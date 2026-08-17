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અમરેલીના રેલવે ઇતિહાસમાં નવો અધ્યાય, ચીતલ ખાતે વંદે ભારત ટ્રેનનું સ્વાગત

મીટરગેજમાંથી બ્રોડગેજમાં રૂપાંતર બાદ અમરેલી જિલ્લાના રેલવેના ઇતિહાસમાં વધુ એક મહત્ત્વપૂર્ણ અધ્યાય ઉમેરાયો છે.

અમરેલીના રેલવે ઇતિહાસમાં નવો અધ્યાય
અમરેલીના રેલવે ઇતિહાસમાં નવો અધ્યાય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 2:34 PM IST

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અમરેલી: મીટરગેજમાંથી બ્રોડગેજમાં રૂપાંતર બાદ અમરેલી જિલ્લાના રેલવેના ઇતિહાસમાં વધુ એક મહત્ત્વપૂર્ણ અધ્યાય ઉમેરાયો છે. અમરેલી તાલુકાના ચીતલ રેલવે સ્ટેશનને અમદાવાદ-વેરાવળ વંદે ભારત એક્સપ્રેસનું સ્ટોપેજ મળતાં પ્રથમ વખત દેશની પ્રીમિયમ સેમી-સુપરફાસ્ટ વંદે ભારત ટ્રેન ચિતલ ખાતે પહોંચી હતી. વંદે ભારતના આગમનને લઈને ચીતલ રેલવે સ્ટેશન ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

ચીતલમાં વંદે ભારત ટ્રેનનું સ્વાગત

વંદે ભારત ટ્રેનના ચિતલ ખાતે આગમન સમયે રાજ્યના ઊર્જા મંત્રી કૌશિક વેકરીયા, અમરેલીના સાંસદ ભરત સુતરીયા સહિતના આગેવાનો, રેલવે વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, સ્થાનિક આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટ્રેનના આગમનને લઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને વંદે ભારતનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. લીલી ઝંડી આપી ટ્રેનને આગળ રવાના કરવામાં આવી હતી.

ચીતલ ખાતે વંદે ભારતનું સ્ટોપેજ મળે તે માટે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્દ્ર સરકાર અને રેલવે તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી હતી. આ રજૂઆતોને પગલે ચીતલને વંદે ભારતના રૂટમાં સ્થાન મળતાં અમરેલી જિલ્લાના મુસાફરો માટે ઝડપી અને આધુનિક રેલવે સેવાનો નવો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થયો છે.

અમરેલીના રેલવે ઇતિહાસમાં નવો અધ્યાય (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ-સોમનાથ તરફની મુસાફરીમાં મળશે મોટો લાભ

વંદે ભારતના સ્ટોપેજથી અમરેલી પંથકના મુસાફરોને અમદાવાદ તથા સોમનાથ જેવા મહત્વના શહેરો તરફ મુસાફરી માટે વધુ સુવિધાજનક વિકલ્પ મળશે. ખાસ કરીને વેપારીઓ, ધંધાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, નોકરીયાતો અને અન્ય મુસાફરો માટે ઝડપી મુસાફરીની સુવિધા ઉપલબ્ધ થતાં સમયની બચત થશે.

વંદે ભારત ટ્રેન આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. ઝડપી ગતિ સાથે મુસાફરોને આરામદાયક મુસાફરી, આધુનિક કોચ, CCTV સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોવાથી ચિતલ અને આસપાસના વિસ્તારના લોકો માટે આ ટ્રેનનું સ્ટોપેજ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

ચીતલનું મહત્વ પણ વધશે

ચીતલ જેવા નાના રેલવે સ્ટેશનને વંદે ભારત જેવી પ્રીમિયમ ટ્રેનનું સ્ટોપેજ મળતાં માત્ર ચીતલ જ નહીં પરંતુ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના લોકો માટે પણ પરિવહનની નવી તક ઊભી થઈ છે. આ સાથે ચીતલ રેલવે સ્ટેશનનું મહત્વ વધશે અને અમરેલી જિલ્લાની રેલવે કનેક્ટિવિટીને પણ વધુ વેગ મળશે.

મીટરગેજના સમયથી લઈને બ્રોડગેજ સુધીની સફર બાદ હવે વંદે ભારત જેવી આધુનિક ટ્રેન અમરેલી જિલ્લાના રેલવે રૂટ પર દોડતી થતાં જિલ્લાના રેલવે વિકાસમાં આ ઘટનાને મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

વંદે ભારતના આગમનથી લોકોમાં ઉત્સાહ

ચીતલ સ્ટેશન પર વંદે ભારતના આગમનને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ટ્રેનના સ્વાગત દરમિયાન લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિકોએ વંદે ભારતને ચીતલ ખાતે સ્ટોપેજ મળતાં ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને આગામી સમયમાં અમરેલી જિલ્લાના રેલવે નેટવર્કમાં વધુ સુવિધાઓ વધે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.

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