ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક પાર્ટી-ઇન-પર્સનને તેના પોષાક બદલ કોર્ટે આપ્યો ઠપકો, કોર્ટે ટકોર સાથે આ સંદેશ પણ આપ્યો
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પોતાનો કેસ જાતે લડવા આવેલા એક પાર્ટી-ઈન-પર્સનને તેમના પોષાકને લઈને કોર્ટની ટકોર સાંભળવાનો વારો આવ્યો, આ સાથે કોર્ટે એક સંદેશ પણ આપ્યો છે.
Published : November 26, 2026 at 1:15 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પોતાનો કેસ જાતે લડવા આવેલા એક પાર્ટી-ઈન-પર્સનને તેમના પોશાકને લઈને હાઈકોર્ટે ટકોર કરી હતી. અરજદાર ટી-શર્ટ પહેરીને કોર્ટમાં હાજર થતાં જ અદાલતે તેમના પહેરવેશ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને કોર્ટમાં આ પ્રકારના પોષાકમાં હાજર ન રહેવા ટકોર કરી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, અદાલત એક શિસ્તબદ્ધ સંસ્થા છે અને અહીં હાજર થતી વખતે તેની ગરિમા અને વ્યવસ્થાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર વકીલો જ નહીં, પરંતુ પોતાનો કેસ જાતે લડતા પક્ષકારોએ પણ અદાલતના શિસ્તના નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે.
હાઈકોર્ટની ટકોરનો મુખ્ય સંદેશ એ હતો કે કોર્ટમાં હાજર થવા માટે યોગ્ય અને શિસ્તબદ્ધ પોશાક હોવો જરૂરી છે. ટી-શર્ટ પહેરીને કોર્ટમાં આવી શકાય નહીં. અદાલતમાં રજૂઆત કરવાનો અધિકાર દરેક પક્ષકારને છે, પરંતુ તેની સાથે કોર્ટની ગરિમા જાળવવાની જવાબદારી પણ એટલી જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી આ ટકોરે અદાલતની શિસ્ત, યોગ્ય પહેરવેશ અને કોર્ટની ગરિમા જાળવવાના મુદ્દાને ફરી ચર્ચામાં લાવી દીધો છે.
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