સુરતના આધેડને બનાવટી RTO ઈ-ચલણ'ની APK ફાઇલ મોકલીને ₹2.45 લાખ પડાવ્યા, જામતારા ગેંગના 6 ઝડપાયા

ઠગબાજોએ સુરતના આધેડને બનાવટી 'RTO ઈ-ચલણ'ની APK ફાઇલ મોકલીને તેમના ખાતામાંથી 2.45 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા.

જામતારા ગેંગના શાતીર સાયબર ગઠીયા ઝડપાયા
જામતારા ગેંગના શાતીર સાયબર ગઠીયા ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત શહેરમાં રહેતા એક સિનિયર સિટીઝનને ગત 27 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ એક અજાણ્યા નંબર પરથી વોટ્સએપ પર RTO ઈ-ચલણની APK ફાઇલ આવી હતી. સિનિયર સિટીઝને તેમના દીકરાના વાહનનું ચલણ હશે તેમ સમજીને આ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી અને તેમાં જણાવ્યા મુજબની પ્રોસેસ કરી હતી. જોતજોતામાં તેમના મોબાઈલ પર બેંકના OTP આવવા લાગ્યા અને ક્ષણવારમાં જ તેમના ખાતામાંથી 2.42 લાખ રૂપિયા ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર થઈ ગયા હતા.

છેતરપિંડી થયા બાદ સિનિયર સિટીઝને તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર ફરિયાદ નોંધાવી હતી, અને ત્યારબાદ સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલ ખાતે રૂબરૂમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

સુરતના સિનિયર સિટીઝન સાથે ઓનલાઈન ફ્રોડ કરનારા ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

કોલકાતાથી ઝડપાયા આરોપીઓ

પોલીસે સૌ પ્રથમ કોલકાતા ખાતેથી લઈક નફીઝ અને મોહમ્મદ અસ્લમ ઉર્ફે ગુડ્ડુ (ઉર્ફે હારુન અંસારી)ને ઝડપી પાડ્યા હતા, જેઓ પૈસા ઉપાડવાની ગેંગનો ભાગ હતા.

જામતારાથી ઝડપાયેલા મુખ્ય આરોપીઓ

આ ગેંગના માસ્ટરમાઇન્ડ મોહમ્મદ સરફરાઝ યાસીન અંસારીની સંડોવણી જણાતા પોલીસની ટીમ ઝારખંડના જામતારા પહોંચી હતી અને ત્યાંથી મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ સરફરાઝ યાસીન અંસારી (ઉ.24), રીયાઝ અંસારી (ઉ.22) અને શહઝાદ અંસારી (ઉ.20)ને ઝડપી પાડ્યા હતા.

APK ફાઈલ અને 25% કમિશન

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મો.સરફરાઝ, નાસતા ફરતા સંતોષ મંડલ અને સિંકદર મંડલ સાથે મળીને જામતારા અને દેવધર જિલ્લામાંથી ભારતના અલગ-અલગ રાજ્યોના લોકોને વોટ્સએપ પર બોગસ APK ફાઈલો (RTO ચલણ, લગ્ન કાર્ડ, PM કિસાન યોજના વગેરે) મોકલી મોબાઈલ હેક કરતા હતા.

APK ફાઇલ આવે તો શું કરવું ? (Etv Bharat Gujarat)

ડેટા ચોરી: APK ફાઇલ દ્વારા મોબાઈલ હેક કરીને તમામ ડેટા એક્સેસ કરી લેતા

સુરતના સિનિયર સિટીઝનના ₹2.45 લાખમાંથી ₹1 લાખ જે ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા હતા, તે રકમ કોલકાતાની ગેંગ (મો. અસ્લમ, લઈક નફીઝ) દ્વારા વિડ્રો કરાવાતી હતી. વિડ્રો કરેલા નાણામાંથી કોલકાતા ગેંગ 25% કમિશન કાપીને બાકીના પૈસા CDM મશીન દ્વારા સરફરાજના એકાઉન્ટમાં મોકલી આપતી હતી.

મુખ્ય આરોપીના ખાતામાં લાખોનું ટ્રાન્ઝેક્શન

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી મો. સરફરાઝ અંસારીના જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં અનુક્રમે ₹7.69 લાખ, ₹13.54 લાખ અને ₹6.76 લાખના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે, આ ગેંગે મોટા પાયે ફ્રોડ આચર્યું છે.

નાગરિકોને ચેતવણી

ડીસીપી બી શાખા તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "APK ફાઈલ એ એન્ડ્રોઈડની એક્ઝિક્યુટેબલ ફાઈલ હોય છે. સાયબર ઠગ્સ આ ફાઈલને RTO ચલણ, વેડિંગ કાર્ડ કે સરકારી યોજનાના નામે મોકલે છે. કોઈ પણ RTO પેમેન્ટ APK ફાઈલ મારફતે થતું નથી."

"મોટાભાગે APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવાથી ફોન હેક થાય છે, માલવેર ઇન્સ્ટોલ થાય છે અને તમારા તમામ મેસેજ-કોલ ફોરવર્ડ થઈ જાય છે. ઘણી વખત રાત્રિના સમયે જ્યારે લોકો સૂતા હોય છે, ત્યારે આરોપીઓ મોબાઈલનું એક્સેસ લઈને નેટ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરીને બેંક ખાતા ખાલી કરી દે છે. કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ .apk ફાઈલ મોકલે તો ડાઉનલોડ કરવી નહીં."

