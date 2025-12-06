ETV Bharat / state

વડોદરા: ગોત્રી હૉસ્પિટલમાં દર્દીને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવાઇ, પરિવારે ફરિયાદ કરતા નર્સિંગ સ્ટાફે ભૂલ સ્વીકારી

વડોદરાની ગોત્રી GMERS હૉસ્પિટલમાં પેટમાં ઇન્ફેક્શનની ફરિયાદ બાદ દાખલ કરાયેલા દર્દીને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવાઇ

વડોદરામાં દર્દીને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવાઇ હોવાનો પરિવારનો આરોપ
વડોદરામાં દર્દીને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવાઇ હોવાનો પરિવારનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 10:27 PM IST

વડોદરા: વડોદરાની ગોત્રી GMERS હૉસ્પિટલમાં પેટમાં ઇન્ફેક્શનની ફરિયાદ બાદ દાખલ કરાયેલા દર્દીને સારવાર દરમિયાન હૉસ્પિટલ સ્ટાફ દ્વારા એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવવાની ઘટના સામે આવી છે. આ અંગે દર્દીના પરિવારજનોએ ફરિયાદ કરતા તરત જ હોસ્પિટલ સ્ટાફ દ્વારા એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલને બદલી નાંખવામાં આવી હતી.

દર્દીને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવાઇ હોવાનો આરોપ

વડોદરામાં મુદસ્સર શેખ નામના દર્દીને પેટમાં ઇન્ફેક્શન થતા ગોત્રી GMERS હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. દર્દીને પેટમાં ઇન્ફેક્શન હોવાનું જણાતા તબીબે એન્ટીબાયોટિક તથા અન્ય ઇન્ફ્યુઝન થેરાપી શરૂ કરી હતી.

સારવાર દરમિયાન નર્સિગ સ્ટાફ દ્વારા બે બોટલ દર્દીને ચડાવવામાં આવી હતી. સારવાર દરમિયાન પરિવારજનોની નજર બોટલ પર જતાં આ બોટલની ડેટ એક્સપાયર થયેલી જણાઇ હતી.

આ બાબતે પરિવારજનોએ તરત જ નર્સિંગ સ્ટાફનું ધ્યાન દોર્યું હતું અને ત્યારબાદ સમગ્ર હોસ્પિટલનો સ્ટાફ હરકતમાં આવ્યો હતો.તરત જ આ એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલને દૂર કરી હતી. પરિવારજનોએ હોસ્પિટલ સામે બેદરકારીનો આક્ષેપ કર્યો છે.

વડોદરામાં દર્દીને એક્સપાયરી ડેટવાળી બોટલ ચડાવાઇ હોવાનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

દર્દીના સાળા ફારૂખ શેખે જણાવ્યુ હતું કે,

"આ હોસ્પિટલમાં આવી ગંભીર ભૂલો થાય તો દર્દીઓના જાન જોખમમાં મુકાય છે. અમે પોતાની આંખે જોયું કે એક બોટલ એક્સપાયર થયેલી હતી. અમે વાંધો ઉઠાવ્યો ત્યારબાદ હોસ્પિટલના સ્ટાફે ભૂલ સ્વીકારી અને બોટલ બદલી નાંખી હતી. આ કોઇ નાની વાત નથી, દર્દીનું જીવન તેમનાં હાથમાં છે."

આ ઘટના સામે આવ્યા બાદ હોસ્પિટલના તંત્રએ પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી છે. હોસ્પિટલ તરફથી આ ઘટના પર સ્પષ્ટીકરણ પણ આપવામાં આવ્યું છે. RMO શ્રીકૃષ્ણા કટલાએ જણાવ્યું હતું કે,

"હૉસ્પિટલમાં જે બનાવ બન્યો તે માનવીય ભૂલ છે પરંતુ સમયસર ધ્યાન આવતા કોઇ પણ પ્રકારની નકારાત્મક અસર દર્દી પર પડી નથી. હાલ દર્દી સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે. ઘટનાની આંતરિક તપાસ ચાલી રહી છે અને જવાબદાર સ્ટાફ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

