પ્રકારની બેદરકારી જણાય તો તેની જવાબદારી નક્કી કરવા અંગેના સ્પષ્ટ તારણો.

10. આવી ઘટના ભવિષ્યમાં ન બને તે માટે જરૂરી સુધારાત્મક પગલાં અંગેની ભલામણ.

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