20 વર્ષ પછી માંગરોળ પાલિકામાં સત્તામાં આવેલી ભાજપ બોડી સામે એક વર્ષ બાદ રજૂ થયો અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ
કોંગ્રેસના નેતા મહમદ હુસેન જેઠવા માંગરોળ નગરપાલિકાના 16 જેટલા સભ્યોની સહીથી વર્તમાન શાસકો સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરી છે.
Published : January 16, 2026 at 4:13 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાની માંગરોળ નગરપાલિકા કે જેમાં 20 વર્ષ પછી ભાજપે બહુજન સમાજ પાર્ટીના ટેકાથી પોતાના પ્રમુખ બનાવ્યા હતા. પરંતુ એક વર્ષ બાદ ભાજપે કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષના સભ્યો તરફથી વિશ્વાસની દરખાસ્તનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જેમાં ભાજપના જ કેટલાક સદસ્યો અવિશ્વાસની દરખાસ્તના ટેકામાં હોવાનું સ્થાનિક રાજકારણમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. નગરપાલિકામાં વિકાસના કામો નીતિ નિયમોનો ભંગ અને અનેક ગેરેરીતિ અને અવ્યવસ્થા સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરી છે, કોઈ અંતિમ ચુકાદો આવે તેવી શક્યતાઓ છે.
સત્તાના એક વર્ષમાં ભાજપ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત
જુનાગઢ જિલ્લાની માંગરોળ નગરપાલિકા અહીં વર્ષોથી કોંગ્રેસ અને અપક્ષો સત્તાના સૂત્રો સંભાળતા રહ્યા છે. પાછલા બે દસકાથી ભાજપ માંગરોળ નગરપાલિકામાં સત્તાનું સુકાન સંભાળવા માટે અનેક પ્રયાસો કરી ચૂકી હતી. પરંતુ તેમાં તેને નિષ્ફળતા મળી હતી. પરંતુ વર્ષ 2024 માં યોજાયેલ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં 36 નગર સેવકોની સંખ્યા ધરાવતી પાલિકામાં ભાજપના 15 કોર્પોરેટરો ચૂંટણી જીત્યા હતા. તેમ છતાં સંપૂર્ણ બહુમતી માટે તેમણે BSPના ચાર સદસ્યનો અનિવાર્યપણે ટેકો લેવો પડે તેમ હતો. ભાજપે માંગરોળ નગરપાલિકામાં એક વર્ષ સત્તાના સૂત્રો સંભાળ્યા, પરંતુ હવે તેની સામે કોંગ્રેસ અને વિપક્ષે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવીને સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો ઉભો કરી દીધો છે. તમામ પોલિટિકલ પાર્ટીમાં પણ એવું જ ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે ભાજપના કેટલાક કોર્પોરેટરો વર્તમાન બોડીની સામે હોવાથી તેઓ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત સમયે વિપક્ષ સાથે રહે તો 20 વર્ષ પછી ભાજપને મળેલી સત્તા એક વર્ષમાં ફરી એક વખત દૂર થઈ શકે છે.
વિકાસના કામોને લઈને કોંગ્રેસની દરખાસ્ત
કોંગ્રેસના નેતા મહમદ હુસેન જેઠવા માંગરોળ નગરપાલિકાના 16 જેટલા સભ્યોની સહીથી વર્તમાન શાસકો સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. જેમાં માંગરોળ નગરપાલિકામાં પ્રાથમિક સુવિધાઓનો સંપૂર્ણ અભાવ, લોકોને પીવાનું પાણી, ગટર અને સ્વચ્છતાને લઈને પણ પાછલા એક વર્ષમાં શાસકો લોકોની અપેક્ષામાં ખરા ઉતારવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. માંગરોળ નગરપાલિકાનો વહીવટ અનઅધિકૃત લોકો દ્વારા થતો હોવાનો ઉલ્લેખ પણ અવિશ્વાસની દરખાસ્તમાં કરાયો છે. વધુમાં માંગરોળ નગરપાલિકાની આર્થિક સ્થિતિ પણ ડામાડોળ છે, તેમજ નગરપાલિકામાં થઈ રહેલા નિર્ણયોમાં તમામ કોર્પોરેટરોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના એક તરફી નિર્ણયો થઈ રહ્યા છે. તો કેટલાક કિસ્સામાં સરકારી નિયમોનું પાલન પણ નગરપાલિકાના સત્તાધીશો કરતા નથી, જેથી વિપક્ષે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવી છે.
ભાજપના અગ્રણીએ કરી વાત
સ્થાનિક માંગરોળ નગરપાલિકામાં ભાજપના અગ્રણી વેલજીભાઈ મસાણીએ ETV ભારત સાથે ટેલીફોનિક વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિપક્ષ દ્વારા અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવવામાં આવી છે જેમાં 30 દિવસની સમય મર્યાદામાં જનરલ બોર્ડ બોલાવીને તેના પર ચર્ચા થઈ શકે છે. તો બીજા એક કિસ્સામાં કોંગ્રેસ સ્વયંમ આ દરખાસ્ત પરત ખેંચી લેશે. ભાજપના જ કેટલાક કોર્પોરેટરો નારાજ હોવાની વાતને લઈને તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જે કોર્પોરેટરોને પોતાની નારાજગી છે તેમના વોર્ડમાં કામોને લઈને જે પ્રશ્નો છે તેને સાંભળવા માટે અમારા જે કોર્પોરેટરો વિરોધમાં છે તે તમામને સાંભળી રહ્યા છીએ અને આ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત જનરલ બોર્ડમાં આવતા પૂર્વે જ ઉડી જશે તેવો વિશ્વાસ વેલજીભાઈ મસાણીએ વ્યક્ત કર્યો હતો.
પાલિકાના ઉપપ્રમુખે આપી વિગતો
માંગરોળ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ સૈયદ અબ્દુલ મિયાએ અવિશ્વાસની દરખાસ્તને લઈને પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, વિપક્ષ દ્વારા જે દરખાસ્ત રજૂ થઈ છે તે હજુ તેમના સુધી પહોંચી નથી. જેથી તેઓ અવિશ્વાસની દરખાસ્તને લઈને કશું કહેવા માગતા નથી. માંગરોળ નગરપાલિકામાં પાછલા એક વર્ષના શાસન દરમિયાન વિકાસના અનેક કામો થયા છે. લોકોને સુવિધાઓ પણ મળી રહે છે તેમ છતાં જો અમારી સાથે સત્તામાં રહેલા ભાજપના કોર્પોરેટરોના કામોને લઈને કોઈ મુશ્કેલી હશે, તો તેના પર પણ અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ ભાજપના કોર્પોરેટર વિપક્ષ સાથે છે તે વાતનો સ્વિકાર કરવાનો ઉપપ્રમુખે ઇનકાર કર્યો હતો. તો બીજી તરફ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવનાર કોંગ્રેસના મહમદ હુસેન જેઠવાનો ETV ભારતે ચાર વખત ટેલિફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો પરંતુ તેમણે ફોન ઉપાડ્યો નથી જેથી તેમનો પ્રતિભાવ મળી શક્યો નથી.
