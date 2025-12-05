વર્ષ 2025માં ગીરે ગુમાવ્યા બે મોટા રતન 'જય-વીરૂ', એકહથ્થુ શાસનનો એક દાયકા બાદ આ વર્ષે દુ:ખદ અંત
ગીરના જંગલમાં એક દાયકા કરતા વધુ સમયથી એકહથ્થુ શાસન ચલાવતી નર સિંહોની 'જય-વીરૂ'ની જોડીએ ત્રણ મહિનાની અંદર જ વિદાય લીધી.
જુનાગઢ: 'ગાડી ગીરની દોહ્યલી અને હાવજ કેરી પ્રીત જય વીરૂની જોડલી ઇ તો હાચી ભેરૂની રીત', 'ગીરની કુખે જન્મ્યા ખમતીધર ભડવીર બેય'... ગીરના જંગલમાં એક દાયકા કરતા વધુ સમયથી પોતાનું એકહથ્થુ શાસન ચલાવનાર અને ધાક જમાવનારા નર સિંહ 'જય' અને 'વીરૂ'ની જોડી માટે 2025નું વર્ષ અંતિમ વર્ષ સાબિત થયું. બે મહિનાના અંતરમાં જ બન્ને નર સિંહ ઇન ફાઇટમાં ઘાયલ થયા બાદ મોતને ભેટ્યા... વન્ય જીવ પ્રેમી અને વન વિભાગના અધિકારીઓને પણ 'જય' અને 'વીરૂ'ની ખોટ સતાવી રહી છે.
એક દાયકા કરતા વધુ એકહથ્થુ શાસન ચલાવનાર નર સિંહની જોડી કેવી રીતે તૂટી
ગીરના જંગલમાં એક દાયકા કરતા વધુ સમયથી એકહથ્થુ રાજ ચલાવતી 'જય' અને 'વીરૂ'ની જોડી આ દુનિયામાં નથી. ગીરના જંગલમાં વિસ્તારની લડાઇમાં 'જય' અને પછી 'વીરૂ' ઘાયલ થયા હતા અને લાંબી સારવાર બાદ બન્નેએ પોતાનો દમ તોડી દીધો હતો. વિસ્તારની લડાઇમાં બે અન્ય સિંહોએ પહેલા 'જય'ને ઘાયલ કર્યો હતો. ત્રણ દિવસ બાદ 'વીરૂ' પર પણ સિંહોએ હુમલો કર્યો હતો. બન્ને નર સિંહને ઘાયલ અવસ્થામાં સાસણ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન પણ આ બન્ને સિંહ એકબીજાની નજીક જ હતા. 12 જૂને વીરૂનું મોત થયું હતું જ્યારે 29 જુલાઇએ લાંબી સારવાર બાદ 'જય'નું પણ મોત થયું હતું.
'જય' અને 'વીરૂ' એટલા માટે કારણ કે ગીરના જંગલમાં ડાલામથ્થા નર સિંહની જોડી બનાવીને પોતાના વિસ્તારમાં ફરતા ધાક જમાવી હતી. ગિર જંગલમાં એક દાયકા કરતા વધુ સમયના શાસનનો જય અને વીરૂના મોત બાદ અંત આવ્યો હતો.
ગીર જંગલમાં ઈનફાઈટ એકદમ સામાન્ય ઘટના
જંગલ વિસ્તારમાં ઇનફાઈટની ઘટના એકદમ સામાન્ય માનવામાં આવે છે. જે સિંહ જેવા પ્રાણીમાં અચૂક જોવા મળે છે. ઓછામાં ઓછા 10 કિલોમીટર જેટલા વિસ્તારમાં એક કે બે સિંહોનું આધીપત્ય હોય છે. સિંહ દ્વારા નિર્ધારિત વિસ્તારમાં જોવા મળતી તમામ સિંહણો આ બે સિહોના સંયુક્ત પરિવારમાં હોય છે. ત્યારે નવયુવાન સિંહો પણ આ જ પ્રકારે પોતાનું આધિપત્ય ઉભું કરવા માટે જે તે ગ્રુપના વયોવૃદ્ધ સિંહને પડકાર ફેંકીને તેને આ વિસ્તાર અને ગ્રુપ છોડી જવા માટે મજબૂર કરે છે. પરંતુ કેટલાક નર સિંહ યુવાન સિંહ સામે શરણાગતિ સ્વીકારતા નથી જેની સામે જંગલની દુનિયાના સૌથી હચમચાવી નાખે તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સર્જાય છે. જેમાં ઈનફાઈટ સૌથી મોખરે જોવા મળે છે.
'જય-વીરૂ'ની ગર્જના હવે ગીરના જંગલમાં નહીં સંભળાય
વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર માટે પણ આ જોડી મહત્ત્વની હતી. સાસણ જંગલ સફારી દરમિયાન આવતા પ્રવાસીઓમાં પણ 'જય' અને 'વીરૂ'ની જોડી સૌથી મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતી હતી. અલમસ્ત અંદાજ, એકદમ રજવાડી ઠાઠમાં જોવા મળતી ચાલ અને ડણક તો જાણે કે આખા ગીર જંગલને ધ્રુજાવતી હતી. 'જય' અને 'વીરૂ'ને જોવા માટે વન્ય જીવ પ્રેમીઓ અવશ્ય ગીર સફારીની મુલાકાત લેતા હતા. આજે પણ વન્યજીવ પ્રેમીઓ અને ગીર સફારીની મુલાકાતે આવતા મુલાકાતીઓને 'જય' અને 'વીરૂ'ની જોડી વગર ખાલીપો લાગી રહ્યો છે.
પાંચ વર્ષથી ગીર સાસણ સફારીની મુલાકાત લેનાર વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીએ પણ અનેક વખત 'જય' અને 'વીરૂ'ની જોડીની જંગલની ગતિવિધિને પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી છે. 'જય' અને 'વીરૂ'ની જંગલમાં ઇનફાઇટ થઇ તેના થોડા દિવસ પહેલા જ શીતલ મિસ્ત્રીએ પોતાના કેમેરામાં આ જોડીના દ્રશ્યો કેદ કર્યા હતા. આ ઘટનાને તેઓ સુખદ અનુભવ માની રહ્યા છે. બીજી તરફ વાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફર કરીમ કડીવારે પણ અનેક વખત 'જય' અને 'વીરૂ'ની જોડીની નાનામાં નાની ગતિવિધિ સાસણ જંગલ સફારીની મુલાકાત દરમિયાન કેમેરામાં કેદ કરી હતી. આ બન્ને નર સિંહ એકદમ અલગ અંદાજમાં પોતાના રૂતબા સાથે જોવા મળતા હતા જેને જોવાનો લ્હાવો એક અલગ અનુભવ અપાવતો હતો.
