દેવભૂમિ દ્વારકામાં લાગુ કરેલા એક વર્ષના જાહેરનામાને હાઈકોર્ટમાં પડકાર, એડી.ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને નોટિસ

આ જાહેરનામાને કોંગ્રેસના નેતા પાલ આંબલિયા દ્વારા હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યું છે.

Published : January 16, 2026 at 12:48 PM IST

અમદાવાદ: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં એક વર્ષ માટે ધરણા, ભૂખ હડતાળ અને ચારથી વધુ લોકોના એકત્રિત થવા પર પ્રતિબંધ મૂકતા જાહેરનામા સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટે દેવભૂમિ દ્વારકાના એડીશનલ ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને નોટિસ જારી કરી છે અને જાહેરનામા અંગે સ્પષ્ટ જવાબ માગ્યો છે.

આ જાહેરનામાને કોંગ્રેસના નેતા પાલ આંબલિયા દ્વારા હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યું છે. પાલ આંબલિયા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જાણીતા રાજકીય અને સામાજિક કાર્યકર છે. તેઓ કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે સંકળાયેલા છે અને લાંબા સમયથી સ્થાનિક સ્તરે લોકોના પ્રશ્નો, પ્રશાસનિક નિર્ણયોમાં પારદર્શિતા તેમજ લોકશાહી હકો માટે અવાજ ઉઠાવતા આવ્યા છે. અગાઉ પણ તેઓ વિવિધ જાહેરહિતના મુદ્દાઓને લઈને પ્રશાસન સામે રજૂઆત અને આંદોલન કરતા રહ્યા છે.

અરજદાર પાલ આંબલિયાએ દલીલ કરી છે કે દેવભૂમિ દ્વારકાના એડી. ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટે બોમ્બે પોલીસ એક્ટ, 1951ની કલમ 37(3) હેઠળ જે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કર્યું છે, તે અતિશય અને મનસ્વી છે. આ જાહેરનામા મુજબ 4 એપ્રિલ 2025થી 3 એપ્રિલ 2026 સુધી સમગ્ર જિલ્લામાં ધરણા, ભૂખ હડતાળ તથા ચારથી વધુ લોકોના એકત્રિત થવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

પાલ આંબલિયાનું કહેવું છે કે જિલ્લામાં કોઈ તાત્કાલિક કે અસાધારણ પરિસ્થિતિ ન હોવા છતાં એક વર્ષ જેટલા લાંબા સમય માટે આવા વ્યાપક પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી નાગરિકોના બંધારણીય હકો, ખાસ કરીને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનો અધિકાર, સીધા અસરગ્રસ્ત થાય છે. લોકશાહી વ્યવસ્થામાં પ્રજાને પોતાની માંગ અને સમસ્યાઓ રજૂ કરવા માટે ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન મહત્વનું સાધન છે, જેને આ જાહેરનામા દ્વારા વ્યવહારિક રીતે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે, એવો અરજદારનો આક્ષેપ છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે પ્રાથમિક તબક્કે મામલાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખી એડી. ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને નોટિસ ફટકારી છે. સાથે જ રાજ્ય સરકાર અને જિલ્લા પ્રશાસનને પણ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ હાથ ધરાશે. હવે સૌની નજર ગુજરાત હાઈકોર્ટના અંતિમ નિર્ણય પર ટકી છે. કારણ કે આ કેસનો ચુકાદો માત્ર દેવભૂમિ દ્વારકા માટે નહીં, પરંતુ રાજ્યભરમાં ભવિષ્યમાં લાંબા ગાળાના પ્રતિબંધાત્મક જાહેરનામાઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

